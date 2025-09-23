HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano
Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

"Un líder fantástico y poderoso": Donald Trump alaba a Javier Milei y apoya su reelección como presidente de Argentina

En una publicación compartida en Truth Social, Donald Trump afirmó que Javier Milei "ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina" y "ha elevado un nuevo nivel de prominencia y respeto".

Javier Milei y Donald Trump sostuvieron una reunión en Nueva York.
Javier Milei y Donald Trump sostuvieron una reunión en Nueva York. | AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió al presidente argentino Javier Milei en una publicación en Truth Social, antes de la reunión que ambos mantuvieron este martes en Nueva York para buscar soluciones a los problemas económicos que enfrenta Argentina. Además, Trump expresó su apoyo a la reelección de Milei como presidente de Argentina.

"Ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina", afirmó Trump, refiriéndose a Milei, quien, según el presidente estadounidense, ha logrado avances "en todos los niveles a una velocidad récord". Además, Trump aseguró que el presidente argentino heredó "un desastre total" y una "inflación horrible causada por el anterior presidente radical de Argentina".

PUEDES VER: Trump amenaza a Maduro frente a la ONU y advierte que Estados Unidos "hará volar por los aires" a narcotraficantes

lr.pe

Trump afirma que Milei devolvió la estabilidad económica a Argentina

En su publicación a través de la red social que lidera, Donald Trump afirmó que Javier Milei ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y que, además, la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto. "Hemos tenido una excelente relación con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado, gracias al presidente Milei".

Publicación de Donald Trump en la que alaba a Javier Milei.

Publicación de Donald Trump en la que alaba a Javier Milei.

PUEDES VER: Dinamarca cerró el aeropuerto de Copenhague tras denunciar un "grave" ataque ante el sobrevuelo de drones

lr.pe

Javier Milei responde a elogios de Donald Trump

En una publicación compartida a través de X, el presidente de Argentina, Javier Milei, respondió a los elogios de Donald Trump, quien lo calificó como "un líder fantástico y poderoso". De manera sutil, Milei expresó: "Muchas gracias, presidente Donald Trump, por su gran amistad y este gesto extraordinario".

De igual forma, Milei reposteó publicaciones de figuras públicas cercanas a su entorno que felicitaron al presidente argentino por el gesto de Trump, entre las cuales destacan Marco Rubio, de EE. UU., y Diego Hartfield, diputado de La Libertad Avanza.

PUEDES VER: María Corina Machado y Edmundo González piden a la ONU el apoyo para una "transición democrática" en Venezuela

lr.pe

Donald Trump se reúne con Javier Milei en Nueva York

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió este martes a su homólogo argentino, Javier Milei, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de brindarle la asistencia necesaria para afrontar la volatilidad cambiaria y financiera que ha afectado a Argentina en los últimos días, poniendo en riesgo su capacidad de pago de deuda.

Los mercados están a la expectativa de conocer cómo se materializará la ayuda económica que el gobierno de Estados Unidos ha propuesto ofrecer a Milei, quien se ha destacado como el principal aliado de EE. UU. en la región sudamericana.

En la cita estuvieron presentes el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el secretario de Estado, Marco Rubio; el ministro de Economía argentino, Luis Caputo; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hermana y mano derecha del mandatario.

Notas relacionadas
Donald Trump designa oficialmente al movimiento 'Antifa' como una organización terrorista

Donald Trump designa oficialmente al movimiento 'Antifa' como una organización terrorista

LEER MÁS
La OMS desmiente a Trump y dice que no hay evidencia científica que vincule paracetamol con autismo: "Sigue siendo inconsistente"

La OMS desmiente a Trump y dice que no hay evidencia científica que vincule paracetamol con autismo: "Sigue siendo inconsistente"

LEER MÁS
Estados Unidos acusa a hombre de apuntar con puntero láser al helicóptero de Donald Trump

Estados Unidos acusa a hombre de apuntar con puntero láser al helicóptero de Donald Trump

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump amenaza a Maduro frente a la ONU y advierte que Estados Unidos "hará volar por los aires" a narcotraficantes

Trump amenaza a Maduro frente a la ONU y advierte que Estados Unidos "hará volar por los aires" a narcotraficantes

LEER MÁS
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS
La potencia mundial que superaría a China, Rusia, Venezuela y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo en 2050

La potencia mundial que superaría a China, Rusia, Venezuela y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo en 2050

LEER MÁS
Peruano arrestado 2 meses en EE.UU. por vender ceviche volvió a Perú y cuenta su calvario: "Estuve encadenado de pies y manos"

Peruano arrestado 2 meses en EE.UU. por vender ceviche volvió a Perú y cuenta su calvario: "Estuve encadenado de pies y manos"

LEER MÁS
Trump acusa en la Asamblea General de la ONU que la institución fracasó en su misión ante guerras

Trump acusa en la Asamblea General de la ONU que la institución fracasó en su misión ante guerras

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Conductora de podcast deportivo causa indignación por llamar “serranos” a pasajeros del Metropolitano: "Serranos son y serranos morirán"

Mundo

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Donald Trump vincula el paracetamol con el autismo y sugiere a gestantes a dejar de tomarlo, pese a que no hay evidencia científica

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota