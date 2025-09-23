El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió al presidente argentino Javier Milei en una publicación en Truth Social, antes de la reunión que ambos mantuvieron este martes en Nueva York para buscar soluciones a los problemas económicos que enfrenta Argentina. Además, Trump expresó su apoyo a la reelección de Milei como presidente de Argentina.

"Ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina", afirmó Trump, refiriéndose a Milei, quien, según el presidente estadounidense, ha logrado avances "en todos los niveles a una velocidad récord". Además, Trump aseguró que el presidente argentino heredó "un desastre total" y una "inflación horrible causada por el anterior presidente radical de Argentina".

Trump afirma que Milei devolvió la estabilidad económica a Argentina

En su publicación a través de la red social que lidera, Donald Trump afirmó que Javier Milei ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y que, además, la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto. "Hemos tenido una excelente relación con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado, gracias al presidente Milei".

Publicación de Donald Trump en la que alaba a Javier Milei.

Javier Milei responde a elogios de Donald Trump

En una publicación compartida a través de X, el presidente de Argentina, Javier Milei, respondió a los elogios de Donald Trump, quien lo calificó como "un líder fantástico y poderoso". De manera sutil, Milei expresó: "Muchas gracias, presidente Donald Trump, por su gran amistad y este gesto extraordinario".

De igual forma, Milei reposteó publicaciones de figuras públicas cercanas a su entorno que felicitaron al presidente argentino por el gesto de Trump, entre las cuales destacan Marco Rubio, de EE. UU., y Diego Hartfield, diputado de La Libertad Avanza.

Donald Trump se reúne con Javier Milei en Nueva York

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió este martes a su homólogo argentino, Javier Milei, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de brindarle la asistencia necesaria para afrontar la volatilidad cambiaria y financiera que ha afectado a Argentina en los últimos días, poniendo en riesgo su capacidad de pago de deuda.

Los mercados están a la expectativa de conocer cómo se materializará la ayuda económica que el gobierno de Estados Unidos ha propuesto ofrecer a Milei, quien se ha destacado como el principal aliado de EE. UU. en la región sudamericana.

En la cita estuvieron presentes el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el secretario de Estado, Marco Rubio; el ministro de Economía argentino, Luis Caputo; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hermana y mano derecha del mandatario.