Estados Unidos asegura que la carta de Maduro a Donald Trump estaba llena de mentiras: "Regimen es ilegítimo”

Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, minimizó la carta enviada por el régimen de Nicolas Maduro, quien se ofreció a un diálogo con Estados Unidos en medio de las tensiones por ataques a presuntas narcolanchas en el Caribe.

Desde administración de Trump criticaron el contenido de la carta de Maduro y reiteraron la postura sobre las acusaciones de narcotráfico contra Venezuela. Foto: composición LR/AFP
Desde administración de Trump criticaron el contenido de la carta de Maduro y reiteraron la postura sobre las acusaciones de narcotráfico contra Venezuela. Foto: composición LR/AFP

La Casa Blanca confirmó este lunes que recibió una carta enviada por Nicolás Maduro, a quien Washington califica de “presidente ilegítimo”. En la misiva, el líder del régimen venezolano asegura estar abierto al diálogo con el gobierno de Estados Unidos, pero la portavoz Karoline Leavitt advirtió que el documento “contiene muchas mentiras”. “La posición de la Administración Trump sobre Venezuela no ha cambiado”, afirmó durante una rueda de prensa en la residencia presidencial.

Leavitt recordó que Estados Unidos mantiene acusaciones contra Caracas por tráfico de drogas. En ese sentido, advirtió que el presidente Donald Trump está dispuesto a usar “todos los medios necesarios” para frenar esas operaciones ilegales en el Caribe. El domingo, al ser consultado sobre la carta, Trump evitó dar mayores detalles y se limitó a responder: “Ya veremos qué pasa con Venezuela”.

PUEDES VER: Nicaragua y Rusia firman acuerdos de cooperación comercial y económica: "Nos llena de honor firmar"

Venezuela confirma carta enviada a Trump para abrir un diálogo directo

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este domingo que Nicolás Maduro envió una carta a Donald Trump en la que expresa su disposición a mantener conversaciones directas con el enviado especial estadounidense, Richard Grenell. En la misiva, fechada el 6 de septiembre y publicada en Telegram, Maduro rechaza los señalamientos que vinculan a su Gobierno con el narcotráfico. “En las últimas semanas, han tomado protagonismo los señalamientos absolutamente falsos sobre vínculos con mafias y bandas narcotraficantes”, se lee en el documento.

El mandatario aseguró que desde el inicio del actual período de Trump, Caracas ha buscado “una comunicación directa para atender y resolver cualquier tema que surja” con Washington. El intercambio ocurre en medio de crecientes tensiones bilaterales, luego de que Estados Unidos desplegara buques de guerra en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico y de que hundiera cuatro embarcaciones señaladas por este delito, tres de ellas procedentes de Venezuela. La administración Trump sostiene que el llamado Cartel de los Soles estaría liderado por Maduro, lo que ha profundizado la confrontación política y militar entre ambos países.

