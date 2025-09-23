Trump amenaza a Maduro frente a la ONU y advierte que Estados Unidos "hará volar por los aires" a narcotraficantes
"Les advertimos que los eliminaremos por completo", indicó Donald Trump en medio de su intervención en la 80° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
- Donald Trump castiga a Harvard: limita acceso a fondos federales y exige garantía millonaria
- Zelenski se reunirá con Trump en la ONU para hablar de las garantías de seguridad ante un acuerdo de paz con Rusia
Durante su intervención ante la ONU, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el despliegue militar en el Caribe al afirmar que su país no tiene “otra opción” que eliminar a las organizaciones que ha catalogado como “terroristas” mediante bombardeos, advirtiendo que serán “eliminadas por completo”.
Información en desarrollo