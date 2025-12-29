Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

Rusia y China realizan operaciones navales en el mar de Japón para contrarrestar a Estados Unidos | IA de LR

Remezón en el escenario geopolítico global. Dos superpotencias se unieron por primera vez y realizaron operaciones navales conjuntas en rutas marítimas sensibles y zonas de alto valor geoestratégico. La maniobra encendió alarmas en Occidente y marcó un nuevo nivel de cooperación militar.

Ambas naciones desarrollaron ejercicios integrados a gran escala y compartieron mando operativo, logística y despliegue táctico. Este hecho histórico, considerado una demostración práctica de poder militar coordinado, podría reconfigurar el equilibrio estratégico en varios mares del planeta.

¿Cuáles son las 2 superpotencias más poderosas del mundo que realizaron operaciones navales conjuntas?

Las dos superpotencias que se unieron por primera vez para realizar operaciones navales conjuntas son Rusia y China. Se reportó que el 3 de agosto de 2025 Moscú y Pekín iniciaron ejercicios militares en el mar de Japón con el objetivo de reforzar la alianza y contrarrestar un supuesto orden mundial liderado por Estados Unidos.

Destructores chinos, como Shaoxing y Urumqi, participaron en operaciones de rescate submarino, maniobras antisubmarinas, defensa aérea y antimisiles, así como en combates marítimos.

Tanto Rusia como China han fortalecido la cooperación militar en los últimos años, especialmente desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Sin embargo, sin anunciar un pacto formal, las dos superpotencias demuestran que pueden operar juntos en el mar. En conjunto, buscan contrapesar la superioridad marítima tradicional de Washington.

Rusia defenderá a China en posible conflicto con Taiwán

Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, reveló ante la agencia TASS que el Gobierno de Vladímir Putin reconoce la integridad territorial de China y que defenderá a Pekín en un posible conflicto con Taiwán.

El funcionario evocó que el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, firmado con China en 2001, establece el principio de apoyo mutuo para la protección de la unidad nacional y la integridad territorial.

Aseguró que Moscú se opone a la independencia de Taiwán y considera a la isla como parte de Pekín. Incluso acusó a Occidente de provocar tensiones en la región con fines estratégicos y económicos al usar a Taipéi como instrumento de contención militar contra China.