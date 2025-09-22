Un análisis publicado este domingo por el diario The New York Times reveló que Estados Unidos, con los ataques militares liderados por el presidente Donald Trump, busca aumentar la presión sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para forzar su salida, ya que lo considera un "líder ilegítimo" y lo acusa de dirigir las acciones de bandas criminales y cárteles de la droga.

Como refuerzo del análisis del medio estadounidense, Marco Rubio realizó declaraciones a Fox News la semana pasada, en las que afirmó que "no van a tener un cártel operando o haciéndose pasar por un gobierno en nuestro propio hemisferio". Además, añadió que Maduro había sido imputado en Estados Unidos y era "un fugitivo de la justicia estadounidense".

Presencia de F-35 en Puerto Rico es excesiva, según exjefe del Comando Sur

James G. Stavridis, exjefe del Mando Sur del Pentágono, aseguró que "la enorme flotilla naval frente a las costas de Venezuela y el traslado de cazas F-35 de quinta generación a Puerto Rico tienen poco que ver con una interdicción real de las drogas", y lo catalogó como un "exceso operativo".

En contraste, aseguró que dichos movimientos "son una clara señal para Nicolás Maduro de que este gobierno se toma cada vez más en serio la posibilidad de lograr un cambio de régimen o de comportamiento por parte de Caracas. Ha vuelto la diplomacia de las cañoneras, y puede que funcione".

La magnitud del despliegue militar en el Caribe, justificado como una acción contra las drogas y el terrorismo, es un argumento válido para que analistas citados por el New York Times consideren que podría haber intenciones más profundas, como un cambio político en Venezuela.

¿Qué fuerzas militares ha desplegado Estados Unidos en el Caribe?

Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en el Caribe con el despliegue de ocho buques de guerra, un submarino de ataque y aviones de vigilancia P-8. A esto se suma el envío de cazas F-35 a Puerto Rico, en lo que oficialmente se presenta como una operación contra el narcotráfico y el terrorismo.

Uno de los componentes clave es el grupo anfibio Iwo Jima, compuesto por los buques USS Iwo Jima, USS San Antonio y USS Fort Lauderdale. Este grupo moviliza a unos 4.500 marineros y 2.200 infantes de marina, con capacidad de ataque aéreo gracias a sus aviones Harrier AV-8B.

También operan en la región destructores de misiles guiados como el USS Gravely y el USS Jason Dunham, equipados con más de 90 misiles cada uno. Estas embarcaciones tienen capacidad para interceptar misiles balísticos, realizar guerra antiaérea y antisubmarina.

Aunque el Pentágono insiste en que se trata de una misión contra los cárteles, analistas advierten que la magnitud del despliegue sugiere una estrategia de presión directa sobre el régimen de Nicolás Maduro. La falta de transparencia sobre los objetivos reales incrementa las tensiones en la región.