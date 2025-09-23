La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) insiste en reconocer a González Urrutia como el verdadero vencedor de las elecciones. Foto: AFP.

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, líderes opositores de Venezuela, pidieron a los participantes de la Asamblea General de la ONU su apoyo para hacer respetar “la soberanía popular”, en el contexto del reclamo del antichavismo respecto a los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas realizadas en julio de 2024. Los líderes solicitaron una “transición democrática”.

“Nuestro llamado a la comunidad internacional es claro y exige respeto y respaldo a la soberanía popular en Venezuela”, declaró Machado en un video publicado en X por ambos dirigentes. Además, la exdiputada pidió el desmantelamiento del régimen liderado por Nicolás Maduro y el procesamiento judicial de quienes —según señaló— violentan las leyes y los derechos humanos en el país.

"Venezuela avanzará de manera ordenada"

"Venezuela avanzará de manera ordenada y pacífica en la transición democrática (…) Cuentan ustedes con el bravo pueblo de Venezuela para lograr esta gesta histórica y nosotros contamos con ustedes", sostuvo Machado, quien permanece desde enero pasado en la clandestinidad. Por su parte, González Urrutia, afirmó que la oposición sigue un camino "impecablemente democrático".

Por su parte, González Urrutia —asilado en España desde septiembre del año pasado— afirmó que la oposición venezolana ha seguido un camino "impecablemente democrático y pacífico" y acusó al régimen de Maduro de negarse "a entregar el poder".

A juicio del opositor, "al pueblo de Venezuela, enfrentado como está al peligro de disolverse como nación, no le queda otra opción que forzar la salida de dicho régimen". Además, González Urrutia consideró que el despliegue militar de EE.UU en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, "constituye una medida necesaria para el desmantelamiento de la estructura" que, considera, "aún se erige como único obstáculo para el restablecimiento de la soberanía popular" en la nación petrolera.

PUD reconoce a Edmundo González como ganador de las elecciones

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) insiste en reconocer a González Urrutia como el verdadero vencedor de las elecciones de julio de 2024, rechazando el anuncio oficial del Consejo Nacional Electoral que proclamó a Nicolás Maduro, en un proceso cuestionado por la cercanía de los rectores al chavismo.

Este reclamo se mantiene vigente en un escenario internacional en el que la atención está puesta en Nueva York, donde este martes inicia la octogésima sesión de la Asamblea General de la ONU, coincidiendo con la celebración por los 80 años de la creación del organismo.

En su mensaje conmemorativo, el secretario general, António Guterres, destacó el papel de las Naciones Unidas como el espacio donde todas las naciones, sin importar su tamaño, pueden reunirse para enfrentar retos globales que ningún país podría resolver en solitario.