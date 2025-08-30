La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, intensificó sus advertencias contra Estados Unidos y aseguró que Venezuela está preparada para “defender cada milímetro” de su territorio. Sus declaraciones se dieron durante un acto en Carabobo, como parte de la segunda etapa del alistamiento de milicianos convocado por Nicolás Maduro, en el marco del Plan Nacional de Soberanía y Paz.

El anuncio de Rodríguez coincidió con el despliegue de buques estadounidenses en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico internacional. Entre los movimientos más notorios, el crucero lanzamisiles USS Lake Erie transitó por el canal de Panamá, recorrió unos 80 kilómetros hasta el Atlántico —en un trayecto de aproximadamente ocho horas— y luego continuó hacia el Caribe para unirse a otros tres destructores de la clase Arleigh Burke, equipados con sistemas Aegis.

“Seremos su peor pesadilla”: una respuesta con tono desafiante

Ante las operaciones militares de Estados Unidos, Delcy Rodríguez respondió con la frase: “Seremos su peor pesadilla”. Calificó la presencia de los buques como una amenaza directa e instó a la ciudadanía a integrarse a la Milicia. También rechazó las acusaciones de Washington sobre presuntos vínculos con el narcotráfico, a las que calificó como “farsas y patrañas”, y defendió la imagen del país como un “pueblo de paz y esperanza”.

Entre las medidas adoptadas, el régimen desplegó 15.000 efectivos en los estados fronterizos con Colombia, especialmente en Zulia y Táchira. Además, movilizó buques de mayor porte en aguas territoriales del Caribe y activó la segunda fase del Plan Nacional de Soberanía y Paz, que busca preparar a la población para enfrentar lo que consideran acciones hostiles por parte de Estados Unidos.

¿Cómo justifica EE. UU. su operación naval en aguas cercanas a Venezuela y cuáles son sus objetivos declarados?

Por su parte, el gobierno estadounidense justifica su operación naval como parte de sus esfuerzos contra el narcotráfico internacional. Según el Pentágono, la presencia del USS Lake Erie y de los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson tiene como fin frenar el tráfico de drogas y llevar ante la justicia a quienes lo financian, utilizando sistemas de rastreo capaces de neutralizar amenazas aéreas y marítimas.

Washington también ha catalogado al Cártel de Sinaloa, al Tren de Aragua y a otras bandas como organizaciones terroristas globales, y ha intensificado su persecución contra estas estructuras. Recientemente, duplicó a US$50 millones la recompensa por información que conduzca a la captura del presidente Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar el Cártel de los Soles y de violar leyes estadounidenses relacionadas con el narcotráfico.