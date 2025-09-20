El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este sábado una advertencia directa al régimen de Nicolás Maduro. Exigió que Venezuela reciba de inmediato a presos venezolanos y a pacientes de instituciones mentales venezolanas que, según denunció, fueron enviados deliberadamente a territorio estadounidense.

A través de un mensaje en Truth Social, el mandatario republicano aseguró que estas personas representan un peligro dentro de Estados Unidos y responsabilizó a las autoridades venezolanas. “¡Sáquenlos de nuestro país ahora mismo, o el precio que pagarán será incalculable!”, escribió en su publicación.

¿Qué exigencias hizo Trump al régimen de Maduro respecto a los ciudadanos venezolanos en EE. UU.?

Trump afirmó que el Ejecutivo venezolano obligó el ingreso a Estados Unidos de presos y de personas provenientes de “los peores manicomios del mundo”. En su mensaje, señaló que miles de ciudadanos estadounidenses resultaron gravemente heridos e incluso asesinados por estos "monstruos", como fueron calificados estas personas por el mandatario estadounidense.

Por ello, exigió que Venezuela acepte de inmediato a estas personas. La advertencia se sumó a sus recientes declaraciones, en las que insistió en que los líderes venezolanos enviaron de forma deliberada a connacionales considerados indeseables hacia territorio norteamericano.

Estados Unidos ataca en aguas internacionales; Maduro acusa intento de presión

El viernes, un día antes de la advertencia a Maduro, Trump anunció que militares del Comando Sur atacaron una embarcación vinculada al narcotráfico en aguas internacionales. Según detalló, el ataque dejó tres narcoterroristas muertos y ningún militar estadounidense herido.

La Casa Blanca difundió un video del operativo, cuya autenticidad Reuters verificó, en el que se observa la destrucción de una lancha azul alcanzada por un proyectil. Como respuesta, Venezuela realizó maniobras militares en la isla de La Orchila, que el ministro Vladimir Padrino López calificó como “exitosas”. Maduro, por su parte, denunció que la movilización de Washington busca forzar un cambio de régimen, mientras Trump negó esa posibilidad.