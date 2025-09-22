Donald Trump se burla de milicias venezolanas convocadas por Maduro con sarcástica publicación: "Una amenaza muy grave"

Donald Trump compartió un vídeo en el que es sarcástico acerca del entrenamiento de las milicias en Venezuela. | Composición LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó hoy un mensaje con tono sarcástico en Truth Social, en el que se burla de las milicias venezolanas convocadas por Nicolás Maduro. La publicación ya acumula miles de compartidos y "me gusta" en la red social de la que es propietario.

Trump realizó una publicación sarcástica en la que se refirió a los entrenados de la milicia venezolana.

Civiles venezolanos reciben entrenamiento militar por orden de Maduro

El régimen de Nicolás Maduro anunció el jueves 18 de septiembre el despliegue de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para instruir a la población en el manejo de armas, en medio de las tensiones con Estados Unidos por la presencia de buques de guerra en el mar Caribe.

Durante una jornada de las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión, Nicolás Maduro anunció que los cuarteles de las fuerzas armadas instruirán a las vecinas y los vecinos en el emplazamiento, revisión y manejo de sistemas de armas.

Según Maduro, dichas declaraciones responden a un programa que buscan a los voluntarios inscritos en la Milicia Bolivariana, cuyo cuerpo está conformado por civiles que apoyan a las fuerzas regulares. "Va a ser la primera vez que los cuarteles con sus armas y soldados van al pueblo, al barrio, a la comunidad", agregó.

Maduro reitera plan de Estados Unidos para derrocar su régimen

El presidente Nicolás Maduro reiteró que Estados Unidos impulsa un plan para derrocarlo. "Hay un plan imperial para un cambio de régimen en Venezuela: imponer un gobierno títere de los Estados Unidos y venir a robarnos el petróleo —que representa la mayor reserva internacional del mundo—, el gas —que constituye la cuarta reserva del planeta— y el oro", declaró.

Desde Estados Unidos, Donald Trump declaró que no ha discutido con su gabinete un plan para un "cambio de régimen" en Venezuela. Sin embargo, su administración acusa a Nicolás Maduro de liderar el denominado Cártel de los Soles, al que identifica como una organización narcocriminal.