Mundo

Dinamarca cerró el aeropuerto de Copenhague tras denunciar un "grave" ataque ante el sobrevuelo de drones

Este incidente interrumpió las operaciones del aeropuerto en Dinamarca y provocó la cancelación de más de 100 vuelos, afectando a unos 20,000 pasajeros.

En declaraciones para la televisión DR, la primera ministra afirmó que no podía descartar la posibilidad de que Rusia esté implicada en la reciente incursión. Foto: Composición LR/AFP.
En declaraciones para la televisión DR, la primera ministra afirmó que no podía descartar la posibilidad de que Rusia esté implicada en la reciente incursión. Foto: Composición LR/AFP.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, calificó el sobrevuelo de drones sobre el aeropuerto de Copenhague como el “ataque más grave contra una infraestructura crítica” en el país. Además, destacó la magnitud de la amenaza a la seguridad nacional. Este incidente interrumpió las operaciones en uno de los aeropuertos más importantes del norte de Europa.

Frederiksen relacionó este ataque con las recientes incursiones de drones y aviones presuntamente rusos en los espacios aéreos de otros países miembros de la OTAN. “Esto se enmarca en la evolución que hemos podido observar últimamente, con otros ataques de drones, violaciones del espacio aéreo y ciberataques”, detalló en un comunicado enviado a AFP.

En declaraciones para la televisión DR, Frederiksen afirmó que no podía descartar la posibilidad de que Rusia esté implicada en la reciente incursión de drones en el aeropuerto de Copenhague.

Escalada de drones en aeropuerto de Dinamarca

Los drones irrumpieron en el espacio aéreo del aeropuerto de la capital danesa, procedentes de varias direcciones, y permanecieron sobre la zona por más de tres horas. El hecho obligó a desplegar un amplio operativo policial, que incluyó la colaboración del Ejército y los servicios de inteligencia. La magnitud del incidente también llevó a coordinar acciones con la policía de Oslo.

En declaraciones recogidas por AFP, el inspector Jens Jespersen explicó que, por razones de seguridad, los agentes decidieron no derribar los drones. La presencia de aviones cargados de pasajeros y combustible, junto con las viviendas cercanas, representaba un riesgo demasiado alto en caso de caída de los aparatos.

Según las autoridades aeroportuarias, en Copenhague alrededor de 20.000 pasajeros resultaron afectados, con 31 vuelos desviados y más de un centenar cancelados, lo que generó largas filas de viajeros que buscaban reagendar. Por su parte, en Oslo, los drones provocaron el desvío de 14 aeronaves, según detalló la portavoz Monica Fasting. Aunque la actividad en ambos aeropuertos se restableció posteriormente.

Rusia niega implicancia y la OTAN le da el beneficio de la duda

Rusia negó estar implicada en el sobrevuelo de drones que provocó el cierre temporal del aeropuerto de Copenhague. “Escuchamos acusaciones infundadas desde allí cada vez”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, luego de que la primera ministra danesa no descartara la posibilidad de una responsabilidad por parte de Rusia en el incidente.

Por otro lado, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que es “demasiado pronto” para saber si Rusia está implicada en la escalada de drones en Dinamarca. “Los daneses están evaluando exactamente lo que ocurrió (…) Es demasiado pronto para pronunciarse”, indicó durante una conferencia de prensa, en la que también reveló que había sostenido una conversación previa con la primera ministra danesa.

La presencia de Rusia en espacios aéreos ajenos

Los acontecimientos en Dinamarca ocurren mientras los embajadores de los países miembros de la OTAN se reúnen, a petición de Estonia, nación que denunció la incursión de tres cazas de combate rusos en su espacio aéreo. Previamente, Polonia y Rumania habían acusado a Rusia de violar también su espacio aéreo mediante el uso de drones.

Según el gobierno danés, Frederiksen reveló que los servicios de inteligencia del país han advertido sobre una “amenaza elevada de sabotaje”. “Quizás no vienen a atacarnos, pero sí a presionarnos y ver cómo reaccionamos”, declaró Flemming Drejer, director de operaciones de dichos servicios, durante una conferencia de prensa.

