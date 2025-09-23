Derrumbe en mina de oro en Colombia: 25 trabajadores están con vida a 80 metros bajo tierra

Mina de oro es operada por la empresa canadiense Aris Mining Corporation. | Foto: AFP/Referencial

Mina de oro es operada por la empresa canadiense Aris Mining Corporation. | Foto: AFP/Referencial

Un derrumbe en una mina de oro legal en el noroeste de Colombia dejó atrapados a 25 trabajadores, quienes permanecen con vida a unos 80 metros bajo tierra desde la noche del 22 de septiembre, según informaron las autoridades locales.

Brigadistas realizan labores de rescate en esta mina operada por la empresa canadiense Aris Mining en el municipio de Segovia, ubicada en el departamento de Antioquia, a unas cuatro horas de la ciudad de Medellín.

Autoridades se comunicaron con mineros atrapados

"Ya se tuvo contacto con los mineros, quienes indicaron estar sanos", señaló una vocera de la gobernación local a la agencia AFP.

Actualmente, el rescate es liderado por la brigada de seguridad de la empresa, en colaboración con autoridades del gobierno.

Los accidentes mineros son recurrentes y con frecuencia mortíferos en Colombia, sobre todo en los yacimientos de carbón y en minas ilegales o artesanales.

No obstante, en concesiones mineras operadas por empresas multinacionales, los accidentes suelen ser menos frecuentes.

Según la Agencia Nacional de Minería, en 2024 se registraron 124 muertes en accidentes mineros en Colombia. En lo que va de 2025, hasta julio, la cifra asciende a 65 fallecidos.