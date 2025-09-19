HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana
Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana     Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana     Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana     
Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP
Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

Reino Unido lanza el programa Fleet Solid Support para reforzar su flota naval y mantener su influencia global frente a potencias como China y Estados Unidos.

Reino Unido construye tres buques FSS para fortalecer su flota y presencia global. Foto: Bardahlo Industria
Reino Unido construye tres buques FSS para fortalecer su flota y presencia global. Foto: Bardahlo Industria

En un contexto internacional marcado por tensiones crecientes entre las principales potencias, disputas territoriales y una carrera armamentista, el Reino Unido ha lanzado el programa Fleet Solid Support (FSS) con el fin de modernizar su flota naval y garantizar que la Royal Navy — la fuerza naval — pueda mantener operaciones sostenidas en alta mar durante períodos prolongados, incluso en el caso extremo de una Tercera Guerra Mundial.

El proyecto incluye la construcción de tres buques FSS de última generación, capaces de transportar miles de toneladas de municiones, repuestos y víveres, con sistemas automatizados que permitirán abastecer rápidamente a portaaviones y unidades de combate. Con esta iniciativa, Londres busca reforzar su posición dentro de la OTAN y garantizar que sus portaaviones, como el HMS Queen Elizabeth y el HMS Prince of Wales, puedan operar de manera sostenida junto a fuerzas aliadas, incluso en teatros lejanos como el Indo-Pacífico.

PUEDES VER: Estonia denuncia una invasión "sin precedentes" de su espacio aéreo por tres cazas rusos, provocando respuesta de la OTAN

lr.pe

¿Cuál es el objetivo principal del programa Fleet Solid Support (FSS) del Reino Unido?

El programa FSS tiene como objetivo principal dotar a la Royal Navy de buques logísticos avanzados que permitan mantener operaciones de combate prolongadas sin depender de bases cercanas. Los buques podrán abastecer destructores, fragatas y portaaviones británicos con municiones, combustible y suministros esenciales, asegurando que los grupos de combate operen de manera sostenida en cualquier parte del mundo. Esta capacidad se considera un elemento clave para la disuasión en escenarios de alta tensión internacional.

Además, los buques contarán con sistemas automatizados que agilizarán y asegurarán la transferencia de materiales a las unidades de combate, aumentando la eficiencia y reduciendo riesgos durante operaciones navales complejas. La construcción de estos buques se perfila como un paso decisivo para que el Reino Unido mantenga despliegues prolongados y fortalezca su resiliencia logística, una ventaja estratégica frente a rivales como Estados Unidos o China.

PUEDES VER: Trump y Xi Jinping definen futuro de TikTok por llamada telefónica y pactan encuentro presencial en cumbre de la APEC 2025

lr.pe

¿Qué impacto económico y geopolítico se espera del contrato de construcción de los buques FSS?

El contrato naval representa una inversión histórica de 1.600 millones de libras y generará alrededor de 2.000 empleos directos e indirectos en Reino Unido. La empresa española Navantia lidera el consorcio Team Resolute, junto a las británicas BMT y Harland & Wolff, encargadas de la construcción de los tres buques logísticos. Este proyecto también contempla la modernización de astilleros británicos en Belfast, Appledore, Methil y Arnish, con una inversión adicional de 115 millones de libras, lo que permitirá desarrollar capacidades industriales locales y fomentar la transferencia tecnológica entre España y Reino Unido.

Geopolíticamente, los FSS refuerzan la posición del Reino Unido dentro de la OTAN, incrementando su capacidad de disuasión y proyectando poder en escenarios de conflicto global. Estos buques asegurarán que la Royal Navy pueda operar de manera sostenida junto a aliados en regiones estratégicas, garantizando el suministro constante de municiones, combustible y víveres a portaaviones y unidades de superficie. La logística naval, que podría ser tan determinante como la potencia de fuego en un conflicto, convierte al programa FSS en un elemento clave de la estrategia militar británica ante posibles crisis internacionales.

Notas relacionadas
China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

LEER MÁS
Venezuela aprueba tratado estratégico con Rusia en medio de tensiones por ofensiva militar de Estados Unidos

Venezuela aprueba tratado estratégico con Rusia en medio de tensiones por ofensiva militar de Estados Unidos

LEER MÁS
No es la Gran Muralla China, ni las pirámides de Egipto: esta es la construcción más grande visible desde el espacio

No es la Gran Muralla China, ni las pirámides de Egipto: esta es la construcción más grande visible desde el espacio

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

LEER MÁS
Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

LEER MÁS
Politólogo revela las posibilidades de una intervención de Estados Unidos en Venezuela: "Son muy superiores"

Politólogo revela las posibilidades de una intervención de Estados Unidos en Venezuela: "Son muy superiores"

LEER MÁS
Maduro ordena al Ejército entrenar a civiles en uso de armas tras fracaso de movilización de milicianos en Venezuela

Maduro ordena al Ejército entrenar a civiles en uso de armas tras fracaso de movilización de milicianos en Venezuela

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona con corte inglés: Marcus Rashford dio la victoria 2-1 ante Newcastle por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Mundo

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Emmanuel Macron llevará “pruebas fotográficas y científicas” ante justicia de EE. UU. para demostrar que su esposa es mujer

Terremoto en Rusia de magnitud 7.8 se registró este jueves frente a las costas de la península de Kamchatka

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota