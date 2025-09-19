La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

En un contexto internacional marcado por tensiones crecientes entre las principales potencias, disputas territoriales y una carrera armamentista, el Reino Unido ha lanzado el programa Fleet Solid Support (FSS) con el fin de modernizar su flota naval y garantizar que la Royal Navy — la fuerza naval — pueda mantener operaciones sostenidas en alta mar durante períodos prolongados, incluso en el caso extremo de una Tercera Guerra Mundial.

El proyecto incluye la construcción de tres buques FSS de última generación, capaces de transportar miles de toneladas de municiones, repuestos y víveres, con sistemas automatizados que permitirán abastecer rápidamente a portaaviones y unidades de combate. Con esta iniciativa, Londres busca reforzar su posición dentro de la OTAN y garantizar que sus portaaviones, como el HMS Queen Elizabeth y el HMS Prince of Wales, puedan operar de manera sostenida junto a fuerzas aliadas, incluso en teatros lejanos como el Indo-Pacífico.

¿Cuál es el objetivo principal del programa Fleet Solid Support (FSS) del Reino Unido?

El programa FSS tiene como objetivo principal dotar a la Royal Navy de buques logísticos avanzados que permitan mantener operaciones de combate prolongadas sin depender de bases cercanas. Los buques podrán abastecer destructores, fragatas y portaaviones británicos con municiones, combustible y suministros esenciales, asegurando que los grupos de combate operen de manera sostenida en cualquier parte del mundo. Esta capacidad se considera un elemento clave para la disuasión en escenarios de alta tensión internacional.

Además, los buques contarán con sistemas automatizados que agilizarán y asegurarán la transferencia de materiales a las unidades de combate, aumentando la eficiencia y reduciendo riesgos durante operaciones navales complejas. La construcción de estos buques se perfila como un paso decisivo para que el Reino Unido mantenga despliegues prolongados y fortalezca su resiliencia logística, una ventaja estratégica frente a rivales como Estados Unidos o China.

¿Qué impacto económico y geopolítico se espera del contrato de construcción de los buques FSS?

El contrato naval representa una inversión histórica de 1.600 millones de libras y generará alrededor de 2.000 empleos directos e indirectos en Reino Unido. La empresa española Navantia lidera el consorcio Team Resolute, junto a las británicas BMT y Harland & Wolff, encargadas de la construcción de los tres buques logísticos. Este proyecto también contempla la modernización de astilleros británicos en Belfast, Appledore, Methil y Arnish, con una inversión adicional de 115 millones de libras, lo que permitirá desarrollar capacidades industriales locales y fomentar la transferencia tecnológica entre España y Reino Unido.

Geopolíticamente, los FSS refuerzan la posición del Reino Unido dentro de la OTAN, incrementando su capacidad de disuasión y proyectando poder en escenarios de conflicto global. Estos buques asegurarán que la Royal Navy pueda operar de manera sostenida junto a aliados en regiones estratégicas, garantizando el suministro constante de municiones, combustible y víveres a portaaviones y unidades de superficie. La logística naval, que podría ser tan determinante como la potencia de fuego en un conflicto, convierte al programa FSS en un elemento clave de la estrategia militar británica ante posibles crisis internacionales.