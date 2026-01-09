HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

EE.UU. descubre 2 yacimientos de petróleo cerca de China, un hallazgo histórico en 20 años en medio de la tensión por Venezuela

El pozo hallado por Murphy Oil produjo durante las pruebas cerca de 6.000 barriles por día de crudo de alta calidad y demuestra que aún existen recursos líquidos en Asia.

Se trata del mayor descubrimiento de petróleo de EE.UU. en el Sudeste Asiático en las últimas dos décadas, según El Economista.
Se trata del mayor descubrimiento de petróleo de EE.UU. en el Sudeste Asiático en las últimas dos décadas, según El Economista. | Murphy Oil

La empresa estadounidense Murphy Oil confirmó un hallazgo masivo de petróleo cerca de China, en la cuenca offshore de Cuu Long, Vietnam, con reservas recuperables estimadas en superior a 430 millones de barriles de petróleo equivalente, el mayor descubrimiento de petróleo en el Sudeste Asiático en las últimas dos décadas, según El Economista. El pozo de evaluación Hai Su Vang (HSV‑2X) produjo durante las pruebas cerca de 6.000 barriles por día de crudo de alta calidad y demuestra que aún existen recursos líquidos en una región dominada por gas.

Este anuncio llega en un contexto de tensión geopolítica creciente entre Estados Unidos y China, que se ha intensificado en las últimas semanas debido a la intervención militar estadounidense en Venezuela y la captura del exdictador Nicolás Maduro, un aliado clave de Pekín en Latinoamérica. Los asiáticos condenaron duramente las acciones norteamericanas en Caracas, mientras Washington busca consolidar su influencia energética y política tanto en el hemisferio occidental como en zonas de interés estratégico global.

Los dos principales yacimientos identificados en el campo Hai Su Vang se ubican en la cuenca de Cuu Long.<br>

Los dos principales yacimientos identificados en el campo Hai Su Vang se ubican en la cuenca de Cuu Long.

PUEDES VER: China se aferra al petróleo que produce este país de América Latina frente a la demanda competitiva de EE.UU.: no es Venezuela

¿Cómo son los yacimientos de petróleo que EE.UU. descubrió cerca de China?

Los dos principales yacimientos identificados en el campo Hai Su Vang se ubican en la cuenca de Cuu Long, frente a las aguas meridionales de Vietnam, y fueron perforados hasta una columna de petróleo de 429 pies (≈130 metros) en dos reservorios distintos, lo que confirma la magnitud del descubrimiento. La estimación revisada sitúa las reservas recuperables hacia el extremo superior del rango de 170–430 millones de barriles, con posibilidades de crecimiento adicional debido a reservorios superficiales identificados recientemente.

Murphy Oil planea desarrollar el campo como un proyecto independiente, utilizando un FPSO (unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga) conectada a plataformas de cabezal de pozo, mientras que otros pozos de evaluación están planificados para delimitar mejor el recurso durante el 2026.

La empresa estadounidense Murphy Oil confirmó un hallazgo masivo de petróleo cerca de China. Foto: Rigzone<br>

La empresa estadounidense Murphy Oil confirmó un hallazgo masivo de petróleo cerca de China. Foto: Rigzone

Aunque aún en fases iniciales de desarrollo, este descubrimiento podría revitalizar la producción petrolera de Vietnam, que ha visto una caída prolongada en su producción desde 2005, acercándola de nuevo a niveles de exportación relevantes si se concreta la comercialización.

PUEDES VER: Los 3 países más poderosos de Asia, incluido China, que juntos podrían ser una pesadilla para EE.UU. pese a sus amenazas

Consecuencias en Asia tras el hallazgo petrolero de EE.UU.

El descubrimiento de este volumen de petróleo en aguas cercanas al Mar de China Meridional podría alterar equilibrios energéticos regionales, ya que Estados Unidos refuerza su presencia privada e influencia detrás de un proyecto energético significativo en un área donde China mantiene intereses estratégicos y económicos.

Además, en una región donde territorios marítimos y recursos naturales son fuente de disputas permanentes, el incremento de presencia occidental en la exploración de hidrocarburos puede tensar las relaciones, impulsando a países como Vietnam a fortalecer alianzas externas para equilibrar su posición frente a Pekín.

PUEDES VER: Trump afirma que Venezuela comprará solo productos de EE.UU. con el dinero del nuevo acuerdo petrolero: "Una decisión acertada"

La tensión entre EE.UU. y China por Venezuela

La captura del ex presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses desencadenó una fuerte condena diplomática de Beijing, que calificó la operación de “violación del derecho internacional” y aseguró que amenaza la paz en Latinoamérica, resaltando la importancia estratégica de Venezuela para las ambiciones energéticas chinas.

En paralelo, Donald Trump anunció que aproximadamente 2.000 millones de dólares en petróleo venezolano serán redirigidos a Estados Unidos, un movimiento que podría reducir el volumen de crudo venezolano destinado a China, históricamente uno de sus principales compradores.

A pesar de estas tensiones, el gobierno estadounidense ha reiterado que existe espacio para una coexistencia comercial en el sector energético venezolano, siempre que Estados Unidos mantenga el papel dominante en el control y flujo del petróleo venezolano, limitando la capacidad de China para establecer influencia hegemónica allí.

