Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley: hora y dónde ver el partido de las Blanquiazules

Alianza Lima se estrena en la primera fecha de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025, el domingo desde las 5:00 pm, ante Rebaza Acosta. El sexteto aliancista parte como favorito, ya que el cuadro chalaco figura en la última casilla de la tabla de posiciones. El partido lo podrás ver mediante Latina y en las redes sociales de la LPV 2025/26.

Alianza Lima rompió su racha negativa de dos encuentros sin triunfos al finalizar la primera fase del torneo. El equipo había sufrido una derrota en mesa ante Universitario de Deportes y, posteriormente, fue superado en el campo por la Universidad San Martín.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Rebaza Acosta?

Alianza Lima se mide a Rebaza Acosta, este domingo 11 de enero desde las 7:00 pm, en el coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Los hinchas aliancistas no se quieren perder este importante partido. Por este motivo, te dejamos los horarios en diferentes lugares.

Perú: 7:00 pm

Colombia: 7:00 pm

Argentina: 9:00 pm

Brasil: 9:00 pm

¿Dónde ver Alianza Lima vs Rebaza Acosta?

El partido, si es que no puedes asistir al coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, puedes seguirlo en Latina TV (2 o 702 en HD). Además, los seguidores podrán ver el partido mediante las redes sociales de la Liga Peruana de Vóley.

Programación de la primera fecha de la segunda etapa de la LPV

Sábado 10 de enero

2:45 p.m. | Deportivo Géminis vs Atlético Atenea (App y web de Latina, página de Facebook de la Liga Peruana de vóley y sitio web de FPV)

5:00 p.m. | Universidad San Martín vs Olva Latino (Latina TV, app y web, página de Facebook de la Liga Peruana de vóley y sitio web de FPV)

7:00 p.m. | Universitario de Deportes vs Deportivo Soan (Latina TV, app y web, página de Facebook de la Liga Peruana de vóley y sitio web de FPV)

Domingo 11 de enero