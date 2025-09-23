HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

La OMS desmiente a Trump y dice que no hay evidencia científica que vincule paracetamol con autismo: "Sigue siendo inconsistente"

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) también se sumó a la OMS y reiteró que el paracetamol sigue siendo válida para el dolor o la fiebre en embarazadas.  

Donald Trump afirmó que existe un vínculo entre el paracetamol y el autismo.
Donald Trump afirmó que existe un vínculo entre el paracetamol y el autismo. | Composición LR

La Organización Mundial de la Salud (OMS) respondió a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien vinculó el paracetamol con el autismo, y sugirió a las gestantes a dejar de tomarlo. La OMS desmintió al mandatario y aseguró que no hay evidencias científicas que lo confirmen, pues "siguen siendo inconsistentes".

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) se sumó a la OMS para rechazar la afirmación de Trump, quien brindó su declaración a lado de su secretario de Salud, Robert F. Kennedy, conocido por sus posturas antivacunas. "La evidencia disponible no ha encontrado ningún vínculo", dijo la EMA.

PUEDES VER: Donald Trump vincula el paracetamol con el autismo y sugiere a gestantes a dejar de tomarlo, pese a que no hay evidencia científica

lr.pe

La OMS y la EMA le responden a Trump

La OMS, a través de su portavoz Tarik Jasarevic, señaló que no hay evidencia clara sobre una posible relación entre el paracetamol y el autismo. "Ha habido algunos estudios observacionales que han sugerido una posible asociación entre la exposición prenatal al acetaminofén o paracetamol y el autismo, pero la evidencia sigue siendo inconsistente (...) Si el vínculo fuera fuerte, probablemente se habría observado de manera consistente en múltiples estudios", dijo.

Por su parte, la EMA reiteró que el paracetamol sigue siendo una opción válida para tratar el dolor o la fiebre en mujeres embarazadas. El director médico Steffen Thirstrup añadió que no hay pruebas de que su consumo en la gestación suponga riesgo de malformaciones. Además, destacó que las autoridades europeas mantienen las mismas pautas para el uso del fármaco.

PUEDES VER: Estados Unidos asegura que la carta de Maduro a Donald Trump estaba llena de mentiras: "Regimen es ilegítimo”

lr.pe

Trump sugiere cambiar el calendario de vacunación infantil

Donald Trump también sugirió cambiar el calendario de vacunación infantil, y propuso espaciar las dosis en cuatro o cinco etapas en lugar de administrarlas juntas, como se hace actualmente. Según el portavoz de la OMS, la interrupción o alteración de las fechas de vacunación sin una revisión de la evidencia científica aumentaría significativamente el riesgo de infecciones.

El portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, resaltó que las vacunas son esenciales para la salud pública, pues salvó más de 154 millones de vidas en los últimos 50 años. Además, advirtió que cualquier cambio en los calendarios de vacunación podría poner en riesgo a grupos vulnerables, como los bebés y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Notas relacionadas
Nicholas Asheshov: “Me da vergüenza la forma en que los europeos trataron a los sudamericanos, esos hombres eran como Donald Trump”

Nicholas Asheshov: “Me da vergüenza la forma en que los europeos trataron a los sudamericanos, esos hombres eran como Donald Trump”

LEER MÁS
Estados Unidos asegura que la carta de Maduro a Donald Trump estaba llena de mentiras: "Regimen es ilegítimo”

Estados Unidos asegura que la carta de Maduro a Donald Trump estaba llena de mentiras: "Regimen es ilegítimo”

LEER MÁS
Donald Trump vincula el paracetamol con el autismo y sugiere a gestantes a dejar de tomarlo, pese a que no hay evidencia científica

Donald Trump vincula el paracetamol con el autismo y sugiere a gestantes a dejar de tomarlo, pese a que no hay evidencia científica

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La potencia mundial que superaría a China, Rusia y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo crudo en 2050

La potencia mundial que superaría a China, Rusia y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo crudo en 2050

LEER MÁS
Periodista narró en vivo accidente aéreo en México sin saber que su exesposa, conductora de TV, iba a bordo

Periodista narró en vivo accidente aéreo en México sin saber que su exesposa, conductora de TV, iba a bordo

LEER MÁS
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS
Peruano arrestado 2 meses en EE.UU. por vender ceviche volvió a Perú y cuenta su calvario: "Estuve encadenado de pies y manos"

Peruano arrestado 2 meses en EE.UU. por vender ceviche volvió a Perú y cuenta su calvario: "Estuve encadenado de pies y manos"

LEER MÁS
China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Huaripampa y Antamina: conflicto por tierras ancestral genera tensiones en Áncash

Susana Villarán EN VIVO: inicia juicio oral contra exalcaldesa de Lima por los casos Odebrecht y OAS

Balón de Oro 2025: conoce al único peruano que ha sido nominado en toda la historia del prestigioso premio

Mundo

“Es mi hermano”: video de tiktoker ayudó a familia colombiana a ubicar a pariente desaparecido desde 2023

Costa Rica: Congreso rechaza quitarle inmunidad al presidente para que sea juzgado por corrupción

Peruano arrestado 2 meses en EE.UU. por vender ceviche volvió a Perú y cuenta su calvario: "Estuve encadenado de pies y manos"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán EN VIVO: inicia juicio oral contra exalcaldesa de Lima por los casos Odebrecht y OAS

Tomás Gálvez: Vengo de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía, nada me asusta

César Hildebrandt sobre Keiko Fujimori: "Vive parasitariamente de los diezmos de congresistas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota