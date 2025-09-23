La Organización Mundial de la Salud (OMS) respondió a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien vinculó el paracetamol con el autismo, y sugirió a las gestantes a dejar de tomarlo. La OMS desmintió al mandatario y aseguró que no hay evidencias científicas que lo confirmen, pues "siguen siendo inconsistentes".

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) se sumó a la OMS para rechazar la afirmación de Trump, quien brindó su declaración a lado de su secretario de Salud, Robert F. Kennedy, conocido por sus posturas antivacunas. "La evidencia disponible no ha encontrado ningún vínculo", dijo la EMA.

La OMS y la EMA le responden a Trump

La OMS, a través de su portavoz Tarik Jasarevic, señaló que no hay evidencia clara sobre una posible relación entre el paracetamol y el autismo. "Ha habido algunos estudios observacionales que han sugerido una posible asociación entre la exposición prenatal al acetaminofén o paracetamol y el autismo, pero la evidencia sigue siendo inconsistente (...) Si el vínculo fuera fuerte, probablemente se habría observado de manera consistente en múltiples estudios", dijo.

Por su parte, la EMA reiteró que el paracetamol sigue siendo una opción válida para tratar el dolor o la fiebre en mujeres embarazadas. El director médico Steffen Thirstrup añadió que no hay pruebas de que su consumo en la gestación suponga riesgo de malformaciones. Además, destacó que las autoridades europeas mantienen las mismas pautas para el uso del fármaco.

Trump sugiere cambiar el calendario de vacunación infantil

Donald Trump también sugirió cambiar el calendario de vacunación infantil, y propuso espaciar las dosis en cuatro o cinco etapas en lugar de administrarlas juntas, como se hace actualmente. Según el portavoz de la OMS, la interrupción o alteración de las fechas de vacunación sin una revisión de la evidencia científica aumentaría significativamente el riesgo de infecciones.

El portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, resaltó que las vacunas son esenciales para la salud pública, pues salvó más de 154 millones de vidas en los últimos 50 años. Además, advirtió que cualquier cambio en los calendarios de vacunación podría poner en riesgo a grupos vulnerables, como los bebés y personas con sistemas inmunitarios debilitados.