El 19 de septiembre de 2025, YouTube habría eliminado el canal oficial de Nicolás Maduro, que contaba con más de 233.000 suscriptores. Esta cuenta era utilizada para transmitir en vivo los discursos, ruedas de prensa y otros actos oficiales del dictador de Venezuela.

Hasta el momento, ni Maduro ni YouTube se han pronunciado sobre la eliminación de la cuenta oficial. "Esta página no está disponible. Disculpe las molestias. Prueba a realizar otra búsqueda", se lee al intentar buscar el canal en la plataforma. Se desconoce el motivo de la suspensión.

¿Qué pasó con la cuenta de YouTube de Maduro?

El canal de Nicolás Maduro habría sido suspendido el 19 de septiembre de 2025, y al intentar acceder a este, los usuarios se encontraron con un mensaje que indicaba que la página no estaba disponible. La eliminación se produjo después de años de transmisión de las ruedas de prensa y otros actos oficiales del mandatario venezolano, siendo un medio directo para sus seguidores.

A pesar de la especulación en redes sociales, se ha sugerido que la eliminación de la cuenta podría estar vinculada con posibles violaciones de las políticas de la plataforma relacionadas con desinformación o contenido automatizado.

YouTube no se pronuncia sobre la eliminación de la cuenta de Maduro

Hasta el momento, YouTube no brindado un comunicado oficial sobre la eliminación del canal de Nicolás Maduro y las razones detrás de la acción tomada. Sin embargo, se especula que el cierre podría estar relacionado con violaciones a sus políticas sobre la propagación de desinformación, áreas en las que la plataforma ha incrementado sus controles en los últimos años, especialmente en contextos políticos sensibles.

Por su parte, ni Nicolás Maduro ni alguien de su régimen se ha pronunciado por la sorpresiva medida de YouTube.