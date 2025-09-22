Oracle controlará el algoritmo de recomendaciones de TikTok en Estados Unidos, según la Casa Blanca

La sede central de Oracle se encuentra en la ciudad de Austin, en Texas. | Foto: AFP

El gigante tecnológico Oracle se encargará de controlar el algoritmo de recomendaciones de la plataforma de videos TikTok en Estados Unidos. Así lo acaba de confirmar la Casa Blanca, en virtud de un acuerdo para la venta de las operaciones de la aplicación en territorio norteamericano.

El gobierno de Estados Unidos lleva varios meses queriendo retirar las operaciones estadounidenses de TikTok de las manos de su empresa matriz, la compañía china ByteDance, por razones de seguridad nacional.

El acuerdo prevé que la empresa resultante de la adquisición del negocio estadounidense de TikTok posea una copia del algoritmo usado para las recomendaciones de contenidos a los usuarios, según informó un alto funcionario de la Casa Blanca.

"El algoritmo será inspeccionado y reentrenado por completo por el proveedor de seguridad en lo que respecta a los datos de los usuarios estadounidenses, y luego será operado por esa entidad estadounidense", dijo el funcionario.

Como se recuerda, durante el gobierno de Joe Biden, el Congreso aprobó una ley que obligaba a ByteDance a vender sus operaciones en Estados Unidos o enfrentarse a la prohibición de la popular plataforma.

Los legisladores estadounidenses, así como Donald Trump durante su primer mandato, han denunciado que China podría utilizar TikTok para recopilar datos de los estadounidenses o influir en lo que ven en las redes sociales.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanda, el funcionario estadounidense afirmó que el algoritmo será "monitorizado" para garantizar que no esté siendo influenciado indebidamente.

Se espera que Donald Trump firme esta semana una orden ejecutiva declarando que los términos del acuerdo de TikTok cumplen con las necesidades de seguridad nacional de Estados Unidos, dijo el funcionario.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que habrá sierte asientos en el consejo que controla la aplicación en Estados Unidos, y seis de esos asientos serán ocupados por estadounidenses.

Donald Trump añadió por separado que el magnate de los medios Rupert Murdoch y su hijo mayor Lachlan podrían estar entre los inversores que tomarán el control de TikTok en Estados Unidos.