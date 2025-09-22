HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Dónde y a qué hora ver HOY el 'Balón de Oro 2025'?
¿Dónde y a qué hora ver HOY el 'Balón de Oro 2025'?     ¿Dónde y a qué hora ver HOY el 'Balón de Oro 2025'?     ¿Dónde y a qué hora ver HOY el 'Balón de Oro 2025'?     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Oracle controlará el algoritmo de recomendaciones de TikTok en Estados Unidos, según la Casa Blanca

El acuerdo garantizará que el algoritmo de TikTok sea reentrenado y monitorizado por un proveedor estadounidense para proteger los datos de los usuarios en Estados Unidos.

La sede central de Oracle se encuentra en la ciudad de Austin, en Texas.
La sede central de Oracle se encuentra en la ciudad de Austin, en Texas. | Foto: AFP

El gigante tecnológico Oracle se encargará de controlar el algoritmo de recomendaciones de la plataforma de videos TikTok en Estados Unidos. Así lo acaba de confirmar la Casa Blanca, en virtud de un acuerdo para la venta de las operaciones de la aplicación en territorio norteamericano.

El gobierno de Estados Unidos lleva varios meses queriendo retirar las operaciones estadounidenses de TikTok de las manos de su empresa matriz, la compañía china ByteDance, por razones de seguridad nacional.

PUEDES VER: EE.UU. tomará el control de TikTok: datos, confidencialidad y algoritmo estarán bajo supervisión estadounidense

lr.pe

El acuerdo prevé que la empresa resultante de la adquisición del negocio estadounidense de TikTok posea una copia del algoritmo usado para las recomendaciones de contenidos a los usuarios, según informó un alto funcionario de la Casa Blanca.

"El algoritmo será inspeccionado y reentrenado por completo por el proveedor de seguridad en lo que respecta a los datos de los usuarios estadounidenses, y luego será operado por esa entidad estadounidense", dijo el funcionario.

Como se recuerda, durante el gobierno de Joe Biden, el Congreso aprobó una ley que obligaba a ByteDance a vender sus operaciones en Estados Unidos o enfrentarse a la prohibición de la popular plataforma.

Los legisladores estadounidenses, así como Donald Trump durante su primer mandato, han denunciado que China podría utilizar TikTok para recopilar datos de los estadounidenses o influir en lo que ven en las redes sociales.

PUEDES VER: Trump y Xi Jinping definen futuro de TikTok por llamada telefónica y pactan encuentro presencial en cumbre de la APEC 2025

lr.pe

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanda, el funcionario estadounidense afirmó que el algoritmo será "monitorizado" para garantizar que no esté siendo influenciado indebidamente.

Se espera que Donald Trump firme esta semana una orden ejecutiva declarando que los términos del acuerdo de TikTok cumplen con las necesidades de seguridad nacional de Estados Unidos, dijo el funcionario.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que habrá sierte asientos en el consejo que controla la aplicación en Estados Unidos, y seis de esos asientos serán ocupados por estadounidenses.

Donald Trump añadió por separado que el magnate de los medios Rupert Murdoch y su hijo mayor Lachlan podrían estar entre los inversores que tomarán el control de TikTok en Estados Unidos.

Notas relacionadas
EE.UU. tomará el control de TikTok: datos, confidencialidad y algoritmo estarán bajo supervisión estadounidense

EE.UU. tomará el control de TikTok: datos, confidencialidad y algoritmo estarán bajo supervisión estadounidense

LEER MÁS
Trump y Xi Jinping definen futuro de TikTok por llamada telefónica y pactan encuentro presencial en cumbre de la APEC 2025

Trump y Xi Jinping definen futuro de TikTok por llamada telefónica y pactan encuentro presencial en cumbre de la APEC 2025

LEER MÁS
Donald Trump celebra acuerdo con China que permitirá que TikTok sea "una propiedad controlada" por Estados Unidos

Donald Trump celebra acuerdo con China que permitirá que TikTok sea "una propiedad controlada" por Estados Unidos

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS
Periodista narró en vivo accidente aéreo en México sin saber que su exesposa, conductora de TV, iba a bordo

Periodista narró en vivo accidente aéreo en México sin saber que su exesposa, conductora de TV, iba a bordo

LEER MÁS
Peruano arrestado 2 meses en EE.UU. por vender ceviche volvió a Perú y cuenta su calvario: "Estuve encadenado de pies y manos"

Peruano arrestado 2 meses en EE.UU. por vender ceviche volvió a Perú y cuenta su calvario: "Estuve encadenado de pies y manos"

LEER MÁS
China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

LEER MÁS
Estados Unidos busca presionar la salida de Nicolás Maduro con despliegue de fuerzas en el Caribe, según análisis del New York Times

Estados Unidos busca presionar la salida de Nicolás Maduro con despliegue de fuerzas en el Caribe, según análisis del New York Times

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

50 frases por el Día de la Primavera en Perú: comparte estos mensajes bonitos el 23 de septiembre vía WhatsApp y Instragram

Peruanos afiliados a la ONP reciben esta pensión de jubilación si aportaron, como mínimo, durante 10 años: monto se incrementó desde 2025

Tomás Gálvez es designado nuevo fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

Mundo

Controlador aéreo se quedó dormido en pleno turno y obligó a un avión procedente de París a esperar 18 minutos en el aire

Estados Unidos busca presionar la salida de Nicolás Maduro con despliegue de fuerzas en el Caribe, según análisis del New York Times

Pfizer comprará Metsera, fabricante de medicamentos para la obesidad y enfermedades cardíacas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Tomás Gálvez es designado nuevo fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

¿Quién es Tomás Gálvez?: perfil y hoja de vida de nuevo fiscal de la Nación vinculado a Los Cuellos Blancos

Susana Villarán: este martes inicia juicio contra exalcaldesa por el caso Rutas de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota