¿Quién es Karoline Leavitt, la portavoz más joven de Donald Trump, que desafía al régimen de Nicolás Maduro?

Karoline Leavitt considerada una fiel defensora de Donald Trump y contundente con la prensa tradicional en EE.UU.

Karoline Leavitt, la portavoz de Donald Trump en Estados Unidos que afronta al régimen de Nicolás Maduro.
Karoline Leavitt, la portavoz de Donald Trump en Estados Unidos que afronta al régimen de Nicolás Maduro. | Composición LR | Jazmin Ceras

Karoline Leavitt, también conocida como la portavoz de Donald Trump, marcó historia en Estados Unidos como la persona más joven en su puesto dentro de la Casa Blanca. El miércoles 20 de agosto, Karoline apareció por primera vez en el podio de la sala de prensa.

Su primera participación no paso desapercibido tras un importante anuncio relacionado con los medios de comunicación. La portavoz anunció que influencers, podcasters, blogueros y nuevos medios puedan participar desde la zona lateral de la sala.

PUEDES VER: EEUU no descarta invadir militarmente a Venezuela para combatir el narcotráfico: "Maduro no es un presidente legítimo"

¿Quién es Karoline Leavitt, la portavoz de Trump en EE.UU.?

Karoline Leavitt se graduó en Saint Anselm College, universidad católica de Nueva Hampshire, estado natal de la joven de 27 años. Se graduó en 2019 tras realizar prácticas profesionales en Fox News y en la oficina de prensa de la Casa Blanca.

Desde ese momento en adelante, la joven portavoz estuvo dedicada a construir una carrera política vinculada a la defensa de valores conservadores, como el rechazo al aborto.

  • Casa Blanca: en 2019 fue redactora de discursos presidenciales de Donald Trump y secretaria adjunta de prensa.
  • Congreso: directora de comunicaciones para la congresista Elise Stefanik, quien fue nominada por Donald Trump como embajadora de EE.UU. ante la ONU.
  • Candidatura: postuló al Congreso por el primer distrito de Nuevo Hampshire, ganando la nominación republicana, aunque perdió ante el demócrata Chris Pappas.
  • Posición política: se mostró de acuerdo en reducir los impuestos y no tener tolerancia con la inmigración ilegal.

PUEDES VER: EEUU asegura estar listo para usar "todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela: "Maduro es ilegítimo, un fugitivo"

Una sonrisa que oculta un gran carácter en la Casa Blanca

Karoline Leavitt también ha protagonizado fuertes intercambio de palabras con algunos reportes pertenecientes a cadenas reconocidas y diarios de Estados Unidos. A pesar de ello, Karoline contesta todo ello acompañado de una sonrisa en su rostro.

Entre alguna de sus peticiones fueron directamente a la prensa para que informen con la verdad. Leavitt aseguró que este gobierno sería el más transparente en la historia. "El presidente es el mejor portavoz que tiene la Casa Blanca, y les aseguro que escucharán tanto a él como de mí con la mayor frecuencia posible", comentó Karoline.

PUEDES VER: Brasil tuvo un "plan" para extraditar a Nicolás Maduro en medio de tensiones con Estados Unidos, según Defesanet

Trump aplaude el trabajo de Karoline Leavitt

En el momento de su nombramiento, el presidente Donald Trump se refirió a Karoline Leavitt como una persona inteligente, firme y una comunicadora sumamente eficaz, según EFE. Luego de tener su primer hijo en 2024, Leavitt estuvo cerca de tomar la baja por maternidad, añadió la agencia de noticias.

Sin embargo, tras el intento de asesinato contra Trump en junio en Pensilvania, la joven de 27 años decidió no tomar la baja y mantenerse en sus funciones, informó EFE.

