Tras el cierre de Ormuz, Irán afirmó que aún no se ha fijado una fecha para la próxima ronda de conversaciones de paz entre su país y Estados Unidos. | AFP

Tras el cierre de Ormuz, Irán afirmó que aún no se ha fijado una fecha para la próxima ronda de conversaciones de paz entre su país y Estados Unidos. | AFP

Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz este sábado, tras una breve apertura que apenas duró unas horas. La medida responde directamente a la decisión de Estados Unidos de mantener el asedio sobre los puertos iraníes, lo cual desvanece el optimismo previo de Washington. El mando central de las fuerzas armadas denunció que los estadounidenses "siguen entregándose a actos de piratería amparados en el llamado bloqueo".

La tensión escaló rápidamente con ataques directos de lanchas rápidas contra un petrolero a 37 kilómetros al noreste de Omán, sin previo aviso, según reportes del Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido. La tripulación está a salvo. En un mensaje difundido en su canal de Telegram, el líder supremo, Mojtaba Jamenei, respaldó estas acciones mediante un mensaje en el que afirmó que su armada busca "hacer que los enemigos prueben la amargura de nuevas derrotas".

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“EE.UU. no puede imponer su voluntad”, señaló el viceministro de Relaciones Exteriores, Saed Khatibzadeh. El funcionario añadió que no hay fecha fijada para la próxima ronda de conversaciones entre ambas naciones y que el presidente Donald Trump solo "tuitea y habla mucho".

Ejército de EE.UU. obligó a 23 buques a regresar a Irán tras bloqueo de Ormuz

El Mando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmó que 23 embarcaciones acataron la instrucción de retornar a Teherán tras el inicio del cerco naval en el estrecho de Ormuz. Esta medida restrictiva afecta a naves de diversas banderas con origen o destino en terminales iraníes. La importancia estratégica del área resulta crítica para la economía global, puesto que por este corredor transita el 20% del comercio mundial de hidrocarburos. El USS Canberra (LCS 30) lidera el patrullaje en el mar Arábigo para garantizar el cumplimiento de esta movilización militar.

Pese a los intentos de reapertura por parte del régimen iraní, el mandatario Trump sostuvo que el aislamiento portuario permanecerá "totalmente en vigor" hasta la conclusión de las negociaciones diplomáticas. Mientras los mercados financieros reaccionaron positivamente ante una posible distensión, sectores conservadores islámicos, como el diario Kayhan, critican cualquier apertura sin el levantamiento previo de sanciones.

Un buque de combate de EE.UU. está patrullando cerca durante el bloque a Irán. Foto: @CENTCOM/X

Muere un miembro de la misión de paz de la ONU en Líbano

El sargento mayor Florian Montorio, integrante del 17.º Regimiento de Ingenieros Paracaidistas de Montauban, perdió la vida este sábado en el sur de Líbano. El presidente Emmanuel Macron confirmó el deceso del militar francés y reportó lesiones en otros tres efectivos de la UNIFIL durante una operación oficial. "Todo apunta a que Hezbolá es responsable de este ataque. Francia exige que las autoridades libanesas detengan de inmediato a los autores y asuman sus responsabilidades", escribió el mandatario en X.

El presidente Emmanuel Macron confirmó el deceso del militar francés en Líbano. Foto: @EmmanuelMacron/X

La ministra de Defensa, Catherine Vautrin, detalló que el incidente ocurrió en la aldea de Ghanduriyah mientras la patrulla ejecutaba tareas de desminado. La unidad “sufrió una emboscada por parte de un grupo armado a muy corta distancia. Fue alcanzado por un disparo directo de un arma ligera”, lo cual impidió cualquier intento de reanimación por parte de sus colegas, explicó la funcionaria.

La misión de la ONU, Unifil, calificó el suceso como una violación grave del derecho internacional humanitario y la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad. Las evaluaciones iniciales de la organización coinciden en que los agresores son actores no estatales vinculados a las recientes hostilidades en la zona de conflicto. Mientras tanto, la administración francesa ya inició contactos diplomáticos con el presidente libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro, Nawaf Salam, para demandar garantías de seguridad.

Israel acusa a Hezbolá de violar el alto el fuego y lanza nuevos ataques

El ejército israelí notificó que la milicia chií Hezbolá vulneró el cese de hostilidades vigente hace apenas 48 horas. Según los mandos militares, las tropas detectaron a supuestos operativos libaneses en una aproximación peligrosa hacia sus posiciones en el sur del Líbano. Como respuesta, las fuerzas aéreas y la artillería ejecutaron ataques directos para neutralizar lo que calificaron de "amenaza inmediata".

Además, la institución castrense anunció la implementación de una "línea amarilla" de demarcación, concepto similar al utilizado en la Franja de Gaza para separar sectores bajo control de Hamás. Ese límite busca establecer una zona de seguridad donde cualquier avance desde el norte se considera una infracción.

Pese a que el primer ministro Benjamin Netanyahu y el mandatario libanés Joseph Aoun aceptaron el compromiso de diez días, la tensión persiste en cada sector estratégico. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) subrayaron su potestad para intervenir sin restricciones ante posibles riesgos contra sus efectivos o civiles. La entidad recalcó mediante sus portavoces oficiales: “Las acciones de defensa y neutralización de amenazas no están limitadas durante el período de alto el fuego”.