Según la Registraduría Nacional de Colombia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella pasan a la segunda vuelta presidencial | Foto: composición LR/AFP

Según la Registraduría Nacional de Colombia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella pasan a la segunda vuelta presidencial | Foto: composición LR/AFP

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Las elecciones presidenciales se realizaron en Colombia y, según los resultados preliminares de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el sucesor de Gustavo Petro será elegido en una segunda vuelta, prevista para el 21 de junio, entre el candidato de izquierda Iván Cepeda y el derechista Abelardo de la Espriella.

Las urnas abrieron a las 8.00 a. m. y cerraron a las 4.00 p. m., momento en el que comenzó el conteo de votos a cargo de la Registraduría Nacional. Según las autoridades electorales, más de 118.000 mesas fueron instaladas en todo el territorio. El registrador Hernán Penagos llamó a los electores a participar en la jornada y expresó: "Salgan a votar con entusiasmo, vayan a revalidar su actitud republicana y demuestren al mundo cómo se resuelven pacíficamente las diferencias políticas".

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La violencia y la polarización marcaron la campaña electoral

La contienda presidencial se desarrolló en medio de la peor ola de violencia de la última década. En los meses previos a la votación, el país registró atentados atribuidos a grupos armados ilegales, el asesinato de un aspirante presidencial y fuertes enfrentamientos políticos entre sectores ideológicos opuestos.

La elección también se convirtió en un referendo sobre el legado de Gustavo Petro, primer mandatario de izquierda en la historia de Colombia. Para algunos votantes, el reto principal consiste en preservar avances sociales impulsados por su administración. "Superar la violencia, la pobreza y la inseguridad, eso es lo más importante en este país", señaló a AFP Marta Lucía Ruiz, ama de casa de 72 años. Otros sectores cuestionan la estrategia de paz total y consideran que el conflicto armado se fortaleció durante estos años.

La creciente polarización política se ha convertido en uno de los principales factores que condicionan las elecciones. Así lo afirmó el politólogo colombiano Camilo González, quien advirtió que el actual clima político está debilitando al centro y fortaleciendo a los sectores más radicales del espectro ideológico.

Según el analista, la polarización provoca que las posiciones moderadas pierdan espacio en el debate público, mientras que los discursos más extremos ganan protagonismo. Este fenómeno, explicó, afecta la calidad de la discusión política y puede poner en riesgo la aceptación de los resultados electorales en caso de una contienda ajustada. Además, señaló que las redes sociales han contribuido a la creación de "cámaras de eco", donde la ciudadanía consume únicamente contenidos afines a sus creencias, lo que limita el diálogo entre sectores con posiciones diferentes.

Cepeda y De la Espriella confían en ganar en primera vuelta

Iván Cepeda acudió a votar en el sur de Bogotá acompañado por simpatizantes y aseguró que espera la continuidad del proyecto progresista iniciado por Petro. "Hemos venido a ejercer nuestro derecho a elegir un futuro y un destino distinto para Colombia", manifestó el candidato oficialista. Además, sostuvo que su campaña cuenta con mecanismos que vigilarán el proceso electoral.

Para González, Cepeda se presenta como el continuador natural del proyecto político de Petro, lo que le permite evitar largas explicaciones programáticas y concentrarse en ampliar su base electoral. Asimismo, indicó que la alta visibilidad del mandatario contribuye indirectamente a mantener vigente la candidatura oficialista, pese a los cuestionamientos sobre una posible participación política del Gobierno.

Por su parte, Abelardo de la Espriella votó en Barranquilla rodeado de seguidores que coreaban consignas a favor de su candidatura. El abogado, conocido como "El Tigre", insistió en que puede imponerse sin necesidad de segunda vuelta. "Hoy se define la libertad, la democracia. Vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta", declaró ante medios locales. Mientras tanto, Paloma Valencia, respaldada políticamente por Álvaro Uribe y el Centro Democrático, pidió apoyo a fin de convertirse en la primera mujer elegida presidenta de la nación.

Petro defiende transparencia: "La democracia es libre"

Gustavo Petro participó en la apertura oficial de la jornada electoral en la Plaza de Bolívar y posteriormente ejerció su derecho al voto en Bogotá. Allí afirmó que la decisión de los ciudadanos definirá el rumbo del país de los próximos cuatro años y reiteró que la democracia "es libre" y tiene que desarrollarse sin presiones.

"El voto debe ser libre y soberano del pueblo colombiano y de nadie más", expresó el mandatario. También pidió vigilancia ciudadana durante el escrutinio con el objetivo de garantizar que los resultados electorales reflejen fielmente la voluntad expresada en las urnas.

Las encuestas publicadas antes de la jornada coinciden en que ninguno de los principales aspirantes alcanzaría la mayoría necesaria para ganar en primera vuelta, por lo que la posibilidad de una segunda vuelta el 21 de junio sigue siendo el escenario más probable.