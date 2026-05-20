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Ciencia

Gracias al hielo de la Antártida: científicos demuestran que la Tierra está atravesando los restos de una supernova

Los átomos que dejó la explosión estelar están cayendo sobre la Tierra desde hace unos 40.000 años.

La Onda de Radcliffe es una cadena gigantesca de gas y polvo que mide aproximadamente 9.000 años luz de longitud. Foto: WorldWide Telescope
La Onda de Radcliffe es una cadena gigantesca de gas y polvo que mide aproximadamente 9.000 años luz de longitud. Foto: WorldWide Telescope
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Investigadores alemanes del Centro Helmholtz de Dresde-Rossendorf (HZDR) hallaron pruebas de que el sistema solar atraviesa una gigantesca nube interestelar que contiene restos de una supernova. La evidencia proviene del descubrimiento de hierro-60, un isótopo poco común de este metal, en el hielo antártico.

A diferencia del hierro-56, usual en la Tierra, el hierro-60 posee cuatro neutrones adicionales y, por lo tanto, es poco radiactivo. Se desintegra, pero de forma muy lenta. Su vida media es de 2,6 millones de años. Este isótopo raro se produce cuando estrellas muy masivas explotan en una supernova al final de su vida. Los hallazgos fueron publicados en la revista Physical Review Letters.

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Polvo estelar de una supernova en el hielo

Los hallazgos geológicos demostraron que la Tierra y el resto del sistema solar fueron impactados dos veces por átomos de hierro-60 provenientes de supernovas, hace aproximadamente 1,5 y 2,3 millones de años. Según las investigaciones recientes, no se han producido explosiones similares en un radio de 300 años luz desde entonces. Por lo tanto, los científicos se sorprendieron al descubrir este isótopo en la Antártida de menos de 20 años de antigüedad.

'Nuestra idea era que la nube interestelar local contiene hierro-60 y puede almacenarlo durante largos periodos, incluso hasta nuestros días. A medida que el sistema solar atraviesa la nube, la Tierra podría absorber este material. Sin embargo, no pudimos demostrarlo en aquel momento', afirma Dominik Koll, investigador del Instituto HZDR.

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La presencia de hierro-60 en nieve de 20 años de antigüedad

Algunos científicos plantearon teorías diferentes, como la posibilidad de que el hierro-60 provenga de una supernova antigua que aún se encuentra en proceso de desintegración.

El equipo de Dresde encontró una pista crucial. Los investigadores analizaron un núcleo de hielo proporcionado por el Instituto Alfred Wegener (AWI). Las muestras abarcan un período de entre 40.000 y 80.000 años. Una comparación con otras obtenidas de aguas profundas y nieve de hace más de 30.000 años demuestra que, inicialmente, solo pequeñas cantidades de hierro-60 llegaron a la Tierra, y luego el aporte aumentó.

'Esto sugiere que anteriormente nos encontrábamos en un medio con menos hierro-60, o que la nube misma presenta fuertes variaciones de densidad', explica Koll.

El aporte de hierro-60 cambió, por lo tanto, en apenas unas decenas de miles de años. Esto es extraordinariamente rápido, escriben los autores, si se consideran las escalas de tiempo del universo.

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