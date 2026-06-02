División en la interna de Libertad Popular por apoyo de Rafael Belaúnde a Keiko Fujimori
El respaldo de Belaúnde a Fuerza Popular desató una ola de renuncias de militantes de Libertad Popular.
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A solo días de la segunda vuelta presidencial, se destapó una disputa en la interna de Libertad Popular por la falta de consenso en el voto luego de que el excandidato presidencial del partido, Rafael Belaúnde, anunciara que respalda a Keiko Fujimori.
Rafael Belaúnde, incluso, se sumó al equipo técnico del partido y se presentó en el debate presidencial del último 31 de junio.
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Al ser consultado por su decisión, evidenció que se debe a un rechazo por lo que, según él, representa Roberto Sánchez.
"La principal amenaza para la democracia y la economía del país era la candidatura de Roberto Sánchez, que es una especie de castillismo, pero radicalizado. Lo más radical de Perú Libre sumado a Antauro Humala y sumado con la influencia que Roberto Sánchez tiene del MAS de Bolivia; él estuvo en la convención de Evo Morales en Cochabamba, es decir, es un militante de este socialismo del siglo XXI", declaró a RPP.