Donald Trump advierte a Irán a “ponerse serios” en las negociaciones para finalizar la guerra en Oriente Medio

El mandatario aseguró que Teherán debe actuar con urgencia para evitar un escenario irreversible en medio de la creciente tensión regional. | Foto: AFP

El mandatario aseguró que Teherán debe actuar con urgencia para evitar un escenario irreversible en medio de la creciente tensión regional. | Foto: AFP

Este jueves 26 de marzo, el presidente Donald Trump publicó un duro mensaje a Irán, al exigir que acelere las conversaciones destinadas a poner fin al conflicto en Oriente Medio.

“Más vale ponerse serios, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que suceda, no hay marcha atrás”, escribió en su plataforma de Truth Social, al tiempo que alertó sobre consecuencias severas en caso de no alcanzarse un entendimiento en el corto plazo.

TE RECOMENDAMOS BENEFICIOS DE LA OVOMANCIA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El republicano sostuvo que los negociadores iraníes estarían buscando un acuerdo con Estados Unidos, pese a que —según afirmó— el país se encuentra “aniquilado militarmente”.

En ese sentido, criticó que públicamente las autoridades islámicas mantengan una postura distante, mientras, en paralelo, se desarrollan contactos para discutir una posible salida al enfrentamiento.

Mensaje del mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social. Foto: Captura de pantalla

Cuestionamiento al papel de la OTAN

Trump criticó a la alianza atlántica, al señalar su falta de implicación en la seguridad del estrecho de Ormuz, una vía estratégica cuya interrupción ha generado impactos en el mercado energético global. Según expresó, su nación no depende del bloque militar, aunque pidió no olvidar la postura adoptada por sus socios en este momento clave.

Washington ha presionado a sus aliados para que se sumen a iniciativas de protección en la zona. Sin embargo, varios gobiernos europeos han mostrado reservas ante una eventual misión. Aun así, Reino Unido y Francia evalúan junto a otros países alternativas para garantizar la seguridad marítima en la región.

En esa línea, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reveló que EE. UU. no informó previamente a los aliados sobre los ataques contra Irán. De acuerdo con el funcionario, la decisión respondió a la intención de mantener la operación en reserva y evitar posibles filtraciones que comprometieran la estrategia.

Pakistán actúa como intermediario

Desde Islamabad, el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, confirmó que existen intercambios indirectos entre Washington y Teherán. El funcionario indicó que su país cumple un rol de mediador mediante el traslado de mensajes entre ambas partes.

Dio detalle de que Estados Unidos habría presentado una serie de 15 puntos que fueron rechazados por Irán. Asimismo, señaló que Turquía y Egipto respaldan esta iniciativa diplomática, en un intento por reducir las tensiones y avanzar hacia un eventual acuerdo.

Se trata de la primera confirmación oficial de Islamabad sobre su participación en este proceso, en un conflicto que lleva cerca de un mes y que ha involucrado a múltiples actores regionales. Los países del Golfo, que han sido blanco de ataques iraníes en represalia, también han manifestado su interés en formar parte de las negociaciones.

El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, Jassem Al Budaiwi, solicitó la inclusión de los Estados miembros en cualquier entendimiento, al considerar que su estabilidad está directamente comprometida. Por su parte, el canciller iraní, Abás Araqhchi, negó la existencia de conversaciones formales, aunque reconoció el intercambio de mensajes a través de “países amigos”.

Del mismo modo, insistió en que Irán no busca dialogar bajo las condiciones actuales y que su prioridad es resistir hasta alcanzar un desenlace acorde a sus intereses, con el objetivo de evitar que el conflicto se repita en el futuro.

Israel elimina a otro alto mando del régimen

El ministro de Defensa, Israel Katz, anunció la muerte de Alireza Tangsiri, jefe de la Marina de los Guardianes de la Revolución, en un ataque aéreo.

De acuerdo con Katz, la operación fue “precisa y letal” y permitió eliminar también a otros oficiales del mando naval. El funcionario atribuyó a Tangsiri la responsabilidad directa en las acciones de minado y bloqueo del estrecho de Ormuz.