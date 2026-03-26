HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Análisis del debate presidencial día 3 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Donald Trump advierte a Irán a “ponerse serios” en las negociaciones para finalizar la guerra en Oriente Medio

El jefe de Estado criticó la postura pública del régimen islámico, aunque reconoció que, a través de la mediación de Pakistán, existen contactos para alcanzar un acuerdo.

El mandatario aseguró que Teherán debe actuar con urgencia para evitar un escenario irreversible en medio de la creciente tensión regional.
El mandatario aseguró que Teherán debe actuar con urgencia para evitar un escenario irreversible en medio de la creciente tensión regional. | Foto: AFP

Este jueves 26 de marzo, el presidente Donald Trump publicó un duro mensaje a Irán, al exigir que acelere las conversaciones destinadas a poner fin al conflicto en Oriente Medio.

“Más vale ponerse serios, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que suceda, no hay marcha atrás”, escribió en su plataforma de Truth Social, al tiempo que alertó sobre consecuencias severas en caso de no alcanzarse un entendimiento en el corto plazo.

TE RECOMENDAMOS

BENEFICIOS DE LA OVOMANCIA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El republicano sostuvo que los negociadores iraníes estarían buscando un acuerdo con Estados Unidos, pese a que —según afirmó— el país se encuentra “aniquilado militarmente”.

En ese sentido, criticó que públicamente las autoridades islámicas mantengan una postura distante, mientras, en paralelo, se desarrollan contactos para discutir una posible salida al enfrentamiento.

Mensaje del mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social. Foto: Captura de pantalla

Mensaje del mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social. Foto: Captura de pantalla

PUEDES VER: Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

lr.pe

Cuestionamiento al papel de la OTAN

Trump criticó a la alianza atlántica, al señalar su falta de implicación en la seguridad del estrecho de Ormuz, una vía estratégica cuya interrupción ha generado impactos en el mercado energético global. Según expresó, su nación no depende del bloque militar, aunque pidió no olvidar la postura adoptada por sus socios en este momento clave.

Washington ha presionado a sus aliados para que se sumen a iniciativas de protección en la zona. Sin embargo, varios gobiernos europeos han mostrado reservas ante una eventual misión. Aun así, Reino Unido y Francia evalúan junto a otros países alternativas para garantizar la seguridad marítima en la región.

En esa línea, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reveló que EE. UU. no informó previamente a los aliados sobre los ataques contra Irán. De acuerdo con el funcionario, la decisión respondió a la intención de mantener la operación en reserva y evitar posibles filtraciones que comprometieran la estrategia.

PUEDES VER: Irán responde a Trump y asegura que "nunca" alcanzará un acuerdo con Estados Unidos: "No llames pacto a tu derrota"

lr.pe

Pakistán actúa como intermediario

Desde Islamabad, el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, confirmó que existen intercambios indirectos entre Washington y Teherán. El funcionario indicó que su país cumple un rol de mediador mediante el traslado de mensajes entre ambas partes.

Dio detalle de que Estados Unidos habría presentado una serie de 15 puntos que fueron rechazados por Irán. Asimismo, señaló que Turquía y Egipto respaldan esta iniciativa diplomática, en un intento por reducir las tensiones y avanzar hacia un eventual acuerdo.

Se trata de la primera confirmación oficial de Islamabad sobre su participación en este proceso, en un conflicto que lleva cerca de un mes y que ha involucrado a múltiples actores regionales. Los países del Golfo, que han sido blanco de ataques iraníes en represalia, también han manifestado su interés en formar parte de las negociaciones.

El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, Jassem Al Budaiwi, solicitó la inclusión de los Estados miembros en cualquier entendimiento, al considerar que su estabilidad está directamente comprometida. Por su parte, el canciller iraní, Abás Araqhchi, negó la existencia de conversaciones formales, aunque reconoció el intercambio de mensajes a través de “países amigos”.

Del mismo modo, insistió en que Irán no busca dialogar bajo las condiciones actuales y que su prioridad es resistir hasta alcanzar un desenlace acorde a sus intereses, con el objetivo de evitar que el conflicto se repita en el futuro.

Israel elimina a otro alto mando del régimen

El ministro de Defensa, Israel Katz, anunció la muerte de Alireza Tangsiri, jefe de la Marina de los Guardianes de la Revolución, en un ataque aéreo.

De acuerdo con Katz, la operación fue “precisa y letal” y permitió eliminar también a otros oficiales del mando naval. El funcionario atribuyó a Tangsiri la responsabilidad directa en las acciones de minado y bloqueo del estrecho de Ormuz.

 

Notas relacionadas
Irán responde a Trump y asegura que "nunca" alcanzará un acuerdo con Estados Unidos: "No llames pacto a tu derrota"

Irán responde a Trump y asegura que "nunca" alcanzará un acuerdo con Estados Unidos: "No llames pacto a tu derrota"

LEER MÁS
Irán nombra a Mohammad Baqer Zolqadr como nuevo jefe del Consejo Supremo de Seguridad y reorganiza su cúpula de poder

Irán nombra a Mohammad Baqer Zolqadr como nuevo jefe del Consejo Supremo de Seguridad y reorganiza su cúpula de poder

LEER MÁS
Irán denuncia un ataque de Estados Unidos e Israel contra su instalación nuclear de Natanz

Irán denuncia un ataque de Estados Unidos e Israel contra su instalación nuclear de Natanz

LEER MÁS
Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

LEER MÁS
Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

LEER MÁS
El país de Oceanía que tendría el rascacielos de madera más alto del mundo: megaproyecto busca superar al edificio Ascent de EE. UU.

El país de Oceanía que tendría el rascacielos de madera más alto del mundo: megaproyecto busca superar al edificio Ascent de EE. UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

LEER MÁS
Irán responde a Trump y asegura que "nunca" alcanzará un acuerdo con Estados Unidos: "No llames pacto a tu derrota"

Irán responde a Trump y asegura que "nunca" alcanzará un acuerdo con Estados Unidos: "No llames pacto a tu derrota"

LEER MÁS
Una familia china impacta al construir un edificio de 15 plantas exclusivo para sus 100 familiares y con estacionamiento subterráneo

Una familia china impacta al construir un edificio de 15 plantas exclusivo para sus 100 familiares y con estacionamiento subterráneo

LEER MÁS
Argentina y los otros 3 países de América Latina que gozan de una de las mayores reservas de agua de la Tierra, junto a EE.UU. y China

Argentina y los otros 3 países de América Latina que gozan de una de las mayores reservas de agua de la Tierra, junto a EE.UU. y China

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Donald Trump advierte a Irán a “ponerse serios” en las negociaciones para finalizar la guerra en Oriente Medio

¿A qué hora juega Bolivia vs Surinam HOY por el partido del repechaje al Mundial 2026?

Capturan a miembros de Los Berracos MX: banda criminal ejecutaría extorsiones y homicidios en Lima y Callao

Mundo

Trump "desatará el infierno" contra Irán si no acepta acuerdo para finalizar la guerra en Medio Oriente, advierte la Casa Blanca

Gobierno de Kast aprueba una alza histórica del combustible en Chile como consecuencia de la guerra en Medio Oriente

Meta y YouTube pierden juicio histórico sobre la adicción de menores a redes sociales y pagarán US$3 millones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Salvador del Solar pide no votar por ningún partido del actual Congreso: "Ellos tienen controlado el poder"

Keiko Fujimori y Jorge Nieto se confrontaron en el bloque de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

Escudo Fronterizo Perú-Chile: maquinaria comienza trabajos de excavación en territorio peruano en Tacna

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025