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Economía

Precio del dólar en Perú HOY, martes 2 de junio: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, martes 2 de junio de 2026 , en los bancos peruanos y el mercado paralelo.
Precio del dólar hoy, martes 2 de junio de 2026 , en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

MOMENTOS DESTACADOS

08:30
Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy?

• Compra: S/3,410 • Venta: S/3,424

07:00
Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este martes 2 de junio

El tipo de cambio para este martes 2 de junio abrió en S/3,4126, según el portal económico Bloomberg.

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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 2 de junio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,405 la compra y S/3,425 la venta. Mientras tanto, a las 7:00 a. m. Google indica que el tipo de cambio se encuentra en S/3,40.

Precio del dólar hoy, martes 2 de junio, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio

09:00
2/6/2026

¿Qué es el dólar Sunat y quienes utilizan este tipo de cambio?

El tipo de cambio del dólar Sunat es el tipo de cambio oficial utilizado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria para operaciones fiscales y aduaneras en Perú.

08:30
2/6/2026

Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy?

• Compra: S/3,410
• Venta: S/3,424

08:00
2/6/2026

¿Cuándo se creó el dólar por primera vez en la historia?

Años después de la independencia de Estados Unidos de América, el Congreso de este país creó en 1792 el United States Mint en la ciudad de Philadelphia, en donde se emitió el primer dólar americano como iniciativa del presidente Thomas Jefferson y de esta manera se implementó esta moneda como una unidad estándar de dinero.

07:00
2/6/2026

Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este martes 2 de junio

El tipo de cambio para este martes 2 de junio abrió en S/3,4126, según el portal económico Bloomberg.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 2 de junio?

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558
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