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Los 5 centros comerciales más grandes de América Latina, según ranking 2026: uno ofrece un mirador a 300 metros de altura

El primer lugar ofrece más de 700 tiendas y 100 restaurantes, lo que impulsa el turismo y el comercio local. Perú no aparece en el top.

América Latina fortalece sus complejos comerciales masivos, superando las compras tradicionales, según el ranking de 2026 de Arcovia. Este estudio destaca cinco grandes centros comerciales.
América Latina fortalece sus complejos comerciales masivos, superando las compras tradicionales, según el ranking de 2026 de Arcovia. Este estudio destaca cinco grandes centros comerciales. | Composición LR/ChatGPT/CDN
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América Latina consolida complejos comerciales masivos que trascienden las compras tradicionales. En 2026, el portal especializado en turismo y retail Arcovia publicó un ranking con los cinco establecimientos más grandes de la región, edificaciones que funcionan como motores económicos, sociales y de entretenimiento en sus metrópolis.

Este listado expone la diversidad de los mercados urbanos en la región, con colosos desde Panamá hasta Chile. Dichos espacios representan destinos de consumo masivo para millones de visitantes al año, con una infraestructura que integra locales, áreas de ocio y experiencias ciudadanas. Este año, Perú no aparece en la lista.

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¿Qué centro comercial lidera en tamaño en América Latina en 2026, según Arcovia?

Albrook Mall, situado en Ciudad de Panamá, se consolida como el complejo comercial de mayor envergadura en toda la región. El análisis de la consultora Arcovia sitúa a este gigantesco recinto a la vanguardia del ranking latinoamericano debido a su colosal infraestructura y a la multiplicidad de servicios disponibles para los usuarios.

La edificación, erigida sobre una antigua base militar estadounidense, aprovecha su vasto territorio con el fin de brindar una experiencia que trasciende el comercio tradicional. El establecimiento organiza sus instalaciones mediante áreas temáticas que simplifican el recorrido de los clientes por un espacio que alberga más de 700 tiendas y alrededor de 100 opciones gastronómicas.

Esta área panameña sobresale tanto por su magnitud física como por su notable repercusión en el turismo y el negocio minorista local. Los datos del sector retail confirman que la propiedad figura entre los puntos con mayor superficie del continente, lo que atrae a miles de visitantes decididos a hallar un surtido de marcas globales bajo un mismo techo.

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¿Cuáles son los otros 4 centros comerciales grandes que destacan en el top 5 de Arcovia?

Además de Albrook Mall, el ranking identifica otros grandes centros comerciales en Latinoamérica.

  • Centro Comercial Leste Aricanduva (Brasil): Situado en São Paulo, es considerado uno de los centros más amplios en términos de espacio y variedad de tiendas en Brasil, con más de 500 establecimientos.
  • Centro Santa Fe (México): Ubicado en Ciudad de México, es el centro comercial más grande del país, con cientos de locales que combinan marcas accesibles y firmas de lujo.
  • Centro Mayor (Colombia): Este mall en el sur de Bogotá concentra cientos de marcas y más de 235.000 metros cuadrados de infraestructura y se consolida como uno de los principales polos comerciales de Colombia.
  • Costanera Center (Chile): En Santiago, este complejo destaca no solo por su superficie y oferta comercial, sino también por un mirador con vista a la ciudad desde aproximadamente 300 metros de altura, lo que lo convierte en una atracción adicional.
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