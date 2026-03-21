HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Israel contradice a Trump y amenaza con aumentar los ataques conjuntos con Estados Unidos en contra de Irán

Mientras tanto, Reino Unido autoriza a Washington a usar bases británicas para atacar objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz.

Israel Katz aseguró que la campaña liderada por Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, "continuará".
Israel Katz aseguró que la campaña liderada por Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, "continuará". | Composición LR/AFP

El ministro de Defensa Israel Katz advirtió que aumentarán los ataques contra Teherán desde el domingo 22 de marzo. El funcionario detalló que la ofensiva "contra el régimen del terror iraní y las infraestructuras en las que se apoya" será mediante acciones conjuntas con Estados Unidos. Esta postura contradice las declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmaba que Washington estudiaba una reducción gradual de las operaciones bélicas debido a presiones diplomáticas o internas.

Al mismo tiempo que se conocieron las amenazas de Tel Aviv, se reportó un bombardeo al complejo nuclear persa de Natanz y el lanzamiento de misiles contra una base estadounidense-británica en el océano Índico, según las agencias de noticias Tasnim y Mehr, respectivamente. Así se cumple la tercera semana de la guerra en Medio Oriente.

TE RECOMENDAMOS

¿SAID PALAO, MARIO IRIVARREN Y FRANCHO SIERRALTA VOLVERÁN CON SUS PAREJAS? | ASTROMOOD

PUEDES VER: EE. UU. e Israel destruyen 16 buques iraníes en el Golfo y desatan nueva escalada en Medio Oriente

lr.pe

Ataques a instalaciones nucleares iraníes

El complejo de Natanz, ubicado en el centro de Irán, sufrió una ofensiva militar por parte de EE.UU. e Israel. La Organización de Energía Atómica nacional confirmó el hecho y aseguró que la planta resultó ser el blanco de esta acción bélica durante la mañana del sábado “tras los ataques criminales” registrados en la zona.

La agencia estatal Tasnim y la cadena Reuters informaron que las autoridades no detectaron escapes de materiales radiactivos después de los bombardeos. Los reportes indican la ausencia de riesgos inmediatos para los habitantes de los alrededores. Pese a la seguridad ciudadana, el gobierno omitió cifras precisas sobre el nivel de destrucción en la infraestructura de las instalaciones atómicas tras el impacto de los misiles.

Este enclave ya fue objeto de incursiones previas durante la guerra de 2025 entre los dos países enfrentados. Dichos movimientos buscan debilitar el programa nuclear iraní mediante la reiteración de asaltos armados a sus centros de producción más importantes.

PUEDES VER: Trump llama "cobardes" a países de la OTAN mientras el líder supremo de Irán asegura que "el enemigo" fue "derrotado"

lr.pe

Irán golpea una base estadounidense-británica

Teherán disparó dos misiles balísticos hacia la base militar de Diego García en el océano Índico, de acuerdo con la agencia Mehr, citada por Reuters. Pese a que el armamento no alcanzó el objetivo final, las autoridades persas calificaron la operación como un "paso significativo" para demostrar que su capacidad de fuego supera las expectativas internacionales. La portavoz oficial subrayó que esta acción bélica refleja el poderío del país, mientras que fuentes británicas confirmaron a AFP el fracaso de la ofensiva en territorio estratégico.

Este evento ocurrió momentos antes de que el Gobierno del Reino Unido autorizara a Washington el uso de sus instalaciones para ejecutar ataques contra sitios iraníes vinculados a incidentes en el estrecho de Ormuz. Una fuente británica destacó que la incursión resultó fallida, aun cuando el régimen de los ayatolás sostiene que el alcance de sus proyectiles es mayor al previsto por sus enemigos.

PUEDES VER: Trump dice que EE. UU. estudia "reducir" las operaciones en Irán pese a rumores sobre un aumento del despliegue militar

lr.pe

Encuesta: opiniones divididas en EE.UU.

Cerca del 65% de los estadounidenses anticipa que Trump dictará el inicio de una guerra terrestre a gran escala en Irán, aunque "solo el 7% apoya la idea". Según el nuevo sondeo de Reuters/Ipsos, la aprobación del mandatario permanece estable en un 40%, cifra registrada tras la ofensiva el pasado 28 de febrero.

Mientras la administración evalúa el uso de fuerzas aéreas y navales en el estrecho de Ormuz o el envío de tropas a la costa iraní, la opinión pública muestra una fractura evidente frente a la posible ocupación de la isla de Jarg, punto neurálgico de las exportaciones petroleras de Teherán.

El estudio aplicado a 1.545 adultos indica que un 77% de los republicanos respalda los ataques actuales, en contraste con el rechazo mayoritario de demócratas e independientes. A nivel general, el 59% de la población condena el conflicto bélico y el 55% objeta cualquier incursión de soldados en el terreno, sin importar su magnitud.

Notas relacionadas
La Agencia Internacional de la Energía recomienda el teletrabajo y transporte público gratis para reducir demanda de petróleo

La Agencia Internacional de la Energía recomienda el teletrabajo y transporte público gratis para reducir demanda de petróleo

LEER MÁS
Muere el portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Ali Mohamad Naini, en ataque de EE. UU. e Israel

Muere el portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Ali Mohamad Naini, en ataque de EE. UU. e Israel

LEER MÁS
Trump llama "cobardes" a países de la OTAN mientras el líder supremo de Irán asegura que "el enemigo" fue "derrotado"

Trump llama "cobardes" a países de la OTAN mientras el líder supremo de Irán asegura que "el enemigo" fue "derrotado"

LEER MÁS
Los minerales de Chile que son clave para la industria tecnológica que atrae a Estados Unidos y China en medio de la disputa

Los minerales de Chile que son clave para la industria tecnológica que atrae a Estados Unidos y China en medio de la disputa

LEER MÁS
Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

LEER MÁS
Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

LEER MÁS
Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hernán Barcos abatido por goleada que hunde a FC Cajamarca en la Liga 1: “No puede ser que sigamos así”

Universitario vs Comerciantes Unidos EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 8 de la Liga 1 2026

Beca 18-2026: fechas de la segunda fase y lista de institutos superiores para postular

Mundo

Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

El país de Sudamérica que autorizó a Estados Unidos a desplegar militares y buques

La Agencia Internacional de la Energía recomienda el teletrabajo y transporte público gratis para reducir demanda de petróleo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025