El ministro de Defensa Israel Katz advirtió que aumentarán los ataques contra Teherán desde el domingo 22 de marzo. El funcionario detalló que la ofensiva "contra el régimen del terror iraní y las infraestructuras en las que se apoya" será mediante acciones conjuntas con Estados Unidos. Esta postura contradice las declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmaba que Washington estudiaba una reducción gradual de las operaciones bélicas debido a presiones diplomáticas o internas.

Al mismo tiempo que se conocieron las amenazas de Tel Aviv, se reportó un bombardeo al complejo nuclear persa de Natanz y el lanzamiento de misiles contra una base estadounidense-británica en el océano Índico, según las agencias de noticias Tasnim y Mehr, respectivamente. Así se cumple la tercera semana de la guerra en Medio Oriente.

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Ataques a instalaciones nucleares iraníes

El complejo de Natanz, ubicado en el centro de Irán, sufrió una ofensiva militar por parte de EE.UU. e Israel. La Organización de Energía Atómica nacional confirmó el hecho y aseguró que la planta resultó ser el blanco de esta acción bélica durante la mañana del sábado “tras los ataques criminales” registrados en la zona.

La agencia estatal Tasnim y la cadena Reuters informaron que las autoridades no detectaron escapes de materiales radiactivos después de los bombardeos. Los reportes indican la ausencia de riesgos inmediatos para los habitantes de los alrededores. Pese a la seguridad ciudadana, el gobierno omitió cifras precisas sobre el nivel de destrucción en la infraestructura de las instalaciones atómicas tras el impacto de los misiles.

Este enclave ya fue objeto de incursiones previas durante la guerra de 2025 entre los dos países enfrentados. Dichos movimientos buscan debilitar el programa nuclear iraní mediante la reiteración de asaltos armados a sus centros de producción más importantes.

Irán golpea una base estadounidense-británica

Teherán disparó dos misiles balísticos hacia la base militar de Diego García en el océano Índico, de acuerdo con la agencia Mehr, citada por Reuters. Pese a que el armamento no alcanzó el objetivo final, las autoridades persas calificaron la operación como un "paso significativo" para demostrar que su capacidad de fuego supera las expectativas internacionales. La portavoz oficial subrayó que esta acción bélica refleja el poderío del país, mientras que fuentes británicas confirmaron a AFP el fracaso de la ofensiva en territorio estratégico.

Este evento ocurrió momentos antes de que el Gobierno del Reino Unido autorizara a Washington el uso de sus instalaciones para ejecutar ataques contra sitios iraníes vinculados a incidentes en el estrecho de Ormuz. Una fuente británica destacó que la incursión resultó fallida, aun cuando el régimen de los ayatolás sostiene que el alcance de sus proyectiles es mayor al previsto por sus enemigos.

Encuesta: opiniones divididas en EE.UU.

Cerca del 65% de los estadounidenses anticipa que Trump dictará el inicio de una guerra terrestre a gran escala en Irán, aunque "solo el 7% apoya la idea". Según el nuevo sondeo de Reuters/Ipsos, la aprobación del mandatario permanece estable en un 40%, cifra registrada tras la ofensiva el pasado 28 de febrero.

Mientras la administración evalúa el uso de fuerzas aéreas y navales en el estrecho de Ormuz o el envío de tropas a la costa iraní, la opinión pública muestra una fractura evidente frente a la posible ocupación de la isla de Jarg, punto neurálgico de las exportaciones petroleras de Teherán.

El estudio aplicado a 1.545 adultos indica que un 77% de los republicanos respalda los ataques actuales, en contraste con el rechazo mayoritario de demócratas e independientes. A nivel general, el 59% de la población condena el conflicto bélico y el 55% objeta cualquier incursión de soldados en el terreno, sin importar su magnitud.