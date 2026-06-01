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Un país de América Latina brilla con la bandera más hermosa del mundo tras superar a Perú y Estados Unidos

La nación latinoamericana se coronó campeón con 901.627 puntos. Su diseño tricolor, con escudo, marcó la preferencia de los votantes en la competencia.

Un certamen digital organizado por 20 Minutos reunió a 104 países para elegir el emblema patrio más bello, destacando el simbolismo e historia de cada bandera.
Un certamen digital organizado por 20 Minutos reunió a 104 países para elegir el emblema patrio más bello, destacando el simbolismo e historia de cada bandera. | Composición LR/ChatGPT/Freepik/AFP
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Un certamen digital internacional, organizado por el diario español 20 Minutos, reunió a 104 naciones en una competencia que evaluó el simbolismo, la historia y la estética de sus estandartes. Durante varias semanas, millones de usuarios en todo el mundo emitieron sus votos en este concurso global para elegir el emblema patrio más destacado, lo que consolidó una iniciativa de gran impacto en las redes y plataformas web.

El público calificó tanto el atractivo visual como el valor cultural de cada insignia nacional mediante sucesivas rondas de eliminación. Este proceso interactivo generó un ranking definitivo con los diseños finalistas más apreciados, el cual reflejó la profunda conexión emocional y el orgullo identitario de los participantes hacia sus respectivos símbolos.

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¿Qué país de América Latina tiene la bandera más hermosa del mundo?

México emergió victorioso en este certamen internacional al obtener la mayor puntuación de la región. El lábaro patrio superó a naciones como Estados Unidos y Perú, las cuales ocuparon puestos inferiores en la clasificación final de la competencia digital.

La encuesta virtual, difundida por múltiples medios y reseñas del concurso, señaló que la nación azteca se alzó con el primer lugar al acumular un impresionante total de 901.627 puntos. Este resultado destacó al diseño tricolor con su escudo emblemático como el favorito indiscutible entre los votantes.

Top 10 de las banderas más bonitas del mundo:

  • México
  • Perú
  • Guatemala
  • República Dominicana
  • Brasil
  • España
  • Uruguay
  • Argentina
  • Canadá
  • Puerto Rico

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¿Qué historia esconde la bandera de Perú, elegida como la más bella de Sudamérica?

El estandarte peruano obtuvo el segundo lugar a nivel global en un prestigioso concurso internacional tras acumular 340.901 puntos. Este resultado lo consolidó como el más hermoso de la región sudamericana, un logro que resalta su impacto visual y el gran respaldo que posee a escala mundial.

La estructura oficial del pabellón consta de tres secciones verticales simétricas. Las franjas laterales de color rojo rinden homenaje a la sangre derramada por los patriotas que lucharon por la independencia, mientras que el área blanca central evoca 'la paz y la pureza del pueblo peruano', según detalla la enciclopedia Britannica.

El diseño original nació en 1820 bajo la dirección del general José de San Martín, pero la versión contemporánea se oficializó en 1825. Esta última actualización incorporó el escudo patrio que exhibe la vicuña, el árbol de la quina y la cornucopia, elementos que simbolizan la riqueza natural de la nación.

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