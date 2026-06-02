Debido al accidente solo ha quedado habilitado un solo carril en la Vía de Evitamiento | Composición LR | Lima Expresa

Debido al accidente solo ha quedado habilitado un solo carril en la Vía de Evitamiento | Composición LR | Lima Expresa

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Un siniestro de tránsito registrado la mañana de este martes en la Vía de Evitamiento ocasiona una intensa congestión vehicular en el sentido de norte a sur, informó Lima Expresa. De acuerdo con el reporte de la concesionaria, el hecho ocurrió a la altura del paradero Acho, donde solo un carril permanece habilitado para la circulación de vehículos mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

Lima Expresa indicó que su equipo de auxilio vial se encuentra en la zona brindando apoyo y realizando labores de contención mientras se espera la llegada del fiscal encargado de las investigaciones. De manera preliminar, el siniestro ha dejado dos víctimas mortales, quienes viajaban a bordo de una motocicleta. Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas y considerar tiempos adicionales de viaje debido a la alta carga vehicular registrada en el sector.

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Preliminarmente, el accidente ha dejado a dos fallecidos, quienes viajaban a bordo de una motocicleta.

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