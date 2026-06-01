Resumen del debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Sedapal anuncia corte de agua en Lima hasta el 3 de junio: lista completa de distritos, horarios y zonas afectadas

Se recomienda a los vecinos tomar precauciones, ya que algunos sectores podrían estar sin agua hasta 12 horas. Revisa los horarios y zonas afectadas por el corte de agua.

Seis distritos de Lima registrarán cortes programados de agua debido a trabajos de mantenimiento y limpieza de reservorios, informó Sedapal.
Seis distritos de Lima registrarán cortes programados de agua debido a trabajos de mantenimiento y limpieza de reservorios, informó Sedapal.
Miles de vecinos de Lima Metropolitana deberán prepararse para un corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) este martes 2 y miércoles 3 de junio. La interrupción del servicio alcanzará a sectores de seis distritos de la capital como parte de labores de mantenimiento destinadas a mejorar la calidad del abastecimiento.

La medida afectará a diversas urbanizaciones durante periodos prolongados, hasta por 12 horas en algunos sectores. Por ello, la empresa recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias para evitar inconvenientes. Revisa aquí qué distritos tendrán restricción del servicio, los horarios establecidos y las zonas que permanecerán sin suministro de agua.

Lista de distritos, zonas afectadas y horario del corte de agua para este martes 2 de junio

Ate

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Áreas afectadas: Urb. Santa Rosita II - Sector 165
  • Horario: 1:00 p. m. - 11:50 p. m.

San Juan de Lurigancho

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Áreas afectadas (sector 412): A.H. Su Santidad Juan Pablo II, A.H. Arenal Alto Canto Grande, A.H. Señor de los Milagros II, PI Los Ángeles Sector Keiko Sofía Fujimori, A.H. Cerrito La Libertad, A.H. Nueva Vida Zona A 30 de Agosto, AF Los Nogales, Agru. César Vallejo II, Agru. 9 de Febrero, A.H. 1.° de Setiembre, A.H. César Vallejo, A.H. Nueva Vida Sector B, A.H. Nueva Vida Sector B (Agru. Lomas), AF Villa Nuevo Horizonte, A.H. Nueva Vida Sector B, Agru. Sagrado Corazón de Jesús, Agru. Corazón de Jesús, Agru. Santiago Apóstol, A.H. Juan Pablo II V etapa Sector 1, A.A. PI Nuevo Milenio Sector Nueva Vida, Agru. Mi Perú, A.H. PI Nuevo Milenio Sector Nueva Vida (Zona E), A.H. Juan Pablo II V etapa (M, N, P, Q).
  • Horario: 9:00 a. m. - 10:00 p. m.

Magdalena del Mar

  • Motivo: Empalme de tubería
  • Áreas afectadas (sector 47): Urb. Orbea (cuadrante: Jr. Benito Lazo - Jr. Grau, av. Brasil, Malecón Castagnola, Jr. Diego de Agüero - Jr. Yungay).
  • Horario: 10.00 a. m. - 10.00 p. m.

Puente Piedra

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Áreas afectadas (sector 385): A.H. Marginal Santa Rosa, A.H. Santa Rosa, A.H. Santa Rosa Comité 25, Asoc. de Propietarios Los Parrales de Puente Piedra, Asoc. de Propietarios Los Parrales 2.ª etapa.
  • Áreas afectadas (sector 285): A.H. Marginal Santa Rosa, A.H. Santa Rosa, A.H. Santa Rosa Comité 1, Comité 3, Comité 4, Comité 7, Comité 8, Comité 13, Comité 14, Comité 15, Comité 16, Comité 19, Comité 23, Comité 25, Comité 26, Comité 27.
  • Horario: 12:00 m. - 8:00 p. m.

Miraflores

  • Motivo: Ejecución de empalme
  • Áreas afectadas (sector 54): Urb. Miraflores, Urb. Santa Cruz (cuadrante: av. Jorge Chávez, av. José Pardo, Malecón Cisneros, calle Italia).
  • Horario: 12:00 m. - 11:00 p. m.

Distritos afectados y horarios del corte de agua, según Sedapal, el miércoles 3 de junio

San Juan de Lurigancho

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Áreas afectadas (sector 413): A.H. Integ. Solid. y Prog. Sect. Los Portales, Agru. El Progreso, Agru. Cristo Mueve Montañas, A.H. Bayóvar Ampliación Parcela A, Sector Cerro Vista Alegre.
  • Horario: 8:00 a. m. - 10:00 p. m.

San Miguel

  • Motivo: Empalme de tubería
  • Áreas afectadas (sector 86): Urb. Pando 2.ª etapa (cuadrante: av. La Marina, av. Universitaria, Jr. Ayacucho, av. Brígida Silva de Ochoa).
  • Áreas afectadas (sector 46): Urb. Maranga 1.ª etapa, Urb. Pando 2.ª y 4.ª etapa (cuadrante: av. La Marina, av. Universitaria, Jr. Ayacucho, av. Brígida Silva de Ochoa y todas las calles interiores a este cuadrante).
  • Horario: 10:00 a. m. - 10:00 p. m.
