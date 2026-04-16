HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO :
Cienciano vs Academia Puerto Cabello EN VIVO por Copa Sudamericana
Cienciano vs Academia Puerto Cabello EN VIVO por Copa Sudamericana     Cienciano vs Academia Puerto Cabello EN VIVO por Copa Sudamericana     Cienciano vs Academia Puerto Cabello EN VIVO por Copa Sudamericana     
Cine y series

El cine político de Jafar Panahi: “Fue solo un accidente”

Imprescindible. La película fue nominada a mejor película internacional en la última edición de los Oscar y ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2025.

"Fue solo un accidente". Imagen: Difusión.
"Fue solo un accidente". Imagen: Difusión.

El director iraní Jafar Panahi es, en estos momentos, uno de los mayores representantes del cine contemporáneo. Su obra, filmada en la clandestinidad para desafiar a la censura de su país, ya lleva buen rato obteniendo los reconocimientos más codiciados. Su cine es político, y no solo por desafiar a la censura, sino por lo que sus historias representan desde la vida cotidiana iraní.

Su última película, 'Fue solo un accidente', filmada en Irán, obtuvo La Palma de Oro del Festival de Cannes 2025. Y estuvo en el bolo a mejor película internacional (esa categoría ya no se llamará mejor película extranjera) en la reciente edición de los premios Oscar. La estatuilla a mejor película internacional, en esa ocasión, se la llevó 'Valor sentimental', del cineasta noruego Joachim Trier. Todo un homenaje a la tradición actoral del maestro Ingmar Bergman. Pero tras ver 'Fue solo un accidente', nos damos cuenta de que la premiación de 'Valor sentimental' (que llegamos a comentar en La República), siendo una extraordinaria película, obedeció a cálculos para no llenar la gala de la Academia con puros proyectos que dialogaran con la actualidad política mundial. La estatuilla a mejor película, recordaremos, de los Oscar 2026 se la llevó 'Una batalla tras otra' de Paul Thomas Anderson. Una joyita visual y muy política.

La opresión contra el pueblo iraní por parte de sus autoridades teocráticas ha dejado mucho odio contenido, tanto en las personas que lo sufrieron como en sus respectivas familias. Es un odio y resentimiento muy presente en el imaginario de la población iraní.

La historia comienza cuando un hombre y su familia, en la noche, se dirigen a su casa en auto. En el trayecto, el hombre atropella a un perro. El impacto produce desperfectos en el auto y busca un mecánico que pueda reparar el vehículo. De esta manera, llega donde Vahid, mecánico de la zona. Pero el hombre es atendido por otro mecánico, quien le dice que vaya a buscar la caja de herramientas. Vahid se halla conversando vía celular con su madre y, cuando escucha la pregunta del hombre sobre el lugar donde está la caja de herramientas, Vahid se descompone anímicamente. Reconoce esa voz. ¿Será su torturador? La duda termina de apoderarse de él cuando escucha el ruido al caminar que hace el hombre a razón de su pierna protésica. ¿Es acaso Pata de Palo? El hombre de la pierna protésica no lo ve; Vahid no se deja ver. El otro mecánico repara el auto y el hombre y su familia se van a casa. Vahid los sigue.

Con los datos de la dirección del supuesto Pata de Palo, Vahid busca vengarse del hombre que, literalmente, le desgració la vida. Entonces, a la mañana siguiente, lo empieza a seguir y secuestra a Pata de Palo en un momento de descuido. Lo lleva al desierto para enterrarlo vivo. Pata de Palo le pide a Vahid que averigüe bien porque tiene esposa, una hija y un bebé que está a nada de hacer. Vahid se quiebra, duda. Y comienza a buscar a sus otros compañeros que no solo estuvieron en prisión con él, sino que igualmente fueron torturados por Pata de Palo. El recuerdo no hace más que avivar el deseo de venganza. Vahid busca a sus excompañeros de tortura llevando inconsciente a Pata de Palo en su van.

Jafar Panahi. Foto: AFP.

Jafar Panahi. Foto: AFP.

A Vahid y Pata de Palo se suman otros personajes, como una pareja de novios, una fotógrafa y un desempleado. Al principio quieren matar a Pata de Palo, pero tienen duda ante la catástrofe que significaría equivocarse. Quieren que Pata de Palo diga que es Pato de Palo, quien perdió su pierna en la guerra de Irán con Irak.

Este es un relato trágico, pero Panahi lo conduce con cuotas de ironía; además, por medio de la cotidianidad se nos muestran detalles de la vida en Irán, como es el caso de las mujeres, que todas deben llevar velo de acuerdo a su estatus. A saber, la fotógrafa tiene que ponerse un velo cada vez que tiene que hablar con un hombre; otras, en cambio, tienen que usar el hiyab todo el tiempo.

El Irán que nos muestra Panahi no dista mucho de cualquier ciudad moderna del mundo. Su urbe cambia en cuestión de minutos y sale a flote un humor muy propio de la interacción social iraní. Pero Panahi también es moral y deja que sus personajes decidan qué hacer, en este caso con Pata de Palo: vengarse para estar tranquilos o perdonar para no ser como ese torturador.

Panahi y los actores son valientes. Esta película fue filmada desafiando a la muerte. No se sabe en dónde vive Panahi, quien en más de una ocasión ha declarado que no puede filmar en otro sitio que no sea Irán. Los actores sí han tenido que salir y quizá para ya no regresar nunca más a su país.

Notas relacionadas
Persecución en la frontera: “Una batalla tras otra” de Paul Thomas Anderson, película ganadora del Oscar 2026

Persecución en la frontera: “Una batalla tras otra” de Paul Thomas Anderson, película ganadora del Oscar 2026

LEER MÁS
Jafar Panahi en “Taxi Teherán”, obra maestra del cine iraní

Jafar Panahi en “Taxi Teherán”, obra maestra del cine iraní

LEER MÁS
El amor desde la perspectiva masculina: “El hombre que amaba a las mujeres” de François Truffaut

El amor desde la perspectiva masculina: “El hombre que amaba a las mujeres” de François Truffaut

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 5 películas eróticas más polémicas del cine peruano: ¿qué actrices y actores salen?

Las 5 películas eróticas más polémicas del cine peruano: ¿qué actrices y actores salen?

LEER MÁS
Pablo Hernández critica al cine peruano: "Flaquea el guion, siempre salen los mismos rostros"

Pablo Hernández critica al cine peruano: "Flaquea el guion, siempre salen los mismos rostros"

LEER MÁS
'El Eternauta' de Netflix: reparto completo y personajes principales de la serie argentina que promete cautivar el streaming

'El Eternauta' de Netflix: reparto completo y personajes principales de la serie argentina que promete cautivar el streaming

LEER MÁS
Sabrina temporada 3 ONLINE: conoce aquí los últimos episodios del exitoso show en Netflix [VIDEO]

Sabrina temporada 3 ONLINE: conoce aquí los últimos episodios del exitoso show en Netflix [VIDEO]

LEER MÁS
Histórico actor de ‘Al fondo hay sitio’ se une al elenco de ‘Pituca sin lucas’: ¿de quién se trata?

Histórico actor de ‘Al fondo hay sitio’ se une al elenco de ‘Pituca sin lucas’: ¿de quién se trata?

LEER MÁS
¿Quién es Adriana Campos Salazar, la hija de 'Tito' en 'Al fondo hay sitio'?

¿Quién es Adriana Campos Salazar, la hija de 'Tito' en 'Al fondo hay sitio'?

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Cienciano vs Puerto Cabello EN VIVO HOY por la fecha 2 de Copa Sudamericana 2026: Carlos Garcés anota el 1-0 para el 'Papá'

Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez toma ventaja sobre Rafael López Aliaga y se perfila para la segunda vuelta

Alberto Cendra expone “Mosqoy” en galería Samai de Urubamba

Cine y series

El amor desde la perspectiva masculina: “El hombre que amaba a las mujeres” de François Truffaut

'Lee Cronin's The Mummy': lo nuevo de Warner Bros.

Ricardo Bedoya: "Hay mucha gente que está haciendo cine y no necesariamente pasando por todas las instancias del Ministerio de Cultura"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez toma ventaja sobre Rafael López Aliaga y se perfila para la segunda vuelta

Ernesto de la Jara: “El Tribunal Constitucional da sentencias que son aberrantes”

Fuerza Popular no tendría mayoría absoluta: JPP sería segunda fuerza en el Senado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025