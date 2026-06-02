Elecciones 2026: link para revisar tu local de votación para la segunda vuelta del 7 de junio
Consulta tu local de votación para la segunda vuelta 2026 tras los cambios realizados por la ONPE. Revisa dónde te toca votar aquí.
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La ONPE reubicó alrededor de 136 mesas de sufragio de los distritos de Jesús María, Lince y Miraflores a fin de garantizar mayor seguridad. En la primera vuelta, algunos centros de votación se instalaron en parques, mientras que en esta segunda contienda electoral que disputarán Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se desarrollarán en el interior de instituciones educativas.
Esta decisión se tomó por sugerencia de las Fuerzas Armadas y la reubicación se realizó en los lugares más cercanos al local inicial.
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Estos son los nuevos locales
A continuación, conoce los lugares:
Jesús María
- Del parque Cáceres, ubicado en la cuadra 6 de la av. Cuba, se pasará a la IEP Saco Oliveros - Cuba, localizada en la av. Cuba 531-543.
Lince
- Del parque Gran Mariscal Ramón Castilla, en el Jr. Joaquín Bernal, cuadra 7, se pasará al CE Parroquial Santa Rosa de Lima, en la calle Almirante Guisse 2150.
- Del parque del Bombero, en la av. César Canevaro 1400, se pasará a la IE 1057 José Baquijano y Carrillo, en el Jr. Manuel Gómez 651.
- Del parque Tnte. Crnel. Pedro Ruiz Gallo, en la av. Juan Pardo de Zela 500, se pasará a la IE 1059 María Inmaculada, en la av. Militar 1862.
- Del parque Santos Dumont, en la calle Los Tulipanes 200, se pasará a la IEE 1070 Melitón Carbajal - Estadio, en la av. Prol. Iquitos 2139.
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Miraflores
- Del boulevard Tarata, en la av. José Larco, cdra. 6, se pasará a la IE 7003 Manuel Fernando Bonilla, en la calle Manuel Bonilla 282.
- Del parque Miguel Grau, en el Malecón de la Marina s/n, se pasará a la IE 7008 Scipión E. Llona, en la calle Enrique Palacios s/n.
- Del parque Tradiciones Peruanas, en la av. Casimiro Ulloa s/n, se pasará a la IE Federico Villareal, en la av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376.
- Del parque Ramón Castilla, en la calle Pedro Venturo s/n, se pasará a la IE Federico Villareal, en la av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376.
- Del parque John F. Kennedy, en la av. Diagonal s/n, se pasará a la IEP Nuestra Señora del Carmen de Primaria, en la calle 15 de Enero 330.
Conoce tu local de votación
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