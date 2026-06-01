Migraciones activa nuevo sistema: pasaporte se tramita sin cita previa en todo el país y por orden de llegada, y así puedes obtenerlo más rápido

El nuevo enfoque permitirá a los ciudadanos acudir a las sedes de Migraciones y ser atendidos según su llegada, mejorando la eficiencia del proceso. | Foto: Migraciones

El nuevo enfoque permitirá a los ciudadanos acudir a las sedes de Migraciones y ser atendidos según su llegada, mejorando la eficiencia del proceso. | Foto: Migraciones

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Desde este lunes 1 de junio, los ciudadanos ya no necesitan reservar una cita virtual para tramitar su pasaporte electrónico. La Superintendencia Nacional de Migraciones implementó un nuevo sistema de atención a nivel nacional que permite realizar el trámite de manera presencial y por orden de llegada, con el objetivo de agilizar el acceso a este documento.

La medida forma parte del proceso de modernización impulsado por la entidad y busca eliminar barreras para los usuarios. Según informó Migraciones, los solicitantes pueden acudir directamente a las sedes habilitadas dentro del horario de atención correspondiente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para obtener el pasaporte electrónico.

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¿Cómo funcionará el trámite de pasaporte sin cita previa?

Con el nuevo esquema, los ciudadanos serán atendidos según el orden de llegada en las oficinas de Migraciones, de acuerdo con la capacidad operativa disponible en cada sede. De esta manera, queda eliminado el sistema de citas virtuales que se utilizaba para gestionar la emisión del pasaporte electrónico.

El superintendente nacional de Migraciones, Juan Ramiro Alvarado Gómez, señaló que esta modificación busca simplificar el acceso al documento y brindar una atención más rápida y eficiente. Asimismo, recomendó acudir con anticipación y verificar previamente el cumplimiento de todos los requisitos para evitar inconvenientes durante el proceso.

Requisitos y costo para obtener el pasaporte electrónico

Para realizar el trámite, los usuarios deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y en buen estado. Además, deberán acreditar el pago de S/120,90 correspondiente al derecho de expedición del pasaporte electrónico.

El pago puede efectuarse en el Banco de la Nación, mediante la plataforma Págalo.pe o directamente en las agencias de Migraciones, donde también se aceptan medios de pago electrónicos como Yape y terminales POS. Como parte de la implementación del nuevo sistema, la entidad desarrolló jornadas piloto previas para garantizar su funcionamiento en todas las oficinas del país.