Oficial Y Confirmado | Cronograma de pagos de la ONP para junio de 2026: consulta las fechas de depósito para pensionistas

Los beneficiarios de la ONP ya pueden consultar las fechas de cobro correspondientes a junio de 2026. | Foto: composición LR/Andina

Los beneficiarios de la ONP ya pueden consultar las fechas de cobro correspondientes a junio de 2026. | Foto: composición LR/Andina

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Miles de pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) recibirán sus pagos correspondientes a junio de 2026 durante la primera quincena del mes, de acuerdo con el cronograma oficial establecido por la entidad. La programación contempla fechas diferenciadas para los distintos regímenes pensionarios y modalidades de cobro.

Los depósitos serán abonados en cuentas del Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif, según corresponda a cada grupo de beneficiarios. Además de los pagos mediante entidades financieras, la ONP también ha previsto jornadas de entrega a domicilio para los pensionistas que acceden a este servicio.

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Estas son las fechas de cobro para los pensionistas del Decreto Ley 19990

La mayor cantidad de beneficiarios corresponde al Decreto Ley N.° 19990, cuyo calendario de pagos ha sido distribuido según la letra inicial del apellido paterno. De esta manera, la ONP busca ordenar la atención y facilitar el acceso a los depósitos durante los primeros días del mes.

A - C: 5 de junio .

. D - L: 8 de junio .

. M - Q: 9 de junio .

. R - Z: 10 de junio .

. Pensionistas con convenios internacionales: 12 de junio .

. Pago a domicilio: del 15 al 24 de junio.

Conoce el cronograma oficial de pagos para los demás regímenes administrados por la ONP

A diferencia del régimen 19990, los pensionistas comprendidos en otros sistemas administrados por la ONP tendrán una única fecha para el depósito de sus pensiones. Esta programación incluye a beneficiarios de distintos sectores y modalidades contempladas en la normativa previsional vigente.

En ese grupo figuran los pensionistas de los Decretos Ley N.° 18846 y N.° 20530, además de los beneficiarios de la Ley N.° 30003 y de la Ley N.° 26790. Para todos ellos, el abono en cuenta bancaria se efectuará el 11 de junio. En tanto, quienes acceden al servicio de pago a domicilio recibirán sus pensiones entre el 18 y el 24 de junio.