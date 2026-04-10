China expande su proyección geopolítica en el continente blanco mediante cinco estaciones de investigación, lo que iguala su capacidad logística a la de Estados Unidos. Esa infraestructura genera alerta en Occidente ante el riesgo de un “uso dual” de las instalaciones, ya que expertos advierten sobre posibles tareas de monitoreo satelital y de comunicaciones estratégicas encubiertas bajo fines científicos.

La inauguración de la base Qinling en 2024 ratifica la ambición de Pekín por posicionarse como una potencia global en áreas críticas y en recursos futuros. Mientras el gobierno chino afirma que sus proyectos buscan “promover la paz y el desarrollo sostenible en la Antártida”, analistas internacionales vinculan este despliegue con intereses de largo plazo en rutas marítimas y en la soberanía científica.

El despliegue estratégico de China en el continente blanco

Pekín gestiona actualmente cinco bases en territorio antártico: Gran Muralla, Zhongshan, Qinling, Kunlun y Taishan. Esa infraestructura, supervisada por el Instituto de Investigación Polar desde los años 80, combina instalaciones permanentes con campamentos estacionales. La red logística evidencia el firme avance del programa polar asiático dentro de este ecosistema extremo.

La base Qinling, operativa desde febrero de 2024 en la isla Inexpressible, representa el hito más moderno del país. Ubicada en el mar de Ross, esta edificación permite albergar a 80 especialistas durante el verano y 30 en la etapa invernal. Su diseño facilita estudios climáticos y oceanográficos en un punto geográfico clave, próximo a emplazamientos de EE.UU. y Nueva Zelanda.

Expertos externos advierten sobre la posible función de vigilancia satelital de estas obras debido a su ubicación privilegiada. Pese a los recelos occidentales, el gobierno chino defiende el espíritu científico de su misión en una región que diversos académicos califican como un “tesoro global de recursos” por su riqueza energética y pesquera.

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El nuevo marco legal de Beijing en el Polo Sur

Los gigantes asiáticos impulsan una nueva “ley de asuntos antárticos” que busca regular estrictamente la navegación, la pesca y el turismo de sus entidades nacionales. Esa normativa exige planes de mitigación ambiental y seguros obligatorios, consolidando la presencia institucional del gigante asiático bajo una estructura administrativa formal.

La estrategia de Beijing persigue una participación determinante en la gobernanza del continente blanco. Según especialistas, la nación intenta transformarse en un actor capaz de moldear reglas futuras sobre recursos naturales y rutas polares, lo cual refleja su intención de influir en las decisiones internacionales que se tomen antes de los cambios previstos en el horizonte de 2048.

Washington observa con cautela este avance legal por las posibles aplicaciones duales en las estaciones de investigación. La competencia entre ambas potencias se centra en la capacidad para definir estándares y ejercer soberanía intelectual en la región. El equilibrio del sistema internacional enfrenta tensiones ante el crecimiento del peso económico chino en un territorio clave para la geopolítica y el medio ambiente global.

¿Cuáles son las bases existentes en la Antártida?

Cerca de 30 naciones gestionan estaciones científicas bajo el Tratado Antártico, un esfuerzo internacional que suma unas 70 instalaciones permanentes.