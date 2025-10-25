Las 10 ciudades de América Latina con los centros históricos más hermosos del mundo, según informe de TourLane: Lima fuera del top
Solo seis ciudades de Sudamérica destacan en el ranking de los centros históricos más bellos de América Latina, dejando afuera a ciudades emblemáticas y mucha cultura como Lima en Perú.
- Estados Unidos anuncia 6 muertos tras nuevo ataque a presunta narcolancha: al menos 43 fallecidos en todos los ataques
- Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros
Los centros históricos de América Latina conservan siglos de historia, mezclando arquitectura colonial, herencia indígena y vida contemporánea. Fachadas coloridas, plazas empedradas balcones adornados y catedrales centenarias reflejan la riqueza cultural de la región y la diversidad de tradiciones que siguen vivas en cada ciudad.
Un reciente informe de la agencia alemana TourLane evaluó 65 ciudades del mundo para determinar cuáles conservan los centros históricos más atractivos. De las diez latinoamericanas seleccionadas destacan Colombia, México y Brasil, mientras que el centro histórico de Lima quedó fuera del ranking.
TE RECOMENDAMOS
CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Murallas y calles empedradas conservan el encanto colonial de Cartagena. Foto: Adobe Stock
PUEDES VER: El país de América Latina que casi pierde su título de Maravilla del Mundo y hoy es uno de los mejores destinos para viajar en 2026
¿Cuáles son los países de Sudamérica que están en el top 10 de los centros históricos más hermosos de América Latina?
Entre los centros históricos de Sudamérica más destacados sobresalen Cartagena (Colombia) y Salvador de Bahía (Brasil), ciudades que combinan historia, arquitectura y vida cultural vibrante. Cartagena, conocida como la Ciudad Amurallada, conserva su muralla del siglo XVI, calles empedradas y balcones llenos de buganvillas, manteniendo intacto el esplendor del antiguo puerto colonial. Por su parte, Salvador de Bahía refleja el mestizaje cultural brasileño en su barrio histórico de Pelourinho, donde fachadas coloridas, iglesias barrocas y plazas empedradas conviven con la música de la samba y las tradiciones afrobrasileñas.
En el top de países de Sudamérica con los centros históricos más hermosos de América Latina, lo completan:
- Colombia (Cartagena) — puesto 1 ranking en Sudamérica
- Brasil (Salvador de Bahía) — puesto 2 ranking en Sudamérica
- Argentina (Buenos Aires) — puesto 3 ranking en Sudamérica
- Uruguay (Colonia del Sacramento) — puesto 4 ranking en Sudamérica
- Bolivia (Sucre) — puesto 5 ranking en Sudamérica
- Ecuador (Quito) — puesto 6 ranking en Sudamérica
Estos seis países concentran las ciudades sudamericanas que destacan por su patrimonio arquitectónico, conservación histórica y riqueza cultural dentro del ranking.
Pelourinho refleja la mezcla afrobrasileña en el corazón histórico de Salvador de Bahía. Foto: Adobe Stock
PUEDES VER: No es dólar ni el sol peruano: esta es la moneda más fuerte de América Latina, según EBC Financial Group
Top 10 del ránking de América Latina
Este es el el ranking completo de los diez centros históricos más hermosos de América Latina:
- Cartagena (Colombia) — puesto 1 ranking en América Latina
- Oaxaca (México) — puesto 2 ranking en América Latina
- Salvador de Bahía (Brasil) — puesto 3 ranking en América Latina
- Ciudad de Panamá (Panamá) — puesto 4 ranking en América Latina
- Buenos Aires (Argentina) — puesto 5 ranking en América Latina
- Antigua (Guatemala) — puesto 6 ranking en América Latina
- Mérida (México) — puesto 7 ranking en América Latina
- Colonia del Sacramento (Uruguay) — puesto 8 ranking en América Latina
- Sucre (Bolivia) — puesto 9 ranking en América Latina
- Quito (Ecuador) — puesto 10 ranking en América Latina