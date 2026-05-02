La vía férrea sudamericana es la de mayor altitud en América y segundo puesto a nivel global. | Composición LR/AFP/ChatGPT/Freepik

La vía férrea sudamericana es la de mayor altitud en América y segundo puesto a nivel global. | Composición LR/AFP/ChatGPT/Freepik

Esta obra maestra de la ingeniería del siglo XIX conecta la costa con la sierra de un país sudamericano a través de una infraestructura colosal. El recorrido de 500 kilómetros atraviesa la Cordillera de los Andes e integra 69 túneles junto a 58 puentes para alcanzar la estación Galera, situada a 4.781 metros de altitud. Durante el ascenso, el transporte supera pendientes intensas mediante soluciones técnicas innovadoras, como zigzags y corredores helicoidales, lo cual representa un desafío físico importante ante la falta de oxígeno en las cumbres.

La travesía actual destaca como una experiencia turística exclusiva, con salidas programadas en festividades nacionales como Semana Santa o Fiestas Patrias. Según la empresa operadora, "es un trayecto que va mucho más allá del confort y el lujo", pues prioriza la contemplación de paisajes majestuosos y el traslado de carga pesada. Actualmente, los viajeros consideran esta ruta una de las ascensiones ferroviarias más extremas del planeta.

TE RECOMENDAMOS LO MEJOR DE LOS PROGRAMAS LR +

¿Cuál es el tren de los Andes que atraviesa 69 túneles para subir casi 5.000 en Sudamérica?

Esta monumental obra de ingeniería peruana, que une la costa con la cordillera de los Andes, es el Ferrocarril Central Andino. El ingeniero polaco Ernesto Malinowski lideró el proyecto desde 1870, frente a una geografía extrema que exigió el uso de zigzags y túneles en espiral, como el Balta, para superar pendientes verticales. Gracias a esas soluciones creativas, la vía férrea permite el ascenso del transporte por terrenos donde la altitud parecía un obstáculo insuperable para la tecnología de aquella época.

Actualmente, la ruta mantiene su vigencia operativa tanto para el traslado de carga como para el turismo de aventura. La maquinaria escala las montañas apoyada solo en la fricción de sus ruedas, sin sistemas de cremallera en su trazado inteligente. Este hito histórico destaca mundialmente por la audacia técnica necesaria para conquistar las cumbres andinas.

¿Es el Ferrocarril Central Andino la ruta más elevada del continente?

Se trata de la vía férrea de mayor altitud en América y ocupa el segundo puesto a nivel global, superada únicamente por el transporte del Tíbet. Esta infraestructura representa una de las rutas extremas más asombrosas del mundo debido a su complejidad técnica y la majestuosidad natural del paisaje peruano.

El trayecto inicia en Lima y supera un desnivel superior a los 4.600 metros durante su ascenso hacia la cima. Respecto a este desafío, el ingeniero Juan José Ruiz afirma que "ese tipo de ascensiones no solo requiere ingenio para el trazado, sino también una cuidadosa planificación de las condiciones climáticas y de salud, dado el mal de altura que se experimenta a esas altitudes".

¿Qué costos y recorridos ofrece el tren de los Andes?

El trayecto ferroviario entre Lima y Huancayo destaca por su exclusividad y paisajes impresionantes en fechas festivas. Durante 2026, los boletos del coche clásico cuestan S/400 para nacionales y S/600 para visitantes internacionales. En cambio, el nivel turístico alcanza los S/500 y S/800, respectivamente, pues brinda "alimentación, bar mirador y espectáculos de danzas típicas". Esta travesía de 14 horas requiere una planificación anticipada debido a su limitado calendario anual.

El personal administrativo sugiere ingerir alimentos ligeros previamente y portar cargadores portátiles para capturar cada momento del ascenso. Ante cualquier emergencia, la compañía garantiza "oxígeno a bordo" y soporte médico especializado si los síntomas del soroche empeoran. Estas medidas aseguran un viaje confortable a través de las cumbres andinas más emblemáticas del país.