Perú - Haití: día, hora y canal de TV del partido amistoso internacional en fecha FIFA 2026

La selección peruana enfrentará a Haití y España en la fecha FIFA previo al Mundial 2026. Foto: composición LR/FPF/AFP

La selección peruana enfrentará a Haití y España en la fecha FIFA previo al Mundial 2026. Foto: composición LR/FPF/AFP

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La selección peruana se encuentra trabajando con miras a sus amistosos internacionales en la fecha FIFA de junio. Además de enfrentar a la poderosa España de Lamine Yamal, el equipo comandado por Mano Menezes tendrá que verse las caras ante la sorpresiva Haití en suelo norteamericano.

El elenco caribeño se prepara para disputar el Mundial 2026. Por su parte, la Bicolor continúa con el recambio generacional para las próximas eliminatorias.

¿Cuándo juega Perú vs Haití?

El partido Perú - Haití se llevará a cabo el viernes 5 de junio en territorio estadounidense. Este será el primer amistoso de la Bicolor en su gira.

¿A qué hora juega Perú - Haití el amistoso internacional?

El amistoso de la selección peruana por la fecha FIFA de junio empezará a las 7.00 p. m. (hora peruana).

México: 6.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 7.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Haití: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina: 9.00 p. m.

España: 2.00 p. m. (sábado 6)

¿Qué canal transmitirá el partido de la selección peruana ante Haití?

El encuentro entre Perú vs Haití, que se realizará en el marco de la fecha FIFA de junio del 2026, se podrá ver a través de América TV (canal 4), ATV (canal 9) y Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD en cable).

Perú vs Haití: estadio

El Nu Stadium de Miami, que es uno de los centros de entrenamiento del Mundial 2026, será el escenario del Perú - Haití. Dicho recinto cuenta con capacidad para más de 26.000 espectadores.

Lista de convocados de la selección peruana

El entrenador Mano Menezes hizo algunos cambios en su convocatoria debido a las lesiones de Miguel Araujo y Alex Valera.