Irán recordó que “un alto el fuego en Líbano es una condición esencial para cualquier acuerdo”. Foto: AFP.

Irán recordó que “un alto el fuego en Líbano es una condición esencial para cualquier acuerdo”. Foto: AFP.

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Irán anunció la suspensión de las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Medio Oriente, informó la agencia estatal Tasnim. Según el medio, la decisión responde a los “crímenes” de Israel en Líbano y a las violaciones del alto el fuego alcanzado el 8 de abril entre Teherán y Washington.

A la par, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, advirtieron que podrían abrir “nuevos frentes” y mantener cerrado el estrecho de Ormuz ante la ofensiva israelí en Beirut. “Teherán considera que cruzar las líneas rojas en el Líbano y Gaza significa una guerra directa”, señaló la televisión estatal, citando al núcleo de inteligencia.

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Irán anuncia el fin de las conversaciones por la paz

El anuncio se produce después de un fin de semana de escalada militar. El Comando Central de Estados Unidos realizó bombardeos sobre instalaciones de radar y control de drones en la ciudad iraní de Geruk y la isla de Qeshm, tras el derribo por parte de Irán de un dron estadounidense MQ‑1 sobre aguas internacionales.

En respuesta, la República Islámica lanzó misiles contra soldados estadounidenses en Kuwait, aunque las defensas antiaéreas locales interceptaron los proyectiles y no hubo heridos, según informes oficiales.

Como parte de esta escalada de tensiones, la Guardia Revolucionaria difundió imágenes de un misil balístico con un adhesivo que mostraba al presidente Donald Trump sobre el estrecho de Ormuz con la leyenda: “Hasta que el último soldado estadounidense abandone la región”.

Preocupación internacional

La ONU expresó su “gran” inquietud por la escalada de hostilidades en Beirut ante la intensificación de la ofensiva israelí, e instó a todas las partes a respetar el alto el fuego.

Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general, declaró: “Estamos muy preocupados por la escalada de las actividades militares en el sur del Líbano y más allá. Pedimos a todos los actores que respeten el cese de las hostilidades y eviten una nueva escalada”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní recordó que “un alto el fuego en Beirut es una condición esencial para cualquier acuerdo”, dejando entrever que las conversaciones con Washington permanecen bloqueadas mientras persista la ofensiva israelí.