La construcción de un viaducto sobre el Río de la Plata es un proyecto histórico que busca conectar Argentina y Uruguay. | Composición LR/ChatGPT/Freepik/AFP

La construcción de un viaducto sobre el Río de la Plata es un proyecto histórico que busca conectar Argentina y Uruguay. | Composición LR/ChatGPT/Freepik/AFP

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La edificación de un viaducto fijo sobre el estuario fluvial más ancho del planeta representa un anhelo histórico en la agenda pública de América Latina. Esta colosal obra civil, que requiere un desembolso calculado superior a US$300 millones, busca enlazar por tierra a dos naciones vecinas mediante diseños inéditos en la región, que ya acumulan años de evaluaciones técnicas y políticas.

Especialistas en infraestructura afirmaron que las complejas condiciones geográficas y los desafíos técnicos convierten a este potencial puente en uno de los proyectos más ambiciosos del continente. No obstante, los analistas también advierten sobre extensos periodos de planificación y la urgencia de asegurar un respaldo financiero sólido para garantizar su viabilidad.

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¿Cómo es el proyecto del puente entre Argentina y Uruguay y qué falta para su construcción?

El Viaducto Argentina‑Uruguay (VAU) es una ambiciosa propuesta de infraestructura diseñada para cruzar el Río de la Plata. La obra busca conectar la localidad de Punta Lara con Laguna de los Patos mediante una ruta principal que posee una extensión estimada de más de 60 kilómetros. De este modo, el megaproyecto binacional unirá de forma directa a ambos países rioplatenses.

La propuesta busca unir Buenos Aires, en Argentina, con Colonia del Sacramento, en Uruguay. Foto: CDN

La planificación de esta megaobra supera el concepto de un corredor vehicular convencional. El diseño contempla doble carril por sentido y una vía ferroviaria alternada. Además, el puente incluirá secciones elevadas de hasta 75 metros de altura con el objetivo de garantizar el tránsito ininterrumpido de buques de gran porte bajo la estructura.

Actualmente, existen múltiples versiones del trazado, entre las que destaca una vía de 38 km entre Brazo Largo y Nueva Palmira por unos US$310 millones presentada ante autoridades económicas. A pesar de los diferentes planes conceptuales, ninguno cuenta con aprobación definitiva. Las alternativas permanecen en etapa de evaluación técnica y los plazos preliminares anticipan varios años antes de su eventual materialización.

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¿Qué busca China con el nuevo viaducto sobre el Río de la Plata?

El megaproyecto vial recobra fuerza ante el firme interés de dos corporaciones asiáticas —una de capital mixto y otra de origen privado— dispuestas a financiar y edificar la estructura mediante el sistema de concesión. Esta alternativa surge como una solución viable para reactivar una obra clave que permanecía paralizada y dinamiza el panorama del financiamiento extranjero en la región.

Según manifestó un portavoz del sector de comercio bilateral sudamericano, estas compañías consideran que la infraestructura podría recuperar la inversión a través de peajes en el largo plazo. Asimismo, los especialistas señalan que esta iniciativa se alinea con la estrategia global de la potencia oriental para afianzar redes de conectividad y logística en mercados emergentes de América Latina.

El propósito central de la construcción radica en enlazar de forma directa ambas márgenes fluviales para optimizar el transporte de mercancías y el turismo binacional. De este modo, la obra reducirá drásticamente los costos operativos de los fletes —que hoy afrontan extensos desvíos— y potenciará de manera integral el intercambio comercial regional.