Calendario ANSES junio 2026: fechas de cobro para jubilados con DNI y montos actualizados por inflación

El calendario de pagos ANSES comenzará el 8 de junio, organizándose según la terminación del DNI | Foto: ANSES

El calendario de pagos ANSES comenzará el 8 de junio, organizándose según la terminación del DNI | Foto: ANSES

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Los jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES recibirán en junio de 2026 una mejora en sus ingresos por la combinación de tres factores: el aumento por movilidad previsional, el pago del medio aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000 destinado a los sectores de menores ingresos. Además, el organismo confirmó el calendario de pagos organizado según la terminación del DNI.

La actualización de este mes responde a la inflación de abril de 2026, que fue del 2,58%. De acuerdo con el sistema vigente, los haberes jubilatorios se ajustan cada mes tomando como referencia la variación de precios registrada dos meses antes. El aguinaldo se abonará junto con la prestación principal en la misma fecha asignada para cada beneficiario.

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¿Cuánto cobran los jubilados con aumento, bono y aguinaldo?

El aumento jubilados junio 2026 impactará tanto en los haberes mínimos como en los máximos. Según informó ANSES, la jubilación mínima quedará en $403.318 brutos. A ese monto se le suma el bono de $70.000 y el aguinaldo correspondiente al primer semestre.

Los principales montos de junio serán los siguientes:

Jubilación mínima: $403.318 brutos .

. Bono extraordinario: $70.000 .

. Total con bono: $473.318 .

. Aguinaldo estimado para la mínima: $201.659 .

. Total aproximado con haber, refuerzo y SAC: $674.977.

Para quienes perciben el haber máximo, la prestación ascenderá a $2.713.948 brutos. El medio aguinaldo será de $1.356.974, por lo que el ingreso total del mes alcanzará aproximadamente los $4.070.922.

Desde ANSES señalaron que el ajuste surge de la movilidad previsional, mecanismo que actualiza las prestaciones según la evolución de la inflación.

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Las fechas de pago de ANSES según la terminación del DNI

El calendario ANSES junio 2026 comenzará el 8 de junio para jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI 0: 8 de junio .

. DNI 1: 9 de junio .

. DNI 2: 10 de junio .

. DNI 3: 11 de junio .

. DNI 4: 12 de junio .

. DNI 5: 16 de junio .

. DNI 6: 17 de junio .

. DNI 7: 18 de junio .

. DNI 8: 19 de junio .

. DNI 9: 22 de junio.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

DNI 0 y 1: 23 de junio .

. DNI 2 y 3: 24 de junio .

. DNI 4 y 5: 25 de junio .

. DNI 6 y 7: 26 de junio .

. DNI 8 y 9: 29 de junio.

ANSES indicó que el cronograma contempla la organización habitual por terminación de documento y los días feriados previstos durante el mes.

¿Quiénes acceden al bono de $70.000 y cómo se paga?

El bono extraordinario continuará vigente durante junio y se acreditará de manera automática junto con el haber mensual. No requiere inscripción ni trámites adicionales.

Los grupos alcanzados por el refuerzo son:

Jubilados que cobran el haber mínimo.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) .

. Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

En el caso de la PUAM, el haber será de $322.654 y, con el bono y el aguinaldo, el ingreso total alcanzará los $553.981. Para las pensiones no contributivas por invalidez o vejez, el monto base será de $282.322,60, al que se sumarán el refuerzo extraordinario y el Sueldo Anual Complementario.

ANSES también informó que quienes perciben ingresos superiores a la jubilación mínima pueden recibir un complemento proporcional hasta alcanzar un tope de $473.317,99. El depósito se realizará en la misma fecha asignada para cada prestación dentro del calendario de pagos de junio.