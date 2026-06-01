HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resumen del debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Resumen del debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     Resumen del debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     Resumen del debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     
EN VIVO

Debate presidencial: Keiko se quedó picona tras respuesta de Roberto Sánchez | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Mundo

Calendario ANSES junio 2026: fechas de cobro para jubilados con DNI y montos actualizados por inflación

La ANSES confirmó el cronograma de junio y los nuevos montos para jubilados y pensionados en Argentina. Conoce todos los detalles del pago.

El calendario de pagos ANSES comenzará el 8 de junio, organizándose según la terminación del DNI
El calendario de pagos ANSES comenzará el 8 de junio, organizándose según la terminación del DNI | Foto: ANSES
Escuchar
Resumen
Compartir

Los jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES recibirán en junio de 2026 una mejora en sus ingresos por la combinación de tres factores: el aumento por movilidad previsional, el pago del medio aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000 destinado a los sectores de menores ingresos. Además, el organismo confirmó el calendario de pagos organizado según la terminación del DNI.

La actualización de este mes responde a la inflación de abril de 2026, que fue del 2,58%. De acuerdo con el sistema vigente, los haberes jubilatorios se ajustan cada mes tomando como referencia la variación de precios registrada dos meses antes. El aguinaldo se abonará junto con la prestación principal en la misma fecha asignada para cada beneficiario.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO VS. SÁNCHEZ: EL DESTINO DEL PERÚ SEGÚN LOS ASTROS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

lr.pe

¿Cuánto cobran los jubilados con aumento, bono y aguinaldo?

El aumento jubilados junio 2026 impactará tanto en los haberes mínimos como en los máximos. Según informó ANSES, la jubilación mínima quedará en $403.318 brutos. A ese monto se le suma el bono de $70.000 y el aguinaldo correspondiente al primer semestre.

Los principales montos de junio serán los siguientes:

  • Jubilación mínima: $403.318 brutos.
  • Bono extraordinario: $70.000.
  • Total con bono: $473.318.
  • Aguinaldo estimado para la mínima: $201.659.
  • Total aproximado con haber, refuerzo y SAC: $674.977.

Para quienes perciben el haber máximo, la prestación ascenderá a $2.713.948 brutos. El medio aguinaldo será de $1.356.974, por lo que el ingreso total del mes alcanzará aproximadamente los $4.070.922.

Desde ANSES señalaron que el ajuste surge de la movilidad previsional, mecanismo que actualiza las prestaciones según la evolución de la inflación.

PUEDES VER: Multimillonario estadounidense compra islas en Sudamérica y las dona a 2 países de la región para impulsar sus economías

lr.pe

Las fechas de pago de ANSES según la terminación del DNI

El calendario ANSES junio 2026 comenzará el 8 de junio para jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

  • DNI 0: 8 de junio.
  • DNI 1: 9 de junio.
  • DNI 2: 10 de junio.
  • DNI 3: 11 de junio.
  • DNI 4: 12 de junio.
  • DNI 5: 16 de junio.
  • DNI 6: 17 de junio.
  • DNI 7: 18 de junio.
  • DNI 8: 19 de junio.
  • DNI 9: 22 de junio.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

  • DNI 0 y 1: 23 de junio.
  • DNI 2 y 3: 24 de junio.
  • DNI 4 y 5: 25 de junio.
  • DNI 6 y 7: 26 de junio.
  • DNI 8 y 9: 29 de junio.

ANSES indicó que el cronograma contempla la organización habitual por terminación de documento y los días feriados previstos durante el mes.

¿Quiénes acceden al bono de $70.000 y cómo se paga?

El bono extraordinario continuará vigente durante junio y se acreditará de manera automática junto con el haber mensual. No requiere inscripción ni trámites adicionales.

  • Los grupos alcanzados por el refuerzo son:
  • Jubilados que cobran el haber mínimo.
  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).
  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

En el caso de la PUAM, el haber será de $322.654 y, con el bono y el aguinaldo, el ingreso total alcanzará los $553.981. Para las pensiones no contributivas por invalidez o vejez, el monto base será de $282.322,60, al que se sumarán el refuerzo extraordinario y el Sueldo Anual Complementario.

ANSES también informó que quienes perciben ingresos superiores a la jubilación mínima pueden recibir un complemento proporcional hasta alcanzar un tope de $473.317,99. El depósito se realizará en la misma fecha asignada para cada prestación dentro del calendario de pagos de junio.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Un hito para la conservación en América Latina llena de optimismo a los científicos: detectan un oso hormiguero por primera vez en 130 años entre Brasil y Argentina

Un hito para la conservación en América Latina llena de optimismo a los científicos: detectan un oso hormiguero por primera vez en 130 años entre Brasil y Argentina

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina que aparecen entre los 10 peores del mundo para los derechos de los trabajadores

Los 3 países de América Latina que aparecen entre los 10 peores del mundo para los derechos de los trabajadores

LEER MÁS
Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

LEER MÁS
Multa por no votar en Elecciones 2026 en Colombia: estos son los montos según el lugar de residencia

Multa por no votar en Elecciones 2026 en Colombia: estos son los montos según el lugar de residencia

LEER MÁS
¿Quiénes son los candidatos favoritos para las elecciones presidenciales 2026 en Colombia? Esto dicen las últimas encuestas

¿Quiénes son los candidatos favoritos para las elecciones presidenciales 2026 en Colombia? Esto dicen las últimas encuestas

LEER MÁS
Daniel Noboa elimina aranceles a Colombia tras acuerdo con candidato de derecha a la presidencia, Abelardo de la Espriella

Daniel Noboa elimina aranceles a Colombia tras acuerdo con candidato de derecha a la presidencia, Abelardo de la Espriella

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Multimillonario estadounidense compra islas en Sudamérica y las dona a 2 países de la región para impulsar sus economías

Multimillonario estadounidense compra islas en Sudamérica y las dona a 2 países de la región para impulsar sus economías

LEER MÁS
Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

LEER MÁS
El tren que atraviesa 69 túneles y 58 puentes para subir a la estación más alta de Sudamérica, a casi 5.000 metros en los Andes

El tren que atraviesa 69 túneles y 58 puentes para subir a la estación más alta de Sudamérica, a casi 5.000 metros en los Andes

LEER MÁS
Un agricultor en Brasil cavaba un pozo artesanal en busca de agua y terminó descubriendo petróleo crudo a solo 40 metros de profundidad

Un agricultor en Brasil cavaba un pozo artesanal en busca de agua y terminó descubriendo petróleo crudo a solo 40 metros de profundidad

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025