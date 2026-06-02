Dictan 4 años y seis meses de prisión efectiva a mujer acusada de atropellar y matar a vigilante en Trujillo
Maricsa Alfaro es acusada de conducir en estado de ebriedad y de causar la muerte del vigilante Juan Martínez en Trujillo.
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El Tercer Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Flagrancia de La Libertad condenó a 4 años, 6 meses y 26 días de prisión efectiva a Maricsa Alfaro Cena por delito de homicidio culposo en agravio del vigilante Juan Martínez Torres, a quien atropelló cuando cumplía sus ficiones en una vivienda de la urbanización El Golf, en Trujillo.
La sentencia se emitió este 2 de junio luego de que la procesada se acogiera a la conclusión anticipada y admitiera su responsabilidad en el accidente de tránsito que causó la muerte del trabajador. Adicionalmente, el juez Néstor Sánchez Pagador fijó el monto de S/329.280 como pago de reparación civil en favor de los deudos de la víctima.