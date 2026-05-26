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Imágenes que impactan: 75 años de historia fotográfica en el MAC

En el Museo de Arte Contemporáneo de Barranco se exhibe 'El Perú, en clave Caretas'. Al buen momento de la fotografía peruana le estaba faltando un proyecto de carácter periodístico. Veamos.

1983. La primera foto de Vladimiro Montesinos. Foto: Carlos Saavedra.
1983. La primera foto de Vladimiro Montesinos. Foto: Carlos Saavedra.
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En YouTube es posible encontrar una conferencia, organizada por la Universidad de Lima en octubre del año 2011, titulada Fotógrafos que hacen historia. En ese encuentro es posible ver a los fotoperiodistas Víctor Ch. Vargas, Óscar Medrano, Carlos Saavedra y el director de la revista Caretas, Enrique Zileri (1931-2014). En ese encuentro, Zileri dijo que el carácter de la revista se basaba en que la misma tenía que apreciarse como si se estuviera viendo una película.

Bajo esa aproximación editorial, Zileri definió la personalidad de la revista que fundó su madre, Doris Gibson, en 1950. Este principio sobre la fuerza epifánica de la imagen lo podemos apreciar en la muestra El Perú, en clave CARETAS. 75 años de historia fotográfica en el Museo de Arte Contemporáneo hasta el 12 de julio. La hemos visto en dos ocasiones y no podemos dejar de recomendarla, tanto por la obviedad en cuanto a la calidad de las fotografías como por el diálogo que ellas establecen con la actualidad.

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Alberto Fujimori durante una inspección a un colegio. CARETAS publicó la foto con este titular: “Solo se le pide que acierte”. Año: 1991. Foto: Sergio Urday.

Alberto Fujimori durante una inspección a un colegio. CARETAS publicó la foto con este titular: “Solo se le pide que acierte”. Año: 1991. Foto: Sergio Urday.

En el imaginario cultural peruano, no pocos, por no decir todos, reconocen la riqueza del archivo fotográfico de Caretas. En este orden de cosas, no solo resulta positivo que parte de este inmenso archivo se halle a disposición del público, sino que también la muestra se inscriba en un contexto mayor: el muy buen momento que viene atravesando la fotografía peruana, al que le faltaba una exposición netamente de carácter periodístico.

La muestra se ve como precisó Zileri: como un viaje visual en el que nos encontramos con las fotografías de Víctor Ch. Vargas, Óscar Medrano, Carlos Saavedra, Ruth Enciso, Leoncio Mariscal, Víctor Manrique, Alicia Benavides, Lotta Burenius, Luis Julián, Javier Zapata, Gilmar Pérez, Daphne Dougall de Zileri, Fátima López y Armida Testino, con las que se aborda al Perú contemporáneo desde sus distintas facetas, principalmente, a partir de los años 80.

Sucursal del Banco de la Nación en la Bahía de Paracas. Año: 1980 . Foto: Daphne Dougall de Zileri.

Sucursal del Banco de la Nación en la Bahía de Paracas. Año: 1980 . Foto: Daphne Dougall de Zileri.

En El Perú, en clave CARETAS encontramos fotografías icónicas, como la de Óscar Medrano del campesino Edmundo Camana y el reencuentro de ambos después de más de dos décadas; del mismo modo, secuencias del caso Hugo Bustíos, corresponsal de Caretas en Ayacucho que fue asesinado en 1988. En esa serie de fotografías, podemos ver al propio Enrique Zileri, quien hizo suya esa causa que, lamentablemente, ha vuelto a cobrar actualidad a razón de la impunidad. Fotografías de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos (la primera que se tuvo del exasesor presidencial a cargo de Carlos Saavedra en 1983) resultan infaltables. Nuestros últimos gobernantes tampoco están ausentes. Vemos a Ollanta Humala, Martín Vizcarra, Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí, por citar a algunos. Estas fotografías exhiben la marca de Zileri. ¿En qué se diferencian de otras fotografías de estos personajes? Pues en la chispa del detalle, en la epifanía del gesto y en la confusión de la mirada del personaje. Para los gráficos de Caretas, las fotos tenían que comunicar más allá de su perfección formal. Don Enrique, fue difícil sacar la foto. Había muchos policías que me impedían hacer las tomas, le dijo un histórico gráfico de Caretas durante un infartante cierre de edición. La respuesta de Zileri, aparte de contundente, es a la vez una clase magistral de edición y prueba de su exigencia: yo no publico excusas.

Mujer asháninka liberada de un campamento senderista en Cutivireni. Año: 1991. Foto: Alejandro Balaguer.

Mujer asháninka liberada de un campamento senderista en Cutivireni. Año: 1991. Foto: Alejandro Balaguer.

La cultura y el arte no podían faltar. Blanca Valera, Fernando Ampuero, Jeremías Gamboa, Susana Baca y Rember Yahuarcani son algunos de los personajes incluidos. El retrato es otro de los puntales históricos de Caretas. El rostro, la postura y la situación definían la radiación sobre la mera representación. El registro gráfico de la pandemia es igualmente protagónico. Se siente el dolor y la esperanza por salir de esa pesadilla (por ejemplo, una iglesia vacía, en cuyas bancas están las fotografías de cientos de peruanos que murieron, no es un recuerdo lejano).

2001. Mimo. Foto: Víctor Ch. Vargas.

2001. Mimo. Foto: Víctor Ch. Vargas.

Se entiende, tal y como sugerimos líneas atrás, que esta es una pequeña parte de un archivo fotográfico inagotable. Esta historia gráfica peruana tiene sabor a Perú. Hay denuncia, pero también picardía; el humor crítico que impuso Zileri en su revista no deja de sentirse. Para él, no existía la trascendencia sin sacrificio. Zileri concebía el periodismo de esa manera. La mediocridad le aturdía más allá de que le quitaba el sueño.

Quien escribe ha sido editor de cultura e inactuales en Caretas. En ese sentido, subrayo la ética y la verdad que hay detrás de estas fotografías. El Perú, en clave CARETAS cuenta con la curaduría de Diana Zileri y Andrés Longhi de la Asociación Ojos Propios. La exposición existe gracias a la gestión de Diana Zileri. Vayan a visitarla.

Manifestación Generación Z. Año: 2025. Foto: Victor Ch. Vargas.

Manifestación Generación Z. Año: 2025. Foto: Victor Ch. Vargas.

 

 

Dato:

 

Lugar. El MAC: av. Miguel Grau 1511. De martes a domingo, de 10 a. m. a 7 p. m. Entradas: entre 8 y 20 soles.

 

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