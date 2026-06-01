Juntos Por el Perú presenta nuevo plan de gobierno: conoce las nuevas propuestas del partido a días de la segunda vuelta

Nuevo plan de gobierno es presentado días antes de la segunda vuelta. Foto: composición LR

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Juntos Por el Perú presentó una nueva versión de su plan de gobierno a pocos días de la segunda vuelta electoral. El documento reúne propuestas elaboradas junto a organizaciones aliadas como Ahora Nación, Venceremos, Primero la Gente y Cívico Obras, e incorpora medidas en materia institucional, económica, infraestructura, desarrollo social, cultura y relaciones internacionales.

La propuesta busca convertirse en la hoja de ruta de un eventual gobierno encabezado por Roberto Sánchez. Entre los principales planteamientos figuran reformas para combatir la corrupción, fortalecer los servicios públicos, impulsar la industrialización, ampliar la presencia estatal en zonas rurales y promover una política exterior enfocada en la integración regional.

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El programa también plantea cambios en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, la creación de nuevos mecanismos de protección para los peruanos en el extranjero y una mayor participación de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas al desarrollo y la atención de emergencias.

El documento dedica capítulos específicos a temas culturales, ambientales y educativos. Entre las propuestas destacan la creación de una Cinemateca Nacional, la modificación de la Ley del Libro, el fortalecimiento de medios públicos y el impulso de nuevas políticas de lectura y acceso a la cultura.

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Reforma institucional y lucha contra la corrupción

Uno de los ejes del plan de gobierno de Juntos Por el Perú está enfocado en la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones. La propuesta plantea fortalecer los organismos de control, mejorar los mecanismos de transparencia y ampliar el acceso a la información pública.

El documento también propone desclasificar información relacionada con los hechos de violencia ocurridos entre 1980 y 2000, así como los casos registrados entre 2022 y 2025. Además, plantea la creación de unidades especializadas para investigar presuntos abusos cometidos por agentes estatales.

Otra de las medidas busca modernizar la administración pública mediante procesos de digitalización, seguimiento de resultados y evaluación permanente de las políticas públicas. La propuesta señala que estas acciones permitirían reducir espacios para actos de corrupción y mejorar la calidad de los servicios estatales.

Desarrollo económico e impulso a la producción nacional

En materia económica, la agrupación plantea promover una mayor diversificación productiva. El objetivo es reducir la dependencia de actividades extractivas y fortalecer sectores con capacidad de generar empleo en las regiones.

La propuesta incluye incentivos para la industria nacional, el fortalecimiento de cadenas productivas y la promoción de inversiones vinculadas a innovación, ciencia y tecnología. También plantea una mayor articulación entre el Estado y el sector privado para impulsar proyectos estratégicos.

El documento incorpora medidas para fortalecer la presencia peruana en mercados internacionales. Entre ellas figuran acciones para apoyar la internacionalización de empresas nacionales, ampliar oportunidades comerciales y aprovechar espacios como APEC, la Comunidad Andina y el CPTPP.

Infraestructura, conectividad y servicios básicos

Otro de los capítulos plantea ampliar la inversión en infraestructura pública, especialmente en las zonas con mayores brechas de desarrollo. La propuesta prioriza carreteras, sistemas de comunicación y proyectos que permitan mejorar la conectividad territorial.

El plan considera una participación más activa de la ingeniería militar en la construcción y mantenimiento de obras de gran envergadura. Según el documento, esta medida permitiría acelerar intervenciones en áreas de difícil acceso y fortalecer la presencia estatal.

También se incluyen acciones vinculadas a la gestión del riesgo de desastres. Entre ellas destacan la coordinación entre entidades públicas para responder a emergencias, la protección de infraestructura crítica y la preparación ante eventos climáticos extremos como el Fenómeno El Niño.

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Políticas sociales y atención a poblaciones vulnerables

En el ámbito social, la propuesta plantea ampliar la participación de pueblos indígenas y comunidades originarias en espacios de representación política. Entre las medidas figura la creación de mecanismos que aseguren su presencia en instancias de decisión pública.

El documento también desarrolla propuestas para los más de 3 millones de peruanos que residen en el extranjero. Entre ellas destacan la creación de un registro territorial de migrantes, un censo especializado y programas de asistencia legal y social.

Asimismo, se propone fortalecer los servicios consulares mediante la digitalización de trámites, la reducción de costos y la implementación de nuevos canales de atención. La iniciativa también plantea mecanismos para facilitar el envío de remesas y apoyar el retorno de ciudadanos que deseen regresar al país.

Cultura, identidad y fortalecimiento de la ciudadanía intercultural

La dimensión cultural ocupa un espacio importante dentro del nuevo programa. Una de las propuestas plantea crear un programa nacional para reconocer y apoyar a los portadores de saberes tradicionales, incluyendo artesanos, artistas populares y maestros de oficios.

El documento propone modificar la Ley de Cine para establecer criterios descentralizados y una cuota de pantalla destinada a la producción nacional. También plantea impulsar mesas de trabajo con gremios culturales para mejorar las condiciones laborales de actores, artistas y trabajadores del sector.

Entre las iniciativas más destacadas figuran la creación de las Olimpíadas Culturales del Perú, una Cinemateca Nacional, una Fonoteca Nacional y el fortalecimiento del Archivo General de la Nación. Además, se propone ampliar las bibliotecas municipales, promover la lectura en lenguas originarias y reformar la Ley del Libro para mantener beneficios tributarios al sector editorial.

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Política exterior, defensa e integración regional

La propuesta internacional plantea una política exterior basada en la defensa de la soberanía, la cooperación entre países y el fortalecimiento de la integración latinoamericana. El documento menciona la importancia de organismos como la Comunidad Andina, la CELAC y la eventual reincorporación del Perú a la Unasur.

En materia de defensa, se plantea reforzar la vigilancia de fronteras, fortalecer la protección de la Amazonía y modernizar las capacidades de ciberdefensa. También se propone mejorar la supervisión de adquisiciones militares y ampliar la formación especializada dentro de las Fuerzas Armadas.

El programa sostiene que la política exterior debe servir para atraer inversiones, fortalecer el comercio y mejorar la imagen internacional del país. Además, plantea impulsar una diplomacia ambiental, científica y cultural, con énfasis en la protección de la biodiversidad, la cooperación académica y la promoción de la identidad peruana en el mundo.