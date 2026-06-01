Segunda vuelta entre Sánchez y Fujimori: difusión de encuestas presidenciales quedan prohibidas desde HOY lunes 1 de junio

Las restricciones de la segunda vuelta entran en vigencia desde hoy lunes 1 de junio. Foto: difusión

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La segunda vuelta presidencial entró en la recta final. A 6 días del balotaje entre Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio a conocer las restricciones que entran en vigencia este lunes 1 de junio.

La primera medida establece que desde las 00:00 horas de hoy queda prohibida la difusión o publicación de encuestas con intención de voto en medios de comunicación u otra plataforma.

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Según lo establecido en la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), quienes infrinjan esta prohibición podrán ser sancionados con una multa de entre 10 y 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que representa montos que oscilan entre S/ 55.000 y S/ 550.000.

Además, a partir de las 00:00 horas del viernes 5 de junio quedarán prohibidas las concentraciones y manifestaciones con fines políticos (mitines). Del mismo modo, desde las 00:00 horas del sábado 6 de junio se suspenderá cualquier tipo de propaganda electoral.

Durante la jornada electoral del domingo 7 de junio, entre las 07:00 y las 17:00 horas, quedarán prohibidas las reuniones con fines políticos dentro de un radio de 100 metros alrededor de los locales de votación.

La ley seca

Entre las otras medidas establecidas por el JNE está la denominada “ley seca”. Es restricción entrará en vigencia desde las 08:00 horas del sábado 6 de junio; quedará prohibida la venta y distribución de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional. Esta restricción permanecerá vigente hasta las 08:00 horas del lunes 8 de junio.

El ente electoral señaló que estas medidas están contempladas en la ley electoral y tienen como finalidad preservar el orden público, asegurar la transparencia del proceso y garantizar que la ciudadanía ejerza su derecho al voto de manera libre durante la Segunda Elección Presidencial.

De acuerdo con la LOE, las personas que incumplan esta disposición podrían enfrentar una pena de hasta seis meses de prisión, además de una multa que asciende a S/3.390.