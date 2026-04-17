Irán declara el estrecho de Ormuz “completamente abierto” mientras dure el alto el fuego entre Israel y Líbano

Irán reitera su compromiso con la seguridad marítima y abre el estrecho de Ormuz en apoyo al alto el fuego en Líbano | Foto: AFP

Irán reitera su compromiso con la seguridad marítima y abre el estrecho de Ormuz en apoyo al alto el fuego en Líbano | Foto: AFP

El canciller iraní, Abbas Araghchi, afirmó este viernes que el estrecho de Ormuz permanecerá habilitado para la navegación comercial mientras se mantenga vigente el alto al fuego. Según indicó, la disposición responde a la dinámica de distensión vinculada a la tregua en el frente libanés.

“En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara completamente abierto el paso de todos los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz durante el periodo restante de la tregua, siguiendo la ruta coordinada tal como ya anunció la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán”, publicó el funcionario en X.

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Por otro lado, Donald Trump aseguró que Estados Unidos “le ha prohibido” a Israel continuar con los bombardeos sobre territorio libanés tras la entrada en vigor de la tregua. “Ya basta”, escribió en Truth Social. Asimismo, indicó que desestimó una propuesta de la OTAN para colaborar en la seguridad del estrecho de Ormuz, tras considerar que la situación ya estaba bajo control. “¡Fueron inútiles cuando se les necesitó; un tigre de papel!”, agregó.

Líbano acusa a Israel de violar la tregua

El ejército libanés denunció que Israel incurrió en violaciones al alto al fuego anunciado horas antes por Donald Trump, lo que desencadenó nuevos episodios de violencia en el sur del país. Pese a que la tregua de diez días entró en vigor a la medianoche, se reportaron bombardeos y acciones militares que, según Beirut, contradicen lo acordado.

Periodistas de la agencia de noticias AFP informaron que, tras el inicio del cese de hostilidades, se escucharon disparos en barrios del sur de la capital libanesa. Las fuerzas armadas locales acusaron a Israel de cometer “actos de agresión”, mientras que el grupo chiita Hezbolá respondió con ataques dirigidos contra tropas israelíes en represalia.

El acuerdo se produce en medio de los esfuerzos de Washington por contener la escalada regional vinculada al conflicto con Irán. Teherán ha reiterado que cualquier avance hacia la paz pasa necesariamente por estabilizar el frente libanés, convertido en uno de los principales focos de tensión.

A pesar de la tregua de diez días, se reportan ataques aéreos y bombardeos en Líbano. Foto: AFP

Advertencia de Israel al Líbano

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que la ofensiva en territorio libanés sigue en curso pese al alto el fuego. “Las maniobras sobre el terreno en el Líbano y los ataques contra Hezbolá han permitido alcanzar numerosos objetivos”, declaró, aunque subrayó que la operación “no ha terminado”.

El funcionario también alertó que los civiles que comenzaron a regresar a sus hogares podrían verse obligados a evacuar nuevamente si se reanudan los combates. Sus declaraciones reflejan la fragilidad del acuerdo alcanzado tras semanas de enfrentamientos.

Hezbolá responde y persisten los ataques en el sur

El movimiento proiraní anunció haber “bombardeado una concentración de soldados israelíes cerca de la ciudad de Khiam” como respuesta directa a lo que calificó como una violación del alto al fuego por parte de las fuerzas israelíes. La acción se produjo pocas horas después del inicio formal de la tregua.

La Agencia Nacional de Información libanesa reportó ataques en Khiam y en la localidad vecina de Debbine, además de una intensa actividad de drones en la zona. Estos incidentes ponen en duda la viabilidad inmediata del acuerdo impulsado por Benjamin Netanyahu y el presidente libanés Joseph Aoun, quienes participaron en conversaciones recientes en Washington.

El mandatario estadounidense aseguró que la tregua fue resultado de “conversaciones excelentes” con ambos líderes y expresó su expectativa de recibirlos en la Casa Blanca en los próximos días, en lo que sería un encuentro inédito entre representantes de ambos países.

Tensiones persistentes y escepticismo en la población

Mientras tanto, Hezbolá advirtió que sus combatientes mantienen “el dedo en el gatillo” ante la posibilidad de nuevos incumplimientos. Según el grupo, durante los 45 días de guerra se ejecutaron más de 2.100 operaciones militares contra Israel.

Desde Beirut, el ambiente es de cautela. “Estamos cansados de la guerra y queremos seguridad y paz”, afirmó Jamal Chehab, una mujer de 61 años, al celebrar el anuncio del alto al fuego. Sin embargo, otras voces expresan desconfianza. El abogado Tarek Bou Khalil sostuvo que “es bien sabido que no se puede tomar a Trump al pie de la letra, y que Netanyahu no es de fiar”.

El diputado Ibrahim Moussaoui señaló que el movimiento chiita respetará la tregua “con cautela”, siempre que no sea utilizada por Israel para realizar ataques selectivos contra sus miembros.

Expectativas de una “paz histórica” bajo presión internacional

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, celebró el acuerdo, en línea con el jefe del gobierno israelí, quien lo calificó como una oportunidad para una “paz histórica”, aunque insistió en el desarme de Hezbolá como condición clave.

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó a todas las partes a respetar plenamente el cese de hostilidades. No obstante, el ejército israelí aseguró haber atacado más de 380 objetivos del grupo armado en el sur libanés y se declaró en “máxima alerta”.

El Ministerio de Sanidad del Líbano reportó 7 fallecidos y 33 heridos en recientes ataques, en un conflicto que ha dejado más de 2.000 víctimas mortales y continúa impactando la estabilidad regional y la economía global.

Retorno de desplazados y reapertura de rutas clave

En paralelo, miles de desplazados comenzaron a regresar al sur del Líbano tras la tregua. Imágenes mostraron largas filas de vehículos intentando cruzar el puente Qasmiyeh sobre el río Litani, una infraestructura clave que había sido dañada durante los bombardeos.

Aunque el paso habría sido reparado, las autoridades pidieron prudencia. Tanto el ejército israelí como el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, recomendaron retrasar el retorno hasta que la situación se estabilice.

Pese a las advertencias, numerosos residentes han optado por volver a sus hogares, especialmente en zonas como Nabatieh, tras más de dos años de enfrentamientos casi constantes en el sur del país, bastión histórico de Hezbolá.