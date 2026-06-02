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Política

Segunda vuelta de las Elecciones 2026: conoce cuánto pagarás de multa si no votas este 7 de junio

Los ciudadanos que no voten en la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio deberán pagar una multa económica, cuyo monto variará entre S/27,50 y S/110 según el distrito que figure como domicilio en su DNI.

Revisa cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Generales Perú 2026. Foto: Gemini IA
Revisa cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Generales Perú 2026. Foto: Gemini IA
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Al igual que en la primera vuelta, votar en las Elecciones Presidenciales 2026, entre Keiko Fujimori vs. Roberto Sánchez, será obligatorio. Por ello, quienes no acudan a las urnas el próximo 7 de junio, cuando se enfrentarán Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, deberán pagar una multa si no justifican su ausencia.

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El monto de la multa electoral varía según el votante. La cifra depende de la clasificación socioeconómica del distrito consignado en el Documento Nacional de Identidad (DNI), según la categorización elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

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Además de la multa económica, no regularizar la situación electoral puede generar dificultades para realizar trámites administrativos y acceder a determinados servicios del Estado.

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¿Cuánto se paga de multa por no votar en la segunda vuelta de las Elecciones 2026?

La multa por no participar en la segunda vuelta se mantiene bajo el mismo esquema aplicado durante la primera jornada electoral. Los montos establecidos son los siguientes:

  • S/110 para ciudadanos que viven en distritos no pobres
  • S/55 para quienes residen en distritos pobres no extremos
  • S/27,50 para electores de distritos en pobreza extrema

La clasificación del distrito se determina automáticamente con los datos oficiales del INEI y la dirección registrada por el ciudadano en su DNI.

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¿Qué pasa si no pagas la multa electoral de las Elecciones Presidenciales 2026?

No cancelar la multa por omisión al sufragio puede traer consecuencias administrativas para el ciudadano. Entre las principales restricciones figuran impedimentos para efectuar trámites en entidades públicas y dificultades para acceder a servicios estatales.

Asimismo, mantener deudas electorales pendientes puede generar problemas en diversos trámites oficiales. Por ello, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recomienda regularizar el pago lo antes posible.

Los ciudadanos pueden consultar si tienen multas electorales pendientes mediante las plataformas digitales habilitadas por las autoridades electorales.

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¿Por qué habrá segunda vuelta en Perú?

La legislación peruana establece que un candidato presidencial debe obtener más del 50% de los votos válidos para ganar en primera vuelta. Debido a que ningún postulante alcanzó ese porcentaje en las Elecciones Generales 2026, será necesario realizar una nueva jornada electoral.

La segunda vuelta enfrentará a los dos candidatos más votados en la primera etapa y se llevará a cabo el domingo 7 de junio en todo el país.

Durante esta jornada, la ciudadanía volverá a acudir a las urnas para elegir al próximo presidente de la República.

Resultados oficiales de la primera vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó los resultados de la primera vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026 tras culminar el conteo de actas procesadas por la ONPE. De acuerdo con los resultados finales, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta electoral luego de superar a Rafael López Aliaga en una de las jornadas más reñidas de los últimos años.

La publicación de los resultados oficiales estuvo marcada por cuestionamientos de Renovación Popular y denuncias de presunto fraude electoral impulsadas por López Aliaga. Sin embargo, tanto la ONPE como el JNE ratificaron la validez del proceso electoral y confirmaron el cronograma para el balotaje presidencial.

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones 2026?

La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se realizará el próximo domingo 7 de junio, según confirmó oficialmente el Jurado Nacional de Elecciones. En esta jornada, los ciudadanos deberán elegir entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez para definir al próximo presidente del Perú para el periodo 2026-2031.

Durante las próximas semanas, ambos candidatos iniciarán una nueva etapa de campaña electoral enfocada en debates, alianzas políticas y recorridos por regiones clave del país. La ONPE también deberá publicar el cronograma oficial para la capacitación de miembros de mesa y difusión de locales de votación.

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