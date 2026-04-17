Gustavo Petro sostiene que la estrategia hacia Cuba debe basarse exclusivamente en el entendimiento directo y no en amenazas, como lo hace EE.UU. | Composición LR/AFP/Freepik

Gustavo Petro sostiene que la estrategia hacia Cuba debe basarse exclusivamente en el entendimiento directo y no en amenazas, como lo hace EE.UU. | Composición LR/AFP/Freepik

El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó las restricciones financieras impuestas por Estados Unidos como un crimen sistemático contra la población civil. "El bloqueo es genocidio, matar a un pueblo de hambre; eso debería ser extirpado de la historia de la humanidad", dijo durante una entrevista para RTVE y EFE, en Barcelona, donde asistirá a un encuentro de líderes de izquierda convocado por su homólogo español, Pedro Sánchez.

El mandatario, además, rechazó las pretensiones de intervención militar que sugirió anteriormente Donald Trump y advirtió que Washington tiene el foco en "atacar con misiles, imponerse" sobre la soberanía cubana mediante el uso de la fuerza. Bajo su perspectiva, tales acciones bélicas carecen de justificación ética y política, por lo que instó a evitar cualquier escalada de violencia en la región. El líder también se refirió a la migración latinoamericana, EE.UU e Israel en la guerra contra Irán y el fracaso de la paz en su país.

TE RECOMENDAMOS LIMPIEZA ENERGÉTICA: CÓMO INFLUYE TU ENTORNO EN CÓMO TE SIENTES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

“Cuba es diferente de Venezuela”

Petro sostiene que la estrategia hacia la isla caribeña debe basarse exclusivamente en el entendimiento directo. "¿Entonces qué hay que hacer con Cuba? Hablar", puntualizó. El jefe de Estado defiende la necesidad de instaurar un sistema de "diálogo y también democracia, pero una popular, no la que se cree que es Washington", rechazando tajantemente las medidas coercitivas actuales.

Respecto al entorno diplomático en la Casa Blanca, el líder del Pacto Histórico advierte sobre la distorsión informativa que afecta a Trump. Señaló que el republicano "vive rodeado de burbujas, de personas ajenas a él, cada cual con agenda diferente y compitiendo entre sí", destacando la influencia negativa de figuras como Marco Rubio, quien supuestamente "ve a Fidel Castro en cada uno de nosotros". Para el presidente colombiano, la postura del funcionario estadounidense está contaminada por un pensamiento rígido, llegando a calificar su enfoque como una "agenda más problemática (...) imbuida de fundamentalismo sionista".

En cuanto a la crisis política que atraviesa Caracas, Bogotá sugiere una transición compartida de poder para mitigar la polarización interna. El plan contempla que el chavismo y la oposición establezcan un gobierno común por un periodo de uno o dos años con el fin de reconstruir la certidumbre institucional. Finalmente, confirmó su próximo viaje a Venezuela el 24 de abril, fecha en la que sostendrá un encuentro oficial con Delcy Rodríguez para profundizar mecanismos de estabilización.

Migración en Latinoamérica y fracaso de paz en Bogotá

Petro sostiene que impedir el tránsito de individuos equivale a "excluir cerebros" y aboga por formaciones progresistas que respalden la libertad de movimiento en América Latina. El mandatario colombiano destaca la asimilación de la diáspora venezolana como un éxito laboral frente a posturas de expulsión en otros países, pues tras el impacto inicial, el sistema "logró asimilar el shock de la migración". Según su visión, este fenómeno resulta cíclico, recordando los millones de ciudadanos que anteriormente buscaron refugio en la nación vecina antes del actual bloqueo económico.

Respecto a la violencia interna, el jefe de Estado califica las dificultades de su estrategia de paz total como un "fracaso nacional" y no una derrota de carácter individual. El Ejecutivo defiende que los indicadores de criminalidad actuales representan la cifra más baja desde 1993 gracias a los acuerdos con las FARC, aunque observadores como InSight Crime advierten un estancamiento en la lucha contra el homicidio.

Petro dice que Hitler "está otra vez vivo en Europa"

Durante su intervención en Barcelona, el presidente colombiano denunció que el odio racial y la xenofobia electoral representan un retorno de la ideología nazi al continente europeo. El mandatario comparó las políticas actuales contra el migrante con los horrores del pasado: "Hitler está de nuevo vivo en Europa". En este sentido, aplaudió la gestión de España por su enfoque humanitario y su respeto a la legalidad externa, al considerar que la postura de dicha nación resulta de avanzada frente a quienes ven el flujo migratorio como un elemento empobrecedor.

Por otro lado, el jefe de Estado criticó la configuración del poder global actual y señaló una alianza nociva entre EE.UU. e Israel que pone en riesgo la estabilidad del mundo. Petro sostuvo que Trump integra un sector "muy destructivo para la humanidad jalonado por Netanyahu", donde el primer ministro israelí ejerce una influencia superior sobre las decisiones estratégicas de Washington.