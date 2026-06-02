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Roberto Sánchez: "Vamos a esperar los resultados en el Penal de Barbadillo junto con Pedro Castillo"

El candidato de Juntos por el Perú aseguró que recuperarán la libertad de Pedro Castillo y solicitó a los militantes del partido ser personeros en la segunda vuelta contra Keiko Fujimori.

El candidato presidencial asegura que la noche en la que den los resultados celebrarán junto con sus simpatizantes de JP. Foto: Composición/LR
El candidato presidencial asegura que la noche en la que den los resultados celebrarán junto con sus simpatizantes de JP. Foto: Composición/LR
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El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, afirmó que esperará los resultados de la segunda vuelta electoral frente a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en el penal de Barbadillo, donde permanece recluido el sentenciado expresidente Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

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"Vamos a recuperar la libertad del presidente Castillo. Vamos a ser un gobierno para el pueblo; hay que mantener la esperanza. El 7 de junio está cerquita. Todos tenemos que ser personeros y defender la voluntad de nuestro pueblo. Esa misma noche vamos a celebrar porque vamos a esperar los resultados en el penal de Barbadillo junto a Castillo", declaró Sánchez en su visita a Casma (Áncash) como parte de sus últimas actividades previo a los comicios.

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En esa misma línea, el congresista de Juntos por el Perú instó a los simpatizantes del partido a apoyar en la recta final del balotaje del 7 de junio.

"Fuerza y esperanza. Nadie arrugue, nadie se duerma. Falta poco, vamos a triunfar", expresó el candidato presidencial. Tras su anuncio a través de un megáfono, se retiró escoltado por su seguridad para continuar con sus actividades proselitistas.

Roberto Sánchez presenta nuevo plan de gobierno a días de la segunda vuelta

El lunes 1 de junio, Sánchez presentó su nuevo plan de gobierno para una eventual gestión entre 2026 y 2031. El documento fue elaborado en conjunto con representantes de Ahora Nación, Alianza Electoral Venceremos, Partido Cívico Obras, Primero la Gente y la Plataforma por la Democracia. Durante la actividad también oficializó la presentación de los 124 integrantes de su equipo técnico.

Durante el acto, Sánchez afirmó que el nuevo plan de gobierno incorpora las propuestas y planteamientos de las distintas organizaciones políticas que se han sumado a su candidatura de cara a la segunda vuelta. En ese contexto, señaló que dicho documento será la hoja de ruta de una eventual gestión y destacó que fue elaborado sobre la base de un nuevo pacto social para el país.

De acuerdo con la versión final del plan de gobierno, los aportes incorporados comprenden propuestas en materia institucional, económica, social y de seguridad ciudadana. Asimismo, contempla medidas vinculadas a infraestructura, medio ambiente, descentralización y relaciones internacionales.

El documento identifica cuatro desafíos principales que enfrenta el país: la desigualdad, la corrupción, la criminalidad y el abuso de poder. Sobre la base de este diagnóstico, propone diversas reformas orientadas a abordar estas problemáticas desde distintos sectores y niveles del Estado.

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