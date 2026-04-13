De esta manera se ha producido la colisión final, personal y directa entre el Papa León XIV y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. | Composición LR/AFP

De esta manera se ha producido la colisión final, personal y directa entre el Papa León XIV y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. | Composición LR/AFP

El presidente de Estados Unidos lanzó un ataque personal contra el papa al calificarlo de "débil", "nefasto" y "pésimo en política exterior" a través de sus redes sociales. Ante estas acusaciones, León XIV respondió desde el avión rumbo a Argelia que "no tengo miedo a la Administración Trump" y reafirmó su compromiso de denunciar los conflictos bélicos: “Seguiré hablando en voz alta”. Este hecho llamó la atención de los medios internacionales, ya que es poco habitual que un pontífice se pronuncie directamente sobre las declaraciones de los líderes mundiales.

Robert Prevost, cardenal de nacionalidad estadounidense y peruana, respaldó la postura vaticana al señalar que la institución posee una "obligación moral de ir contra la guerra". El conflicto escala tras las críticas del obispo de Roma a la política migratoria y la hostilidad hacia Irán, situaciones que Washington califica como complacencia con la izquierda radical. Según la BBC, esta colisión directa impacta a más de 70 millones de católicos en EE.UU., en un contexto en el que el Vaticano rechaza la manipulación religiosa de la ultraderecha global.

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"Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano".

El mandatario estadounidense no se conformó con los calificativos, sino que también cuestionó la labor del primer pontífice de origen norteamericano tras asegurar que el Vaticano lo eligió solo porque él ganó las elecciones presidenciales en 2024. “No quiero un papa que crea que es terrible que América haya invadido Venezuela (...) No quiero un papa que critique al presidente de EE.UU., porque estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido POR UNA APLASTANTE MAYORÍA. No creo que haga un muy buen trabajo. No soy un gran admirador del papa León”, le dijo a la prensa local.

La tensión escaló en redes sociales luego de que Trump difundiera una fotografía creada con inteligencia artificial donde aparece como una figura similar a Cristo mientras sana a un enfermo. Esa publicación coincidió con sus críticas a la postura de paz de Prevost y con la defensa de su secretario de Defensa, Pete Hegseth, sobre el carácter divino de la guerra.

Imagen falsa con IA del presidente Trump representando una figura similar a Cristo. Foto: @realDonaldTrump/TruthSocial

El papa afirma que Trump no entendió su mensaje

León XIV aseveró que Trump "no está entendiendo lo que es el mensaje del evangelio" tras los recientes ataques verbales del mandatario. El pontífice lamentó profundamente las acusaciones recibidas e invitó nuevamente "a buscar la manera de construir puentes de paz y reconciliación".

Asimismo, el papa señaló que es "muy importante volver a ese sendero" de la concordia, ya sea bajo el amparo de las Naciones Unidas o mediante otros mecanismos internacionales. La máxima autoridad vaticana insistió en la necesidad de trabajar por la estabilidad global a pesar de las fricciones con la administración republicana.

Reacciones ante la ofensiva de Trump

Las críticas del republicano hacia el sumo pontífice generaron rechazo inmediato entre la comunidad católica. Massimo Faggioli, experto citado por Reuters, comparó la hostilidad del mandatario con periodos históricos oscuros al afirmar que "ni siquiera Hitler o Mussolini atacaron al Papa de forma tan directa y pública".

Por su parte, el arzobispo Paul S. Coakley, presidente de la Conferencia Episcopal de EE.UU., manifestó dolor ante las palabras denigratorias de Trump y recordó que el líder religioso "no es un rival ni un político. Es el vicario de Cristo que habla desde la verdad del Evangelio y por el cuidado de las almas”.

Mientras tanto, el padre Antonio Spadaro dijo que el líder norteamericano estaba atacando “una voz moral” porque “no puede contenerla”. “Trump no debate con León XIV: le ruega que se repliegue a un lenguaje que él pueda dominar. Pero el papa habla otro lenguaje, uno que se niega a reducirse a la gramática de la fuerza, de la seguridad, del interés nacional (...) El ataque es una declaración de impotencia. Si León fuera irrelevante, no merecería una palabra. En cambio, se le señala, se le nombra, se le combate: una señal de que su palabra cala hondo”, escribió en X.