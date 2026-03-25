HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Análisis del debate presidencial día 2 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Irán responde a Trump y asegura que "nunca" alcanzará un acuerdo con Estados Unidos: "No llames pacto a tu derrota"

Teherán aseguró que "hasta ahora no se han producido contactos ni directos ni indirectos" con la Casa Blanca y advirtió que los precios del petróleo se mantendrán elevados.

Donald Trump envía plan de 15 puntos a Irán para terminar la guerra en Medio Oriente.
Donald Trump envía plan de 15 puntos a Irán para terminar la guerra en Medio Oriente. | Composición LR

El régimen de Irán tildó de falsas las afirmaciones del presidente Donald Trump sobre supuestas conversaciones entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra en Medio Oriente. A través de un comunicado difundido por la agencia Tasnim, el Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya afirmó que "nunca" alcanzará un acuerdo con Estados Unidos. "¿Sus conflictos internos han llegado al punto de que están negociando con ustedes mismos?", remarcó el teniente coronel Ebrahim Zolfaghari, portavoz de esa unidad, ligada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

"No llames pacto a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado. (…) Ningún buscador de la verdad es seducido por tus olas mediáticas", concluyó Zolfaghari. Por su parte, el embajador iraní en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, aseguró que "hasta ahora no se han producido contactos ni directos ni indirectos" con la Casa Blanca. Las recientes declaraciones se produjeron mientras continúan los ataques aéreos contra ciudades, gasolineras y bases militares.

TE RECOMENDAMOS

BENEFICIOS DE LA OVOMANCIA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

lr.pe

Plan de EE. UU. para un alto al fuego en Medio Oriente

Medios estadounidenses como CNN y The New York Times informaron que el Gobierno de Trump recurrió a Pakistán como mediador para remitir a Irán una propuesta de 15 puntos que plantea el retroceso del programa nuclear iraní, el acceso al transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz y poner fin al apoyo a grupos afines como Hezbolá o Hamás.

La medida también propone un cese al fuego de un mes, periodo que serviría para que las autoridades iraníes estudien las peticiones de la Casa Blanca. A cambio, la República Islámica obtendría el levantamiento de sanciones internacionales y recibiría asistencia para el desarrollo de energía nuclear civil en la planta de Bushehr, que, según denunció Teherán el martes 24, fue atacada por Israel.

Antes de conocerse la iniciativa, el líder republicano aseveró que había acordado con el régimen de los ayatolás que "nunca tendrían un arma nuclear". "Ellos tienen muchas ganas de llegar a un pacto. Nosotros también quisiéramos llegar a un pacto", puntualizó.

En ese sentido, mencionó que "muy pronto" habrá una reunión presencial entre ambas naciones. Sin embargo, no precisó con quién se comunicaba Estados Unidos en Irán y se limitó a señalar que se trataba de una figura "respetada" que no era el líder supremo Mojtaba Jamenei.

PUEDES VER: Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

lr.pe

Teherán amenaza precios del petróleo

Desde el inicio del conflicto bélico, la República Islámica bloqueó el paso de la mayoría de los buques occidentales por el estrecho de Ormuz y, como consecuencia, redujo el suministro mundial de petróleo y gas natural. Ahora, el Ejército iraní advirtió que los precios del crudo no volverán a niveles anteriores hasta que Irán garantice la estabilidad regional.

"Ni sus inversiones en la región se materializarán ni verán los precios de la energía y el petróleo de antes hasta que entiendan que la estabilidad en la región es garantizada por la poderosa mano de nuestras fuerzas armadas", indicó el Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya.

En ese contexto, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) manifestó que está "lista para avanzar" y liberar más reservas petroleras si fuera necesario. Los países miembros de la AIE acordaron el 11 de marzo liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas para amortiguar el impacto del conflicto.

Notas relacionadas
El país de Oceanía que tendría el rascacielos de madera más alto del mundo: megaproyecto busca superar al edificio Ascent de EE. UU.

El país de Oceanía que tendría el rascacielos de madera más alto del mundo: megaproyecto busca superar al edificio Ascent de EE. UU.

LEER MÁS
Cuba recibe el primer barco humanitario desde México en medio de la crisis energética por el bloqueo petrolero de EE.UU.

Cuba recibe el primer barco humanitario desde México en medio de la crisis energética por el bloqueo petrolero de EE.UU.

LEER MÁS
Estudiante de VES ganó medalla de oro en Olimpiada Mundial de Matemática y logró admisión en prestigiosa universidad de EE. UU.

Estudiante de VES ganó medalla de oro en Olimpiada Mundial de Matemática y logró admisión en prestigiosa universidad de EE. UU.

LEER MÁS
Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

LEER MÁS
Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

LEER MÁS
El país de Oceanía que tendría el rascacielos de madera más alto del mundo: megaproyecto busca superar al edificio Ascent de EE. UU.

El país de Oceanía que tendría el rascacielos de madera más alto del mundo: megaproyecto busca superar al edificio Ascent de EE. UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

LEER MÁS
Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

LEER MÁS
Este es el viaje en tren más largo del mundo que recorre 13 países y dura 21 días por menos de US$1.500 cada trayecto

Este es el viaje en tren más largo del mundo que recorre 13 países y dura 21 días por menos de US$1.500 cada trayecto

LEER MÁS
Argentina y los otros 3 países de América Latina que gozan de una de las mayores reservas de agua de la Tierra, junto a EE.UU. y China

Argentina y los otros 3 países de América Latina que gozan de una de las mayores reservas de agua de la Tierra, junto a EE.UU. y China

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Irán responde a Trump y asegura que "nunca" alcanzará un acuerdo con Estados Unidos: "No llames pacto a tu derrota"

Candidatos coinciden en que el Congreso es responsable de la crisis actual

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

Mundo

Trump revela negociación "ahora mismo" con Irán en medio de afirmaciones por el envío de un plan de 15 puntos

Este es el viaje en tren más largo del mundo que recorre 13 países y dura 21 días por menos de US$1.500 cada trayecto

Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidatos coinciden en que el Congreso es responsable de la crisis actual

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

Debate presidencial 2026 del miércoles 25 de marzo: conoce los horarios, candidatos y temas de la tercera fecha

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025