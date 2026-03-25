El régimen de Irán tildó de falsas las afirmaciones del presidente Donald Trump sobre supuestas conversaciones entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra en Medio Oriente. A través de un comunicado difundido por la agencia Tasnim, el Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya afirmó que "nunca" alcanzará un acuerdo con Estados Unidos. "¿Sus conflictos internos han llegado al punto de que están negociando con ustedes mismos?", remarcó el teniente coronel Ebrahim Zolfaghari, portavoz de esa unidad, ligada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

"No llames pacto a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado. (…) Ningún buscador de la verdad es seducido por tus olas mediáticas", concluyó Zolfaghari. Por su parte, el embajador iraní en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, aseguró que "hasta ahora no se han producido contactos ni directos ni indirectos" con la Casa Blanca. Las recientes declaraciones se produjeron mientras continúan los ataques aéreos contra ciudades, gasolineras y bases militares.

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Plan de EE. UU. para un alto al fuego en Medio Oriente

Medios estadounidenses como CNN y The New York Times informaron que el Gobierno de Trump recurrió a Pakistán como mediador para remitir a Irán una propuesta de 15 puntos que plantea el retroceso del programa nuclear iraní, el acceso al transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz y poner fin al apoyo a grupos afines como Hezbolá o Hamás.

La medida también propone un cese al fuego de un mes, periodo que serviría para que las autoridades iraníes estudien las peticiones de la Casa Blanca. A cambio, la República Islámica obtendría el levantamiento de sanciones internacionales y recibiría asistencia para el desarrollo de energía nuclear civil en la planta de Bushehr, que, según denunció Teherán el martes 24, fue atacada por Israel.

Antes de conocerse la iniciativa, el líder republicano aseveró que había acordado con el régimen de los ayatolás que "nunca tendrían un arma nuclear". "Ellos tienen muchas ganas de llegar a un pacto. Nosotros también quisiéramos llegar a un pacto", puntualizó.

En ese sentido, mencionó que "muy pronto" habrá una reunión presencial entre ambas naciones. Sin embargo, no precisó con quién se comunicaba Estados Unidos en Irán y se limitó a señalar que se trataba de una figura "respetada" que no era el líder supremo Mojtaba Jamenei.

Teherán amenaza precios del petróleo

Desde el inicio del conflicto bélico, la República Islámica bloqueó el paso de la mayoría de los buques occidentales por el estrecho de Ormuz y, como consecuencia, redujo el suministro mundial de petróleo y gas natural. Ahora, el Ejército iraní advirtió que los precios del crudo no volverán a niveles anteriores hasta que Irán garantice la estabilidad regional.

"Ni sus inversiones en la región se materializarán ni verán los precios de la energía y el petróleo de antes hasta que entiendan que la estabilidad en la región es garantizada por la poderosa mano de nuestras fuerzas armadas", indicó el Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya.

En ese contexto, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) manifestó que está "lista para avanzar" y liberar más reservas petroleras si fuera necesario. Los países miembros de la AIE acordaron el 11 de marzo liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas para amortiguar el impacto del conflicto.